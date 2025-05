AfD-Gutachten: Nancy Faeser wollte nur das Beste, befindet die “Frankfurter Allgemeine“

Die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ (FAS) hat in einer ausführlichen Chronik nachgezeichnet, wie es zu der Einstufung der AfD als angeblich „gesichert rechtsextrem“ durch den Verfassungsschutz kam; zumindest erweckt sie diesen Eindruck bei ihren Lesern. Als wichtigste Information ist ihren diesbezüglichen Ausführungen zu entnehmen, dass Ex-Innenminister Nancy Faeser den designierten Bundeskanzler Friedrich Merz und ihren Nachfolger Alexander Dobrindt am 2. Mai darüber informierte, dass sie das Ergebnis des „Gutachtens“ ohne die eigentlich vorgesehene wochen- oder monatelange Prüfung durch ihr Ministerium bekanntgeben werde. Damit war eigentlich absehbar und klar, dass sie der neuen Regierung vom ersten Tag an eine immense Bürde aufhalsen würde. Doch, man höre und staune: Von Merz erntete sie dafür nur Verständnis und die Bekundung seiner expliziten Wertschätzung für ihre Arbeit! Auch Dobrindt soll nach anfänglichem Misstrauen geradezu dankbar dafür gewesen sein, dass Faeser diese Last noch bereitwillig auf sich genommen habe.

Soweit jedenfalls die FAS, deren Artikel wie ein Heldenstück ausgerechnet Faeser zur politischen Märtyrerin erhebt, die sich für ihre Unions-Nachfolger förmlich aufgeopfert habe. Nichts habe sie dabei mehr vermeiden wollen als „den Eindruck einer politischen Einflussnahme“, wird allen Ernstes behauptet. „Hätte Dobrindt zu Faeser gesagt: Das können Sie nicht machen. Oder: Sie machen einen großen Fehler. Dann hätte Faeser die Entscheidung nicht getroffen (…) Sie hätte sonst riskiert, als politische Hasardeurin in die Geschichte einzugehen. Sie hätte die Hochstufung der AfD erst recht in den Verdacht einer politischen Einflussnahme gerückt, also genau das verursacht, was sie eigentlich verhindern wollte“, heißt es.

Der AfD auch noch die Schurkenrolle zugeschoben

Diese Darstellung ist an Absurdität nun wahrlich nicht mehr zu überbieten. Der FAS-Artikel übernimmt völlig unkritisch Faesers Behauptung, eine langwierige Prüfung des „Gutachtens“ durch das Innenministerium hätte den Eindruck erweckt, dadurch werde politischer Einfluss genommen – als ob dieses gesamte demagogische Machwerk nicht von Anfang an und von vorne bis hinten ein Ergebnis politischer Einflussnahme gewesen wäre! Zu keinem Zeitpunkt gab es auch nur den geringsten Zweifel an der Gewissheit, dass der politisch weisungsgebundene Verfassungsschutz die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ vornehmen werde – und zwar deshalb, weil dies auch und gerade von Faeser exakt so gewünscht war. Ex-Behördenchef Thomas Haldenwang hatte sich drei Jahre lang in beispielloser und eklatanter Form an der Hatz auf die AfD beteiligt und dies auch immer wieder in aller Öffentlichkeit verkündet; dabei hatte er sich sogar zu der ungeheuerlichen Aussage verstiegen, es könne nicht allein die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, etwas gegen die hohen Umfragewerte der AfD zu tun.

Dennoch vermittelt die FAS nun allen Ernstes den Eindruck, die Einstufung sei das Ergebnis einer jahrelangen, fairen Prüfung gewesen – wobei der AfD auch noch quasi die Schurkenrolle zugeschoben wird, da sie die Fertigstellung des „Gutachtens“ immer wieder durch Klagen hinausgezögert habe und ihr dabei Landtagswahlen und schließlich auch noch die vorgezogene Bundestagwahl zu Hilfe gekommen sei, in deren Vorfeld das „Gutachten“ nicht habe veröffentlicht werden dürfen, um sie im Wahlkampf nicht zu benachteiligen. Nicht ein Wort findet sich darüber, dass die alte oder neue Regierung der Öffentlichkeit den vollständigen Text des „Gutachtens“ nicht zur Verfügung gestellt und weder die FAS noch ein anderes selbsternanntes “Qualitätsmedium” den vollständigen Text veröffentlicht hat.

Rollkommandos von der Leine lassen

Dies taten dann bekanntlich zuerst das Magazin „Cicero“ und „Nius“. Auch dass der Verfassungsschutz die Öffentlichkeit dreist belogen hat, indem er behauptete, eine Freigabe des „Gutachtens“ sei aus Quellenschutzgründen nicht möglich – obwohl es darin gar keine Quellen gab! –, ist der FAS keine Erwähnung wert. Lieber wird Dobrindt als machiavellistisch-gerissener Fuchs gezeichnet, der während Faesers Anruf blitzschnell entschieden habe: „Verantwortung bei Faeser abladen, danach Konsequenzen moderieren“.

In Wahrheit dürfte Faeser der Union eher das Thema aufs Auge gedrückt haben, um sie so im Würgegriff von SPD und Grünen zu halten. Denn wenn CDU und CSU irgendwann doch zur Vernunft kämen und die Brandmauer zur AfD aufgeben würden, könnte der Linksstaat sofort seine Rollkommandos von der Leine lassen, die der Union vorwerfen würden, mit „gesichert Rechtsextremen“ paktieren zu wollen. Mit seinem Geraune, seinen Auslassungen und seinen haarsträubenden Vermutungen bewegt sich dieser FAS-Text ganz auf dem Niveau des Verfassungsschutzes in seinem „Gutachten“. Noch unverzeihlicher aber ist, dass Nancy Faeser hier exkulpiert und ihr Treiben als anständig oder rational dargestellt wird. Vor der Geschichte wird diese freiheits- und demokratieverachtende Linksextremistin, die in den dreieinhalb Jahren ihrer Amtszeit unermesslichen Schaden angerichtet hat, weitaus schlimmer dastehen als eine bloße „politische Hasardeurin“. Dass sich Merz bei dieser Unperson bedankt, darf man angesichts des erbärmlichen Bildes, das dieser Umfaller und Wählerbetrüger seit Monaten abgibt, wiederum durchaus glauben.