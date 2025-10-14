Abweichler im Staatsfunk: Ruhs ist kein Einzelfall

Im vergangenen Monat sorgte der Fall Julia Ruhs für Aufsehen. Die konservative Nachwuchshoffnung der ARD hatte sich mächtige Feinde beim NRD gemacht und sah sich einer Mobbing-Kampagne ausgesetzt. Nun gibt es einen weiteren Aufmüpfigen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Der ZDF-Investigativjournalist Andreas Halbach sieht sich Sanktionen ausgesetzt. Seinen Angaben zufolge will die Redaktion des Magazins „Frontal“ nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten: „Faktisch bin ich vom ZDF kaltgestellt worden.“ Einer seiner fertiggestellten Beiträge soll demnach zurückgehalten werden. Er hatte schon 2022 den Unmut der Führungsebene auf sich gezogen, weil er im Falle Patricia Schlesinger recherchierte. Zur Erinnerung: Die frühere Intendantin beim “rbb” war in die Kritik geraten, weil sie ihr Amt zur persönlichen Bereicherung genutzt hatte. Halbach sieht das „Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und freie Berufsausübung verletzt“, er spricht von „Selbstzensur und Angepasstheit.“

Der Auftrag “politisch einzugreifen”

Kritische Geister haben es schwer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Auswahl: “Tagesschau”-Sprecher Constantin Schreiber zählte zu den wenigen in der ARD, die den Islam kritisch sahen. Infolgedessen bekam er zahlreiche Morddrohungen und beschloss, das Thema fortan zu meiden. Kürzlich wechselte er jedoch zum Springer-Verlag und schlägt wieder islamkritische Töne an. Nach den Ausschreitungen in der Kölner Silvesternacht 2015 hatte die WDR-Journalistin Claudia Zimmermann in einer niederländischen Radio-Sendung gesagt, in ihrem Haus gäbe es die Richtlinie „ein bisschen pro Regierung zu berichten“. Nach öffentlichem Druck sah sie sich zu einem Dementi gezwungen. Dass das eher noch als Bestätigung für politische Einflussnahme wirkt, war wohl keinem der Beteiligten aufgefallen. In der Folge erhielt die freie Journalistin immer weniger Aufträge, bis sie ein Jahr nach dem Vorfall ihre journalistische Karriere beendete.

Katrin Huß war in ihrem ersten Leben Schönheitskönigin. Danach heuerte sie als Moderatorin einer Nachmittagssendung beim MDR an. 2016 dann verließ sie den Sender „aus persönlichen Gründen.“ Wie sie später ausführte, war politischer Druck ausschlaggebend gewesen. Sie hatte in ihrer Sendung einen Psychiater interviewt, der auf die Schattenseiten der Migrationspolitik hinwies. Ihr Fehler: Sie hatte ihn ausreden lassen. Wie ihr ein Senderverantwortlicher hinterher klarmachte, wäre als Moderatorin ihr Auftrag gewesen, „politisch einzugreifen.“

Cancel Culture in den eigenen Reihen

Bei MDR musste vor sechs Jahren Uwe Steimle den Hut nehmen. Der sächselnde Comedian und Schauspieler, der den Begriff „Ostalgie“ prägte, hatte sich freundlich in Richtung der AfD geäußert. Seine Sendung „Steimles Welt“ wurde 2019 eingestellt. Ungefähr zur selben Zeit traf es den Fernsehproduzenten Hans-Joachim Mendig: Dieser hatte sich 2019 mit Moritz Hunziger und dem damaligen AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen zu einem privaten Mittagessen in Frankfurt getroffen. Ein geheim aufgenommenes Foto des Treffens zirkulierte wenig später auf Social Media und sorgte für eine öffentliche Kontroverse. Nachdem hunderte Haltungskünstler und Schauspieler eine Kampagne gegen Mendig unterzeichneten, verlor Mendig seinen Job als Geschäftsführer der hessischen Filmförderung, die für ARD und ZDF mehrere Formate produzierte.

Beim SWR mussten Ole Skambraks und Thomas Moser gehen, weil sie die Corona-Maßnahmen der Regierung kritisch sahen. Im Falle Moser hieß es lediglich, man wolle die Redaktion „diverser“ aufstellen. Eine frühere SWR-Mitarbeiterin verließ ihren Arbeitgeber, weil sie sich nicht mehr mit dem politischen Klima identifizieren konnte. Sie macht nun unter dem Pseudonym „CriticalCat“ auf eigene Faust Journalismus. Patrik Baab berichtete jahrelang für den NDR. Prinzipiell links eingestellt, erregte er in den letzten Jahren jedoch viel negative Aufmerksamkeit, da er sich russlandfreundlich äußerte und als Wahlbeobachter in die Volksrepublik Lugansk reiste. In Folge dessen verlor er zwei Lehraufträge an Hochschulen in Kiel und Berlin. Der NDR teilte zu der Angelegenheit mit, dass Baab nur noch in Altersteilzeit arbeite. Soll wohl heißen: so kurz vor dem Karriereende wäre es schlicht den Aufwand nicht wert, ihn rauszuwerfen.