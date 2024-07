AfD-Bashing und Polarisierung: Die Katholische Kirche weiter stramm auf Systemkurs

Während die Evangelische Kirche ihre Umwandlung in eine bloße pseudoreligiöse Vorfeldorganisationen der Grünen so gut wie abgeschlossen hat, hat man auch in Katholischen Kirche offenbar keine anderen Sorgen, als ihr auf diesem Weg zu folgen. Obwohl ihnen die Mitglieder jedes Jahr hunderttausendfach davonlaufen und der Kollaps der Kirchensteuereinnahmen absehbar ist, setzen die Kirchen auf Beteiligung am regierungsamtlich verordneten Kampf gegen die AfD und damit an der weiteren politischen Polarisierung der Bevölkerung. Dafür sorgt nun auch eine „Studie“ des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der Universität Münster, die zu dem wenig überraschenden Schluss kam, dass die Positionen der AfD und der katholischen Kirche noch weiter auseinander lägen als vor einigen Jahren – natürlich deshalb, weil die AfD sich noch weiter von den Positionen der katholischen Kirche “entfernt” habe. So sei etwa “das Völkisch-Nationalistische in der AfD” stärker geworden und der Populismus deutlicher, wird da mit wissenschaftlicher Attitüde nassforsch behauptet. Die christliche Position sei hingegen relativ stabil.

Dieselben Autoren hatten bereits 2017 eine entsprechende Studie erstellt, die sie nun “überarbeitet” hätten – weil die AfD von immer mehr Menschen gewählt werde. Warum das so ist, wird hier offenbar nicht hinterfragt; lieber leiert man die sattsam bekannten Sprechblasen des politisch-medialen Komplexes herunter. So verfolge die Familienpolitik der AfD ein “bevölkerungspolitisches Interesse”, so die Studie. Es gehe ihr nämlich um eine höhere Geburtenrate der „einheimischen Bevölkerung“. Dass es sich dabei eigentlich um eine Selbstverständlichkeit jeder Regierung unabhängig der politischen Couleur handelt, die in keinem anderen Land der Welt überhaupt nicht erwähnenswert und schon gar nicht zu problematisieren wäre, wird hier natürlich ebenso unterschlagen wie der umgekehrt sehr wohl angebrachte Hinweis darauf, dass es gerade die linksgrünen Transformationsparteien sind, die tatsächlich ein brandgefährliches bevölkerungspolitisches Ziel verfolgen – nämlich die Veränderung der ethnischen und kulturellen Kernstruktur durch anhaltende Massenmigration. Damit hat die Kirche aber offensichtlich keine Schwierigkeiten.

Sonntagspredigt versus Realpolitik

Im Gegenteil: Die katholische Kirche lege, so die Studie, statt auf “völkische” Fragen Wert auf soziale Themen wie Solidarität, Gemeinschaft und Teilhabe und unterstreiche außerdem (anders als angeblich die AfD, wie da ebenfalls ins Blaue behauptet wird) die Gleichberechtigung der Geschlechter. Im Bereich Zuwanderung, Asyl und Integration verfolge die AfD angeblich eine restriktive Politik und betone die kulturelle Anpassung von Migranten. Die Kirche poche dagegen auf Menschenwürde und Solidarität und unterstütze eine offene und integrative Haltung. Beim Sozialstaat setze die AfD auf Eigenverantwortung und stehe Sozialleistungen für Migranten und Personen, die selbst wenig leisten, kritisch gegenüber. Die Kirche dagegen unterstreiche auch hier Solidarität und sehe die Verantwortung für die Unterstützung der Schwachen beim Staat. Außenpolitisch trete die AfD für nationale Souveränität und eine starke militärische Verteidigungspolitik ein, während die Kirche internationale Zusammenarbeit und friedliche Lösungen von Konflikten anstrebe. Den menschengemachten Klimawandel bezweifle die Partei und betone nationale Interessen in der Energie und Umweltpolitik, die Kirche halte dagegen globalen Klimaschutz für nötig.

Vor allem in den Bereichen Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit sieht die Studie erhebliche Differenzen zwischen den Positionen der AfD und der katholischen Soziallehre. Die Autoren fordern eine klare Abgrenzung gegenüber populistischen und menschenverachtenden Tendenzen und rufen Christen dazu auf, sich an christlichen Werten zu orientieren und sich so politisch einzubringen. Natürlich ist die gesamte Studie eine von Phrasen und Verzerrungen nur so triefende Diffamierung im akademischen Tarnkleid. Die Realität ist eine völlig andere: Tatsächlich verfolgt die AfD in der Asylpolitik die einzig vernünftige und in der ganzen außereuropäischen Welt praktizierte Politik, die eigenen Landesgrenzen zu sichern und sie nicht Millionen illegaler und dem Gastland feindlich gegenüberstehender Einwanderer zu öffnen.

Vormundschaft entrückter Eliten

Dasselbe gilt für Sozialleistungen. Dass kein Wohlfahrtsstaat die Zuwanderung und lebenslange Alimentierung von Millionen unqualifizierter Menschen überstehen kann, ist eigentlich jedem vernünftigen Menschen klar – doch den staatlich apanagierten Kirchen freilich nicht. Auch in der Außenpolitik ist die Darstellung der Studie so falsch wie anmaßend: Die AfD befürwortet ein Europa der Vaterländer mit souveränen Staaten, die sich selbst verteidigen können, und plädiert für eine – auf Dauer so oder so einzig tragfähige – diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges mit dem primären Ziel, das dortige Sterben zu beenden und die Weltkriegsgefahr zu bannen. Von der katholischen Kirche ist hierzu kaum etwas zu hören und wenn doch, dann plappert man die offizielle Regierungsposition nach. Die Studie unterstreicht wieder, wie Eliten, die selbst nicht produktiv tätig sind, sondern in dieser oder jener Form vom Staat leben, sich zu Richtern und Vormündern der Menschen aufwerfen, von deren Geld sie gut und gerne leben; ein Ärgernis sondergleichen.

Darauf wies auch Nicole Höchst, die kirchenpolitische Sprecherin der AfD, in einer Stellungnahme hin: Sie betonte die Übereinstimmung der AfD-Positionen mit der katholischen Soziallehre und erinnerte daran, dass die Kirchen über 12 Millionen Euro Steuergeld aus dem linken Projekt „Demokratie leben“ erhalten. Die Kirchen hängen am Tropf des Staates, der ihnen die schwindende Kirchensteuer eintreibt und sie auch sonst unterstützt. Im Gegenzug stellen sie sich gut mit ihm, um ihre Privilegien zu erhalten. Eine von Staat ausgehaltene Kirche macht sich bereitwillig zu dessen Büttel. Dies ist der ganze Hintergrund dieser Studie und zahlloser ähnlicher Verlautbarungen. Zu der barbarischen Abtreibungsagenda und dem Gender-Wahn der antichristlichen Linksparteien hört man von den Kirchen auffallend wenig. Lieber dreschen sie auf die AfD ein, deren Programm insgesamt noch bei weitem die meisten Übereinstimmungen mit dem Christentum hat – wenn auch nicht mit der Variante, die die deutschen Staatskirchen aus reinem Opportunismus vertreten.