Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften: Die WHO bedroht unsere Gesundheit und Freiheit!

Die Uhr tickt: Sollte Deutschland den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO nicht bis spätestens zum 19. Juli 2025 widersprechen, werden diese völkerrechtlich verbindlich. Diese Änderungen, beschlossen am 1. Juni 2024, bergen erhebliche Gefahren für die Gesundheit und Freiheit der Bürger. Sie liefern die Bevölkerung dem pharmazeutisch-industriellen Komplex aus, während die WHO – entgegen ihrer eigenen Verfassung (Artikel 37) – zweckgebundene Spenden von impfherstellernahen Stiftungen wie der Gates Foundation und GAVI akzeptiert. Statt die Gesundheit der Menschheit zu fördern, konzentriert sich die WHO auf „Gesundheitsprodukte“ wie die hochgefährliche mRNA-Impftechnologie und unterstützt Gain-of-Function-Forschung, die als Biowaffenforschung unter Barack Obama in den USA einst explizit verboten wurde.

Das sogenannte „Infodemiekonzept“ der WHO zielt darauf ab, angebliche Falschinformationen zu bekämpfen, bedroht jedoch die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit – Grundpfeiler jeder Demokratie. Die IGV-Änderungen wurden undemokratisch verabschiedet, ohne Einhaltung der viermonatigen Vorlagefrist und ohne ordnungsgemäße Abstimmung. Viele Abgeordnete kennen den komplizierten englischen Text kaum und verlassen sich auf Experten, die die Brisanz herunterspielen. Doch die Änderungen ermöglichen es der WHO, durch einen unscharfen Pandemiebegriff und neue Kontrollmechanismen Grundrechte quasi unbegrenzt auszusetzen.

Enge Verflechtungen mit der Pharmaindustrie

Die WHO hat bereits in der Corona-“Pandemie” schwere Fehler begangen: Obwohl der fehlende Fremdschutz der Covid-19-“Impfungen” früh bekannt war, wurden weltweit verfassungswidrige Maßnahmen wie 2G- und 3G-Regeln und Impfpflichten toleriert. FFP2-Masken wurden trotz gänzlich fehlender Wirksamkeit gegen Viren empfohlen – was besonders Kindern schadete. Unsinnige und aussagelose PCR-Tests an Kerngesunden schufen milliardenschwere Absatzmärkte ohne jeden Nutzen für die Bevölkerung. Studien belegen inzwischen schwere Nebenwirkungen der mRNA-Impfungen, darunter neurologische Schäden, die seitdem um 30 Prozent nach oben schnellten, Autoimmunerkrankungen, die um 25 Prozent bei geimpften Kindern anstiegen, und vor allem eine erhöhte Übersterblichkeit in geimpften Ländern.

Besonders alarmierend: Die Geburtenrate sank in geimpften Regionen um bis zu 66 Prozent und die Krebshäufigkeit stieg teils drastisch (zum Beispiel plus 43 Prozent bei 15-44-Jährigen in England). Die WHO ignoriert diese Fakten – und setzt weiter auf die mRNA-Technologie, während sie Gain-of-Function-Forschung unterstützt und sogar den Versand hochgefährlicher Keime an private Firmen fördern will. Ihre enge Verflechtung mit der Pharmaindustrie (etwa Pfizer) und ihre Täuschungsversuche wie die Vertuschung des Corona-Ursprungs zerstören ihr Vertrauen.

Appell an alle Abgeordneten

Nachdem die Abwendung des Zustandekommens der IGV-Änderungen nicht verhindert werden konnte, geht es nun darum, in den nächsten zweieinhalb Wochen ein Veto gegen deren Inkrafttreten zu erzwingen. Petitionen, basisdemokratische Bündnisse und auch Initiativen von Medizinern wie der Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid e.V. (ÄBVHE) machen sich für dieses Ziel mit Hochdruck stark. Sie rufen die Bevölkerung auf, den Widerstand in den Bundestag zu tragen.

ÄBVHE-Sprecherin Sonja Reitz appelliert an alle Parlamentarier: “Lösen Sie sich von der Parteiräson und setzen Sie sich für die Bevölkerung ein! Bringen Sie bis 19. Juli 2025 einen Antrag ein, die IGV-Änderungen abzulehnen, verweigern Sie Umsetzungsgesetze und erklären Sie die WHO zur Lobbyorganisation! Setzen Sie sich für ein Verbot der Gain-of-Function-Forschung ein und fordern Sie eine unabhängige Nachfolgeorganisation. Schützen Sie die Grundrechte und die Gesundheit der Bürger – handeln Sie jetzt!”. Weitere Infos zum Thema finden Sie hier.