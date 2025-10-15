Ach, auf einmal: Verfassungsschutz und BND warnen vor Hamas-Terrorgefahr

Der Doublebind der deutschen Politik ist so dreist, dass viele Bürger die perverse Widersinnigkeit und bezweckte Wirrsal kaum mehr zu durchschauen und zu entflechten vermögen: Während die Bundesregierung ihre blinde Bereitschaft zum Gaza-“Wiederaufbau” mit neunstelligen Summen bereits angekündigt hat und sich offenbar auch auf die Aufnahme von Gaza-Flüchtlingen verbreitet, spricht der Verfassungsschutz fundierte und dringende Warnungen aus, die eigentlich eine sofortige Revision dieser Politik nach sich ziehen müssten: Dieser warnt nämlich unter seinem neuen Präsidenten Sinan Selen mit deutlichen Worten von der durch die Hamas mehr denn je ausgehenden Terrorgefahr: Nach zehn Jahren muslimischer Massenmigration findet diese seit Merkel fast vollständig zur Verfolgung und Kriminalisierung von AfD und “rechten” Migrationskritikern zweckentfremdete Behörde nun plötzlich deutliche Worte zur existenten Bedrohungslage durch die scheinbar “entmachtete” palästinensische Terrororganisation.

„Ich kann in keinster Weise eine Entwarnung geben, was die Hamas und deren Wirken in Europa und auch in Deutschland angeht“, erklärte Selen am Montag in einer Anhörung im Bundestag. Die Hamas nutze Deutschland schon seit langem als Rückzugs- und Infrastrukturraum. Der Verfassungsschutz geht derzeit von rund 32.500 Personen in Deutschland aus, die dem sogenannten Ausländerextremismus zugeordnet werden. „Aus diesem Potenzial könne die Hamas in Deutschland schöpfen“, so Selen weiter. Die Zahl sei im Jahresverlauf um sechs Prozent gestiegen.

Millionen Sympathisanten nach Deutschland gelassen

Auch Martin Jäger, der Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), warnte vor einer anhaltenden Bedrohung durch die Hamas. Sollte sie aus dem Gazastreifen verdrängt oder in den Untergrund gedrängt werden, bestehe ein „sehr reales Risiko“, dass sie außerhalb Gazas angreift: „Das würde den arabischen Raum betreffen, aber ganz sicher auch Europa“. Als warnendes Beispiel nannte Jäger die von Yassir Arafats geführte Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die in den 1960er- und 70er-Jahren auch in Europa mit Gewalt aktiv war. Es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Hamas ähnlich entwickle“.

Dass diese Gefahr nur deshalb so groß ist, weil Millionen von Sympathisanten der Hamas nach Deutschland gelassen wurden, erwähnten die beiden natürlich nicht. Auch nicht den Skandal, dass die Terrorbande in Deutschland erst seit knapp zwei Jahren (!) verboten ist! Bis zu ihrem Massaker in Israel durfte sie hierzulande ungestört agieren. Die dadurch entstandenen Strukturen sind auch durch das Verbot nicht zerstört worden. Der Verfassungsschutz täte gut daran, sich verstärkt solchen realen Gefahren zu widmen und deren Hintergründe beim Namen zu nennen, statt die eigenen Bürger zu bespitzeln und Pseudo-Gutachten zu erstellen, um ein Verbot der AfD zu befördern und deren Kandidaten von Wahlen auszuschließen. Dann könnte die von Thomas Haldenwang zu einer Servicedienststelle zur Ausschaltung von Altparteienkonkurrenz degradierte Behörde zur Abwechslung vielleicht auch einmal aus eigenen Erkenntnissen heraus Terroranschläge verhindern und wäre dazu nicht auf ausländische Dienste angewiesen.