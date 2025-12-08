Achte Gehaltserhöhung in drei Jahren: EU-Beamten gönnen sich mal wieder einen satten Zuschlag

Die EU hat zwar gerade wieder mit einem ihrer in immer kürzeren Abständen ans Licht kommenden Korruptionsskandale zu kämpfen und verliert immer mehr an Rückhalt; das ändert aber nichts daran, dass ihre 67.400 Mitarbeiter sich weiterhin über immer fürstlichere Bezüge auf Kosten der europäischen Steuerzahler freuen dürfen: Rückwirkend zum 1. Juli erhalten sie einen weiteren Aufschlag von drei Prozent. Allein das schlägt mit 365 Millionen Euro zu Buche. Das niedrigste Grundgehalt eines EU-Beamten steigt um knapp 110 Euro auf 3.754 Euro, das Höchstgehalt um rund 760 Euro auf 25.986 Euro. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen streicht rund 1.000 Euro mehr und damit ca. 35.800 Euro ein, Kommissionsmitglied erhalten etwa 850 Euro und kommen auf 29.250 Euro – hinzu kommen noch enorme steuerfreie Zulagen.

Dies ist bereits die achte (!) Gehaltserhöhung seit Anfang 2022. Seither stiegen die Gehälter der Eurokraten um sagenhafte 22,8 Prozent. Erst Anfang April gab es eine Erhöhung um 1,2 Prozent als Nachschlag für 2024, als man sogar eine Erhöhung von 8,5 Prozent wollte, die dann aber auf 7,3 Prozent gekürzt wurde. Die neuerliche Erhöhung geht auf Berechnungen des Europäischen Statistikamtes Eurostat zurück. Sie erfolgen auf Grundlage der Entwicklung der Lebenshaltungskosten in Brüssel und Luxemburg.

“Ohne Maß und Gespür“

Auch die 30.500 pensionierten EU-Beamten kommen natürlich in den Genuss der ständigen Gehaltserhöhungen. Allein die Kosten für deren Pensionen werden von derzeit 2,4 Milliarden Euro im Jahr auf schätzungsweise auf 3,231 Milliarden Euro im Jahr 2045 steigen. In den EU-Staaten ist man „zutiefst besorgt über die Entwicklung der Ausgaben für Versorgungsbezüge“, wie es in einem internen Papier heißt, weshalb man fordert, die Ausgaben zu begrenzen und ein “langfristiges Gleichgewicht zwischen der Angemessenheit der Versorgungsbezüge und der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen” anzustreben.

Diese wohlklingenden Absichtserklärung täuschen über die anhaltende Scham- und Maßlosigkeit der Selbstbedienungs- und Überversorgungspraxis in der EU hinweg. Michael Jäger, der Präsident des Europäischen Steuerzahlerbundes, forderte ein Ende der automatischen Gehaltserhöhungen. Die erneute Erhöhung sei „ohne Maß und Gespür“. Aber das hält bekanntlich weder die europäische noch die deutsche Polit- und Beamtenkaste davon ab, sich immer weiter auf Kosten der Bürger zu bereichern; derselben Bürger die sie mit ihrer Amokpolitik und einer alles erstickenden Bürokratie gleichzeitig sehenden Auges ruinieren.