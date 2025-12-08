Achte Gehaltserhöhung in drei Jahren: EU-Beamten gönnen sich mal wieder einen satten Zuschlag

Die EU hat zwar gerade wieder mit einem ihrer in immer kürzeren Abständen ans Licht kommenden Korruptionsskandale zu kämpfen und verliert immer mehr an Rückhalt; das ändert aber nichts daran, dass ihre 67.400 Mitarbeiter sich weiterhin über immer fürstlichere Bezüge auf Kosten der europäischen Steuerzahler freuen dürfen: Rückwirkend zum 1. Juli erhalten sie einen weiteren Aufschlag von drei Prozent. Allein das schlägt mit 365 Millionen Euro zu Buche. Das niedrigste Grundgehalt eines EU-Beamten steigt um knapp 110 Euro auf 3.754 Euro, das Höchstgehalt um rund 760 Euro auf 25.986 Euro. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen streicht rund 1.000 Euro mehr und damit ca. 35.800 Euro ein, Kommissionsmitglied erhalten etwa 850 Euro und kommen auf 29.250 Euro – hinzu kommen noch enorme steuerfreie Zulagen.
Dies ist bereits die achte (!) Gehaltserhöhung seit Anfang 2022. Seither stiegen die Gehälter der Eurokraten um sagenhafte 22,8 Prozent. Erst Anfang April gab es eine Erhöhung um 1,2 Prozent als Nachschlag für 2024, als man sogar eine Erhöhung von 8,5 Prozent wollte, die dann aber auf 7,3 Prozent gekürzt wurde. Die neuerliche Erhöhung geht auf Berechnungen des Europäischen Statistikamtes Eurostat zurück. Sie erfolgen auf Grundlage der Entwicklung der Lebenshaltungskosten in Brüssel und Luxemburg.
“Ohne Maß und Gespür“
Auch die 30.500 pensionierten EU-Beamten kommen natürlich in den Genuss der ständigen Gehaltserhöhungen. Allein die Kosten für deren Pensionen werden von derzeit 2,4 Milliarden Euro im Jahr auf schätzungsweise auf 3,231 Milliarden Euro im Jahr 2045 steigen. In den EU-Staaten ist man „zutiefst besorgt über die Entwicklung der Ausgaben für Versorgungsbezüge“, wie es in einem internen Papier heißt, weshalb man fordert, die Ausgaben zu begrenzen und ein “langfristiges Gleichgewicht zwischen der Angemessenheit der Versorgungsbezüge und der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen” anzustreben.
Diese wohlklingenden Absichtserklärung täuschen über die anhaltende Scham- und Maßlosigkeit der Selbstbedienungs- und Überversorgungspraxis in der EU hinweg. Michael Jäger, der Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes, forderte ein Ende der automatischen Gehaltserhöhungen. Die erneute Erhöhung sei „ohne Maß und Gespür“. Aber das hält bekanntlich weder die europäische noch die deutsche Polit- und Beamtenkaste davon ab, sich immer weiter auf Kosten der Bürger zu bereichern; derselben Bürger die sie mit ihrer Amokpolitik und einer alles erstickenden Bürokratie gleichzeitig sehenden Auges ruinieren.
Dexit now or D-Day later…..FCK fEUdalism……
Das erinnert mich an die Zeit kurz vor dem Ende der DDR. Da stopften sich alle Politiker und Beamten noch mal richtig die Taschen voll.
@EU-Beamten gönnen sich mal wieder einen satten Zuschlag
ihre Leistungen müssen dem Bürger das doch wert sein – zumindest in ihren Augen!
Und die Wähler stimmen dem ja auch zu !
Ist ja in der Wirtschaft nicht anders – da bekommen auch die Manager, die sich bei der Konzentration auf das Wesentlich im Minuswachstum, können sich da auf umfangreiche Boni freuen – und in manchen Verträgen dann noch lange nach dem Ableben !
Deutschland im Bann einer rotgrünschwarz getarnten Doppelmoral. Einer Moral, ohne Moral. Für die gute Ausbildung der Jungend – kein Geld, Für die Versorgung der Alten und Kranken – kein Geld. Dafür Stümperei, Unfähigkeit und Großmannssucht….Die Think Tanks in den USA haben schon lange erkannt, dass die EU ein geostrategisch sterbender; KOMATÖSER Kontinent ist, der an seinen eigenen Widersprüchen leidet und deshalb uninteressant ist. Unter Biden wurde das noch unter den Teppich gekehrt, Trump agiert nun entsprechend.
Selenski war eine bereitwillige Marionette der korrupten Biden Administration, und jetzt realisiert er, dass die Fäden durch Trump schneller gekappt werden können als das er seine Felle in Sicherheit bringen kann. Die Amerikaner kennen die Skelette, die er im Keller hat und spielen diese gegen ihn aus. Dass einige in der EU die Zeichen immer noch nicht erkannt haben, ist schiere Ignoranz und dümmliche Fahrlässigkeit gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung.
Weitere Milliarden in die Ukraine, während Deutschland finanziell im freien Fall in die Pleite ist. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in der größten Krise seit 80 Jahren. Fast alle deutschen Städte stehen am Rande des Bankrotts. Die Ära Merkel-Scholz-Merz hat Europas stärkste Volkswirtschaft in einen bankrotten Sozialhilfeempfänger für die Dritte Welt verwandelt. Baldiger Wiederaufstieg in diesem ohnehin serbelnden Umfeld???? Die Merzens brauchen wieder Krieg, wie in den 1930 iger Jahren, da war DE. auch PLEITE, die Weimarer Versager Republik 2.0 kommt sehr schnell!!! Sie wird dann Schulden– Republik heißen und die Leute werden sagen, wie damals: „das Geld hat abgeschlagen“!!! KRIEGSANLEIHE ZEICHNEN!!!
Sollte man dem Kürzel EU für Europäische Union nicht ein K voranstellen, dann wäre man zumindest ehrlich und es würde aus der EU eine KEU = Kleptokratische Europäische Union ? Während in den Staaten der „KEU“ immer mehr Menschen unter den ständigen, pro Jahr sich im Bereich von 10 % + steigenden Abgaben an den Staat ächzen, ohne dafür finanziell abgegolten zu werden, genehmigt sich die europäische Spitzen-Kleptokratie geradezu exorbitante Zulagen und dies sogar auch noch in immer kürzeren Intervallen. Wäre es deshalb nicht allerhöchste Zeit, diesem kleptokratischen Bürokratie-Monster endlich das Leben auszublasen, was nichts anderes bedeutet, als dessen Profiteure in Brüssel, Luxemburg und Straßburg dorthin zu jagen, wo sprichwörtlich der Pfeffer wächst. Denn diese EU = KEU braucht kein Mensch.