Absurde Anklage wegen Facebook-Kommentar endet mit Sieg für die Meinungsfreiheit

Dem Freiburger Rechtsanwalt Dubravko Mandic ist es gelungen, einen der in Deutschland immer rarer werdenden Siege für die Meinungsfreiheit zu erringen: Das Amtsgericht Speyer stellte das Verfahren gegen eine Mandantin Mandics ein, die die Staatsanwaltschaft zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt sehen wollte, nachdem sie sich kritisch über nichteuropäische Migranten geäußert hatte. Es ging dabei um einen Kommentar zu einem „Focus“-Artikel vom Januar 2024, der sich mit der völligen Überforderung deutscher Kommunen befasste – darunter auch und gerade jener Städte, die sich im kollektiven Willkommenswahn jahrelang besonders lautstark zum Bündnis „Sichere Häfen“ zusammengeschlossen hatten, um ihre Bereitschaft zu signalisieren, obergrenzenfrei und bedingungslos so viele Migranten wie nur irgendwie möglich aufzunehmen.

Die Beschuldigte hatte in einem zwar emotionalen, aber dennoch klar von der Meinungsfreiheit gedeckten Kommentar auf Facebook zu dem Artikel geschrieben: „Die sollen nach Hause fahren, wir brauchen keine Kostenträger, für die wir arbeiten müssen und wir wegen denen sparen sollen. Für uns im eigenen Land gibt es keine Wohnungen mehr, die für uns bezahlbar sind, und die bekommen alles in den Arsch geschoben. Das hat nix mit Rechts zu tun. Wir hatten schon immer Gastarbeiter, Italiener, Griechen Türken, Russen, Polen, alles kein Problem für uns, aber Schmarotzer brauchen wir nicht.“

Anklage wegen “Focus”-Artikelfoto gegen Kommentatorin

Die Anklage sah hierdurch die Menschenwürde „afrikanisch-stämmiger Asylbewerber“ angegriffen – obwohl in dem Kommentar überhaupt nichts über afrikanischstämmigen Migranten stand. Als Begründung behauptete die Staatsanwaltschaft fälschlicherweise in einer sprachlich verunglückten Unterstellung, die Beschuldigte habe ein “Foto eines mit Menschen mit schwarzer Hautfarbe (über)besetzen [sic] Boot“ veröffentlicht. Tatsächlich hatte die Frau jedoch, wie Mandic klarstellte, lediglich den „Focus“-Artikel verlinkt, in dem das bewusste Foto als Beitragsbild enthalten war. Automatisch wurde dieses Foto daher ohne Zutun der Frau in den Post eingebettet – was üblicherweise auf sämtlichen sozialen Netzwerken automatisch erfolgt und „auch für jeden verständigen Betrachter erkennbar“ sei, wie Mandic in seiner Verteidigung klarstellte.

Weiter hatte Mandic unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts darauf hingewiesen, dass ”Beschimpfung” eine „über das Beleidigen hinausgehende besonders verletzende Äußerung der Missachtung“ sei. Der Ausdruck „Schmarotzer“ jedoch sei im Kontext schon keine besonders verletzende Äußerung. Die Beschuldigte habe sich mit ihrem Beitrag insbesondere gegen „Kostenträger“ und nicht gegen Gastarbeiter gerichtet. Somit unterscheide sie nicht bezüglich der Herkunft, sondern anhand der Abhängigkeit von staatlichen Zahlungen. Aufgrund des Inhalts des Artikels, auf welchen die Beschuldigte durch die Verlinkung und die Wiederholung des Titels eindeutigen Bezug genommen habe, sei damit auch keine bestimmte Personengruppe gemeint, „sondern sämtliche Personen, welche auf Kosten des Staates leben“. Erweise sich eine fragliche Äußerung als mehrdeutig und lasse sie verschiedene Interpretationen zu, von denen nicht jede strafrechtliche Relevanz erfährt, dürfe „der Tatrichter nur dann von einer zur Verurteilung führenden Deutung ausgehen, wenn er alle anderen, nicht strafbaren Auslegungsmöglichkeiten mit tragfähigen Gründen ausgeschlossen hat“.

Glimpflich ausgegangene Lappalie

Schließlich wies Mandic auch darauf hin, dass der Volksverhetzungsparagraph 130 Strafgesetzbuch hier überhaupt nicht tangiert sei – da dieser „nicht vor der Provokation und der Beunruhigung des öffentlichen Meinungsklimas“ schütze. Im Klartext: Nicht jede zugespitzte Äußerung erfüllt gleich den Tatbestand der Volksverhetzung, auch wenn die Gesinnungsjustiz des Linkstaates dies oftmals gerne so hätte.

Nachdem Mandic mehrfach die Einstellung dieses Witzverfahrenes angeregt hatte, gab der Speyerer Amtsrichter sich erst dann geschlagen, als er ihm einen Freispruch des Landgerichts Zwickau in einem ganz ähnlichen Fall vorlegte.

Diese zum Glück glimpflich ausgegangene Lappalie zeigt indes einmal mehr, mit welchen Nichtigkeiten sich deutsche Gerichte auf Kosten des Steuerzahlers herumschlagen müssen. Jeder juristische Laie erkennt auf Anhieb, dass diese Petitesse keine Volksverhetzung darstellt, doch hier sollte eben wieder einmal ein Exempel an einer harmlosen Bürgerin statuiert werden, die nur von ihrem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht und ihren Unmut über eine gemeinschädigende Politik zum Ausdruck gebracht hat, die immer mehr Menschen in die nachvollziehbare Verzweiflung treibt. Wenngleich Mandic hier für seine Mandatin auch einen erfreulichen Sieg errungen konnte: Die staatliche Schikane gegen die eigenen Bürger unvermindert weiter, während das Land in einem Chaos aus realen Verbrechen versinkt, um die sich Staat und Justiz in Vernachlässigung ihrer Pflichten immer seltener kümmern.