Ärzte und Behörden wollten Geschlechtsumwandlung gegen Mutter durchsetzen: 11-Jährige im letzten Moment gerettet

Die woke Ideologie hat sich längt zur existenziellen Bedrohung für die westlichen Gesellschaften entwickelt, weil sie deren sämtlichen Fundamente untergräbt. Dies gilt auch und gerade für den Transwahn: Schon Kindern wird eingeredet, es sei völlig normal, im „falschen“ Körper geboren zu sein und sich aus einem Katalog aus Dutzenden von Geschlechtern eines oder mehrere auswählen zu können und sich auch entsprechend umoperieren zu lassen. Die Journalistin Laila Mirzo hat nun aus eigener Erfahrung bewegend geschildert, wie es ist, als Mutter zum Leidtragenden dieses gemeingefährlichen Irrsinns zu werden. Für etwa drei Jahre sei sie Mutter eines sogenannten „Transgender-Kindes“ gewesen und habe ihre Tochter fast an diesen „schier übermächtigen Gegenspieler“ verloren. Sie und ihr Kind hätten es nicht nur mit pubertätstypischen Begleiterscheinungen beim Eintritt ins Jugendalter zu tun bekommen, sondern mit einer “existenzbedrohlichen Krise, in der sich auch der Staat aggressiv einmischte“.

Kurz vor Weihnachten 2021 habe ihre damals 11-jährige Tochter Mirzo unter Tränen gefragt, ob sie sie auch dann noch lieben würde, wenn sie ein Junge wäre, und sei daraufhin völlig aufgelöst in ihre Arme gefallen. Damit begann ein Martyrium, während der es der Tochter seelisch immer schlechter gegangen sei – bis hin zu einem viermonatigen Klinikaufenthalt. Dabei seien die Ärzte sich allesamt einig gewesen, dass ihre Tochter “im falschen Körper” sei und jetzt ganz dringend Pubertätsblocker verabreicht werden müssten, damit sich ihr Körper nicht weiter in Richtung Frau entwickeln könne. Bis dahin habe sie gedacht, man werde die Sache „minimalinvasiv“ in den Griff bekommen. Mit ihrer Tochter habe sie vereinbart, dass es in Ordnung für sie sei, wenn sie sich wie ein Junge kleide und sich einen anderen Namen gebe; Dinge wie Pubertätsblocker, Hormonbehandlungen oder gar eine Brustamputation seien allerdings indiskutabel. „Dein Körper wächst noch, er ist noch nicht fertig. Auch dein Kopf ist noch nicht fertig. Was du heute gut findest, wirst du in ein paar Jahren blöd finden. Deshalb muss ich auf dein erwachsenes Ich aufpassen“, habe sie ihrer Tochter.

Als Mutter hat nichts zu melden

Dieser „stabile Status quo“ sei jedoch durch den massiven Druck der Klinik ins Wanken gebracht worden, die ihre Tochter unbedingt mit allen Mitteln zur Angleichung an das von ihr per Sprechakt erklärte Wunschgeschlecht ertüchtigen wollte. Zudem habe sich auch noch das Jugendamt eingeschaltet, da Mirzos Tochter nach dem Klinikaufenthalt nicht mehr zurück nach Hause, sondern lieber in eine betreute Wohngemeinschaft habe ziehen wollen, um “unter Gleichgesinnten“ zu leben. Auf Mirzos Einwand, „dass das eigene liebevolle Zuhause, wo keine Gewalt oder Missbrauch stattfindet, doch der beste Ort für ein 11-jähriges Kind sei“, sei behördlicherseits überhaupt nicht eingegangen worden. Mirzo als Mutter habe hier gar nichts zu melden und auch nicht zu entscheiden, wenn Ärzte und Jugendamt anderer Ansicht wären, habe man ihr arrogant vorgehalten – und ihr sogar „Kindeswohlgefährdung“ vorgeworfen, weil sie in einer E-Mail an das Jugendamt ihre Tochter mit ihrem sogenannten „Deadname“, ihrem abgelegten Geburtsnamen, bezeichnet habe, statt den von ihr selbst gewählten neuen, “genderneutralen” Namen zu verwenden.

Die Situation sei schließlich immer absurder und “geradezu kafkaesk“ geworden, so Mirko. Sie habe sich chancenlos gegen diese Übermacht gefühlt, die ihr im Falle einer Nichtkooperation sogar offen damit drohte, ihr das Sorgerecht zu entziehen. Es seien „qualvolle Wochen der Ungewissheit“ gewesen – bis am Ende dann das System an sich selbst gescheitert und ihre Tochter aus der Klinik doch nach Hause entlassen worden sei. Dies allerdings nur deshalb, weil es in Berlin keine freien Plätze in den betreuten Wohngemeinschaften mehr gegeben habe. Glück im Unglück: In der Folge der (zunächst unfreiwilligen) Rückkehr zur eigenen Mutter kam es nach monatelangen Spannungen zur Wiederannäherung zwischen Mutter und Tochter. Beide entwickelten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zueinander, und sie da: Inzwischen sei ihre Tochter wieder ihre Tochter. Der Abstand, den sie in den Sommerferien von ihrer Clique habe gewinnen können und ein Schulwechsel hätten ihr die Möglichkeit gegeben, wieder zu sich selbst zu finden und sich in ihrem natürlichen Geschlecht wohlfühlen.

Orientierungslosigkeit, Selbstzweifel und Verirrungen

Mirzos eindringlicher Erlebnisbericht zeigt, was das Wahngebilde der Gender- und Transideologie mit Menschen macht. Denn Orientierungslosigkeit, Selbstzweifel und Verirrungen von Heranwachsenden bedürfen verständnisvoller Eltern, Liebe und Geduld – und nicht eine verbrecherischen, von staatlichen Stellen finanzierten und befeuerten Kult, der Transsexualität und Genderbeliebigkeit verherrlicht und irreversible Schäden anrichtet. Es gibt echte Transsexuelle – aber um sie von Modeerscheinungen oder labilen Phasen bei Teenagern zu unterscheiden, gilt es, nichts zu überstürzen und die Kinder psychisch, sozial und pädagogisch beizustehen. Doch das passiert hierzulande nicht; stattdessen propagieren Regierung, Medien und zahllose bestens vernetzte Lobbygruppen die wahllose Geschlechtertransformation ohne Rücksicht auf Verluste. Auf Schulhöfen ist es längst normal geworden, mit völliger Selbstverständlichkeit über den Wechsel des Geschlechts zu reden, als seien diese Frisuren oder Outfits – und Druck auf Kinder auszuüben, die sich dem verweigern.

Damit nicht genug: Pubertäre Unsicherheiten, die völlig alterstypisch und normal sind, werden als Beweis für eine vom “bei Geburt zugewiesenen” (also biologischen) Geschlecht abweichende sexuelle Identität verkauft, die operativ korrigiert werden kann und muss. Und das Schlimmste ist, dass sogar Ärzte all das – aus Angst vor Repressalien oder weil sie tatsächlich auch schon von diesem weltanschaulichen Wahnsinn überzeugt sind – auch noch aktiv unterstützen. Und prompt schaltet sich der Linksstaat, hilfsweise auch die Justiz ein und entzieht Eltern de facto das Erziehungsrecht für ihre Kinder. Die Politik lässt zu oder fördert sogar aktiv und autoritär, dass verunsicherte Kinder in diesem Irrweg bestärkt werden, statt Halt und Orientierung durch das soziale Umfeld der Familie zu fördern – mit katastrophalen Folgen. Denn wen Eltern nicht so viel Glück haben wie im Fall von Mirzo, wo sich das Staatsversagen auf anderer Ebene als Segen erwiesen hat und Schlimmeres verhindert hat (indem das eigene Kind in die elterliche Obhut zurückkehren konnte, wo dann gerade noch rechtzeitig Vernunft eingekehrt ist), bleiben am Ende zerstörte Familien und deformierte Persönlichkeiten zurück. Es ist eine zutiefst beängstigende, verstörende Entwicklung, die beweist, dass es schnellstens gesellschaftlichen Widerstand gegen diese immer totalitärer und übergriffiger werdende ideologische Politik geben muss.