Abstoßende Amoral: Gretas Opferinszenierung

Schmeisst Gaza-Greta und ihre narzisstische, öffentlichkeitsgeile Terrorunterstützer-Bande für ein, zwei Wochen in einen dunklen, engen Tunnel und lasst sie da tiefe Löcher schaufeln! Ohne Sandwiches, ohne Sonne, ohne Selfie-Sticks. Und dann wollen wir mal in Ruhe schauen, wie sie sich gegenseitig verraten und sich an die Gurgel gehen. Es ist so dermaßen gaga, dass dieses unterbelichtete Säuferkind mit Froschhut davon schwafelt, “von israelischen Forces entführt” worden zu sein. Sie durfte sogar noch in ihre Handy-Kamera quasseln und eine Botschaft an die schwedische Regierung richten.

Nix Entführung: Greta und ihre Handler hatten sich freiwillig entschlossen, in ein Konfliktgebiet mit strengen Beschränkungen zu schippern. Sie ignorierten vorsätzlich und mit voller Absicht sämtliche Warnungen der israelischen Regierung. Sie entschieden sich, die klipp und klar angedrohten Konsequenzen des Militärs in den Wind zu schlagen und weigerten sich, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. In jedem Land der Welt ist klar, was in solch einem Fall folgt – auch in Israel. Es war also ihre eigene Entscheidung, sich festnehmen zu lassen und nun ein israelisches Gefängnis von innen zu bestaunen.

Hinter Greta & Co. stehen dieselben Geldgeber wie hinter den Hamas-Mordbanden vom 7. Oktober

Übrigens war eine Undercover-Agentin mit an Bord, die auch in die Planung dieser Social-Media-Propagandashow involviert war. Diese bestätigt: Es waren dieselben Finanziers und Organisatoren der Gaza-Flottille, die am 7. Oktober 2023 ihre Höllenhunde Hamas und weitere palästinensische Milizen losjagten, welche dann 1.200 Menschen abgeschlachtet und 251 Menschen tatsächlich entführt haben, von denen 47 noch immer als Geiseln unter grausamsten Bedingungen in Tunneln gehalten werden – wobei von diesen höchstens noch die Hälfte am Leben ist.

Es ist faszinierend und unglaublich ekelerregend zugleich mit anzusehen, in welchem Ausmaß die Realität gezielt umgelogen wird, um die Empathie für die Geiseln zu mindern und den Hass auf Israel und die Juden zu entfesseln. Und auf welch fruchtbaren Boden das fällt. Und wie vor allem die Täter-Opfer-Umkehr in die hohlen Schädel und Hirne westlicher Linker reingebimst wird, um den antisemitischen, linksextremistischen Mob weiter aufzuheizen, der dann die Städte in Flammen setzt und das Terrain für die islamische Besatzung bereitet.