„AfD-Anhänger“ klingt natürlich besser als „islamistischer Schläfer“: Sie lügen, dass sich die Balken biegen

In einem Twitter-Post vom 23. Juli 2016 hat der Magdeburg-Attentäter Taleb Al-Abdulmohsen, der zu diesem Zeitpunkt bereits zehn Jahre lang als in seiner saudischen Heimat angeblich politisch verfolgter “Ex-Muslim” und “Islamaussteiger”galt (obwohl er wegen Anschlagsankündigungen und Androhung von Straftaten bereits rechtskräftig in Deutschland verurteilt war) selbst offen zugegeben, dass er ein schiitischer Muslim gewesen sei – bevor er dann den in Saudi Arabien praktizierten sunnitischen Wahabismus als den “originalen Islam” für sich entdeckt habe. Darüber schweigen sich die Medien aus, denn das passt natürlich so gar nicht zu seinem Image als Islamkritiker (oder, so Nancy Faeser, “islamophober”) Täter, der angeblich auch noch “AfD-Anhänger” war, obwohl nichts von dem, wofür er stand und was er am Ende tat auch nur ansatzweise irgendetwas mit dem zu tun hat, wofür die AfD steht. Dieser bestenfalls als Verrückter, schlimmstenfalls als Schläfer einzuordnende Mörder hat alles mögliche gesagt, geliked und von sich gegeben. Jetzt pickt man sich, wie im Fall des diagnostizierten Schizophrenen Tobias Rathjens aus Hanau, davon genau das heraus, was immer ins Bild passt, um vom eigenen Versagen abzulenken und genau das zu betreiben, was man der AfD absurderweise vorwirft: Die Ausschlachtung dieses entsetzlichen Anschlags im Wahlkampf.

Tatsächlich stellt sich die Sachlage am ehesten so dar, dass das angebliche Islam-Renegatentum Abdelmohsens wahrscheinlich nur eine Fassade war, damit der von langer Hand geplante Anschlag nicht zu einer härteren Verfolgung von Islamismus in Deutschland führt. Darauf, dass sie bereits bei seiner Einreise vor knapp 19 Jahren nur vorgeschoben war, deutet die Tatsache hin, dass er in Wahrheit vor Strafverfolgung wegen Vergewaltigungsvorwürfen nach Deutschland “reiste” – und hier dann dank einer schon damals naiven und unverantwortlichen Asylpolitik bleiben durfte.

Die üblichen Propagandisten

Natürlich klingt es da allemal besser für die linken Medien und die Bundesregierung, die dieses beispiellose Staatsversagen zu verantworten haben und bis heute gutheißen, Abdelmohsen als „Islamkritiker” und ”AfD-Sympathisant“ darzustellen, statt die auf der Hand liegende False-Flag-Tarnung eines beinharten wahabitischen Islamisten in bester Taqiya-Manier auch nur in Betracht zu ziehen. Die üblichen Propagandisten der Öffentlich-Rechtlichen, vor allem die unsägliche Dunja Hayali, konnten dieser Versuchung natürlich nicht eine Stunde widerstehen und haben sich damit endgültig und final als ernstzunehmende Beobachter geschweige denn “Journalisten” diskreditiert. Es geht allein darum, die Öffentlichkeit zum Magdeburg-Täter zu verschaukeln, damit ja keine Sympathiewelle für die AfD direkt vor der Bundestagswahl entsteht.

Die AfD-Bundestagesabgeordnete Nicole Höchst brachte es auf den Punkt, als sie gestern auf Facebook schrieb: “(Das) erinnert mich an die verzweifelte Zuschreibung des Tankstellenmordes in Idar-Oberstein, weil der Typ mal irgendwo einen Beitrag von einem AfDler geliked hatte… Sie lügen die Öffentlichkeit an und sie verhöhnen sie auch noch. Die Tat wird natürlich unter Rechtsextremismus in der Statistik gespeichert und gilt als Beweis, dass der Kampf gegen die AfD intensiviert werden muss… Wir sind gegen Gewalt, gegen Terrorismus und wollen Weihnachtsmärkte und deren Besucher vor solcherart Anschlägen schützen. Dass uns dieser Anschlag zugeschrieben wird vom Politmedienkartell, ist mit dem psychologischen Phänomen der Übertragung zu erklären. Was sie selbst tun und planen, schreiben sie anderen zu.”