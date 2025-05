AfD-Diskriminierung und moralischer Größenwahn: US-Vizeaußenminister Landau liest Deutschland die Leviten

“Er floh nicht wegen zu viel freier Rede; er floh, weil jene, die daran glaubten, ihre politischen Gegner auszuspionieren und zu zensieren, die Macht hatten.” Diese eindrucksvolle Aussage stammt aus einem vielbeachteten Statement von Christopher Landau, dem amtierenden Vizeaußenminister unter Donald Trump und ehemaligen US-Botschafter in Mexiko, das zu einem geradezu symbolischen Ausdruck der transatlantischen Spannungen wurde, die sich infolge der Entscheidung des deutschen Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), die AfD als “gesichert extremistische Bestrebung” einzustufen, nochmals deutlich verschärft haben. Landau kritisierte diese Maßnahme als einen bedrohlichen Eingriff in die Meinungs- und Oppositionsfreiheit und stellte einen historischen wie persönlichen Bezug her, der der Diskussion eine tiefere moralische und politische Dimension verleiht – indem er an die Emigration seines Vaters erinnert, der nach dem “Anschluss” Österreichs durch das nationalsozialistische Deutschland 1938 aus Wien fliehen musste – und macht deutlich, dass politische Repression, Überwachung und Zensur von Oppositionellen damals wie heute zentrale Merkmale autoritärer Systeme sind. Dass sein Vater nicht wegen “zu viel freier Rede” floh, sondern wegen der repressiven Macht der damaligen Machthaber, ist nicht nur ein familiärer Rückgriff; es ist eine direkte Warnung vor der politischen Entwicklung in der Gegenwart.

Landaus wörtlicher Kommentar (auf Englisch) lautete wie folgt: “Speaking for myself, words can’t even begin to express the outrage and resentment I feel at having an official account of the German government purport to lecture the US Secretary of State on the need to spy on and censor the political opposition. And no, Germany, you can’t hide behind smug references to what you’ve learned from ‚your‘ history. As you may recall, it’s ‚our‘ history too, because we played a pretty important role in ending that particular chapter of your history. And it’s also ‚my‘ history, since my own father had to flee from his birthplace Vienna after the Anschluss (and became an American citizen and proudly fought in the US Army for the liberation of Europe). He didn’t flee because of too much free speech; he fled because those who believed in spying on and censoring their political opponents had the power. You may choose to brand your own citizens as ‚right-wing extremists‘ and silence or imprison them because, for example, they are against open borders. But please spare us the moralizing.”

“Deutschland, erspare uns deine Moralpredigt!”

Hier die Übersetzung auf Deutsch: “Ich persönlich kann meine Empörung und meinen Unmut kaum in Worte fassen, wenn ich sehe, wie die deutsche Regierung in einem offiziellen Bericht dem US-Außenminister angeblich die Notwendigkeit der Überwachung und Zensur der politischen Opposition vorhält. Und nein, Deutschland, du kannst dich nicht hinter selbstgefälligen Verweisen auf die Lehren aus ‚deiner‘ Geschichte verstecken! Denn wie du dich vielleicht erinnerst, ist es auch ‚unsere‘ Geschichte, denn wir haben maßgeblich dazu beigetragen, dieses Kapitel deiner Geschichte zu beenden. Und es ist auch ‚meine‘ Geschichte, denn mein eigener Vater musste nach dem Anschluss aus seiner Geburtsstadt Wien fliehen (und wurde amerikanischer Staatsbürger und kämpfte stolz in der US-Armee für die Befreiung Europas). Er floh nicht wegen zu viel Meinungsfreiheit; er floh, weil diejenigen, die an die Überwachung und Zensur ihrer politischen Gegner glaubten, die Macht hatten. Du magst deine eigenen Bürger als ‚Rechtsextremisten‘ brandmarken und sie zum Schweigen bringen oder einsperren, weil sie beispielsweise gegen offene Grenzen sind. Aber bitte erspare uns die Moralpredigt!”

Die rhetorische Pointe in Landaus persönlicher und leidenschaftlicher Einlassung liegt in der Umkehrung eines häufig geäußerten Vorwurfs: Der Westen sei zu liberal, zu offen, zu permissiv. Für Landau hingegen ist es nicht die überbordende Freiheit, die gefährlich wird, sondern der Verlust eben dieser Freiheit unter dem Vorwand des Schutzes vor angeblichem Extremismus. Dass solche Maßnahmen in Deutschland nun gegen eine große Oppositionspartei wie die AfD angewendet werden, ist für ihn offenbar der Punkt, an dem er sich zu Wort melden muss – öffentlich und in scharfer Form.

Das Verhältnis zur deutschen Geschichte

Besonders provokativ ist Landaus Bezug auf die Geschichte – und zwar nicht nur verstanden als deutsche, sondern auch als amerikanische und persönliche Geschichte. Deutschland kann sich, so Landau, nicht hinter einem “selbstgefälligen” Verweis auf die eigene Vergangenheit verstecken, um heutige Maßnahmen gegen unliebsame Meinungen zu legitimieren. Dies ist eine klare Zurückweisung der in Deutschland häufig bemühten Argumentationslinie, historische Verantwortung verlange besondere Wachsamkeit gegenüber dem Erstarken rechter Positionen. Landaus Sichtweise ist eine radikale Umdeutung dieser Argumentation: Er stellt in Frage, ob die Lehren aus der Geschichte tatsächlich die Einschränkung von Opposition rechtfertigen – oder ob sie vielmehr genau das Gegenteil fordern: maximale Offenheit für pluralistische Meinungsbildung, gerade wenn sie unbequem ist.

Im Zentrum der Kritik steht also nicht nur die Einstufung der AfD als “extremistisch”, sondern auch der Umgang mit ihrer politischen Programmatik. Landau nennt explizit die Ablehnung offener Grenzen als Beispiel für eine Position, die in Deutschland zunehmend stigmatisiert und kriminalisiert werde. Die Kernaussage ist deutlich: Eine demokratische Gesellschaft muss es aushalten, dass große Teile der Bevölkerung mit der Regierungspolitik nicht einverstanden sind – auch dann, wenn diese Ablehnung migrationspolitischer Natur ist. Dass der deutsche Staat diese Ablehnung nun mit Überwachungsmaßnahmen beantwortet, lässt Landau als Rückfall in autoritäre Muster erscheinen. Für ihn scheint hier ein demokratischer Konsens aufgekündigt zu werden – und zwar nicht durch die Opposition, sondern durch den Staat selbst.

Diplomatische Brisanz und moralische Zurückweisung

Landaus Statement ist mehr als eine persönliche Meinungsäußerung; sie ist ein diplomatisches Signal. Die USA, vertreten durch Stimmen wie Landau und bekräftigt durch führende republikanische Außenpolitiker wie Marco Rubio, sehen in der deutschen Praxis offenbar einen Bruch mit westlichen Grundwerten. Die Mahnung, den Amerikanern (und dem Ausland insgesamt) das Predigen zu ersparen richtet sich direkt gegen die deutschen Anmaßung, auf Grundlage historischer Verantwortung eine moralische Führungsrolle zu beanspruchen. Für Landau hat Deutschland dieses moralische Kapital durch seine aktuellen Maßnahmen zumindest teilweise verspielt. Diese moralische Zurückweisung ist deshalb so wirkungsvoll, weil sie von einem Vertreter jenes Landes kommt, das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zur Demokratie verholfen hat. Sie untergräbt die oft zitierte moralische Überlegenheit deutscher Erinnerungspolitik und setzt ihr die Forderung nach aktueller politischer Kohärenz entgegen: Wer die Demokratie hochhält, darf die Opposition nicht systematisch ausschließen.

Landaus pointierter Kommentar zur deutschen Innenpolitik und ihrer internationalen Wirkung verbindet persönliche Erinnerung, historische Deutung und politische Gegenwart in einer Weise, die Aufmerksamkeit erzeugt und zum Widerspruch einlädt. Es kritisiert nicht nur eine politische Entscheidung, sondern das gesamte ideologische Fundament, auf dem sie zu ruhen scheint. Die Reaktionen darauf – Zustimmung, Ablehnung oder diplomatische Distanzierung – wird zum Prüfstein dafür, wie sehr westliche Demokratien noch bereit sind, sich an die Prinzipien zu erinnern, für die sie einst gemeinsam gekämpft haben: Meinungsfreiheit, politischer Wettbewerb und der Schutz der Opposition vor staatlicher Willkür. Mit Landaus Kritik beginnt für Deutschland die Aufgabe, sich erneut zu fragen, ob seine Geschichte tatsächlich als Legitimation dienen kann – oder ob sie nicht vielmehr eine Verpflichtung ist, genau jene Freiheiten zu schützen, die heute unter Druck geraten.