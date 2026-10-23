Ein aus der Ukraine stammender Softwareentwickler und Datenwissenschaftler, der unter dem Pseudonym „Ver“ auftritt und in den USA lebt, hat in einem Interview mit der “Zeit” den großangelegten Diebstahl von über 421.000 E-Mails der AfD eingeräumt.⁠ Wohlwollend gesinnt und stets generös räumt die Hamburger Postille dem Kriminellen, der für diesen seit Nordstream wohl gravierendsten politischen Sabotageakt mit Auswirkungen auf die deutsche Innenpolitik verantwortlich zeichnet und damit selbstgefällig prahlt, Raum für seine Rechtfertigungslehre ein. Der Angriff war im September 2026 auf einen Hosting-Dienstleister der Partei erfolgt, die Hackergruppe “Hexane” veröffentlichte den rund 280 Gigabyte großen Datensatz nunmehr öffentlich. Laut Aussage von “Ver“ waren daran nur zwei Personen beteiligt – angeblich finanziert aus eigener Tasche und ohne staatliche Steuerung.⁠ Das mag glauben, wer will.

Die AfD bestätigte den Vorfall und betonte, dass überwiegend alte, seit Jahren ungenutzte Postfächer betroffen gewesen seien; aktuelle Konten des Bundesverbands seien verschont geblieben. Im Leak finden sich unter anderem Finanzunterlagen, Mitgliedsdaten, Protokolle zu Ausschlussverfahren und interne Kommunikation, aber auch reine Infomails und längst öffentlich bekannte Dokumente. Das tatsächlich wohl völlig unverdächtige Material wird von den Angreifern und ihren mutmaßlichen Komplizen – oder zumindest Profiteuren – im linken staatsgemästeten NGO-Komplex, wo man ein AfD-Verbotsverfahren mit allen Mitteln durchsetzen will und dazu jede sich bietende Gelegenheit nur allzu gerne instrumentalisiert, dennoch als “Belege für finanzielle Unregelmäßigkeiten”, “Hassrede” und “rassistische Äußerungen” eifrig ausgeschlachtet.

Ein wahrer Altruist

Außer in dank gezielten Prompts irreführenden KI-Zusammenfassungen und gefakten, frei erfundenen Hinzudichtungengibt es⁠ dafür jedoch wie gesagt überhaupt keine Belege. “Ver” begründet den illegalen Zugriff mit dem Ziel, “Transparenz” schaffen und “Veränderungen” anstoßen zu wollen. Welch hehre Ziele und Motive für eine schwere Straftat! Auf die “Zeit“-Frage nach einem Parteiverbotsverfahren antwortete er, man erwarte nun, dass der deutsche Staat “einschreitet”; die Verantwortlichen schienen jedoch “Angst” zu haben. „Der Zweck heiligt die Mittel nur dann, wenn die Mittel zu mehr Gerechtigkeit führen“, faselte er weiter. Gleichzeitig räumte er ein, persönliche Daten unbeteiligter Personen – darunter Erstwähler – nicht herausgefiltert zu haben: Bei dem Umfang sei das schlicht nicht praktikabel gewesen.⁠ Egal, es geht ja nur um die Grundrechte von AfDlern…

Ach ja, ein Altruist ist “Ver“ auch noch: Ein Angebot von 100.000 Euro zur Entfernung der Daten habe er zurückgewiesen. Welche Noblesse! Ein mögliches Indiz dafür, dass er eben doch Geld aus Kanälen der sogenannten deutschen “Zivilgesellschaft“ erhalten hat? Oder können Fachkräfte für Datendiebstahl aus der hochkorrupten Kokaine nach hunderten geschenkten Gratismilliarden aus dem Westen über ein Almosen von 100.000 Euro nur müde lachen?

Mit Fakes nachgeholfen

Parallel dazu kursieren gefälschte Screenshots, die nicht im originalen Datensatz enthalten sind; der CDU-Abgeordnete Bastian Schneider las im baden-württembergischen Landtag mit triumphierenden Unterton eine solche Fälschung vor, mit der er „braunen Schmutz“ in der AfD belegen wollte. Auch der Grünen-Politiker Johannes Wagner teilte ähnliche angebliche Fake-Zitate und forderte ein Verbotsverfahren; sein Beitrag erzielte erhebliche Reichweiten. Die betroffenen AfD-Politiker Andreas Keith und Christer Cremer erstatteten inzwischen Strafanzeige unter anderem wegen übler Nachrede; man darf jedoch zweifeln, dass diese Hetzer des “UnsereDemokratie™“-Lagers von der deutschen Justiz auch nur ansatzweise belangt werden.

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Und so wird hier ein hochkriminell durchgeführter illegaler Datendiebstahl zwischen den Zeilen zur tapferen Heldentat gegen die Unberührbaren der politischen Landschaft verklärt. Und wenn die so beschafften Inhalte als das erhoffte Belastungsmaterial nicht taugen, werden eben erfundene Anschuldigungen dazugedichtet – damit die längst marginalisierte sogenannte “politischen Mitte” sie als legitimes Mittel im Kampf gegen die einzige Partei nutzt, die in diesem Land noch für bürgerliche Vernunft steht (und die gerade deshalb von linksextrem geführten weisungsgebundenen Verfassungsschutzämtern “eingestuft“ und beobachtet wird). Wer aber den Rechtsstaat mit Straftaten und Fälschungen zu verteidigen glaubt, untergräbt ihn in Wahrheit.