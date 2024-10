AfD-Hass über den Tod hinaus: Fränkische Provinzzeitung verweigert Abdruck von Traueranzeige

Was sich in diesem Land ändert, sind über die Jahrzehnte die jeweiligen Feindbilder, die zu Zielgruppen eines moralisch scheinbar “legitimen” Volkszorns werden – nicht jedoch ändern sich letztlich die faschistischen Methoden im Umgang mit diesen. So hat jetzt die Regionalzeitung „Frankenpost“ auf erschütternde Weise unter Beweis gestellt, zu welchen Abgründen an Niedertracht und Unmenschlichkeit der fanatische AfD-Hass führt: Das Lokalblatt weigerte sich ernsthaft, eine Todesanzeige für den am 18. September an einem Herzinfarkt verstorbenen Kreisrat Detlev Scharf zu veröffentlichen – und zwar „aus grundsätzlichen Erwägungen“, weil Scharf der AfD angehört und seine Fraktion die Traueranzeige in Auftrag geben wollte. Sogar über den Tod hinaus muss die AfD also offenbar noch bekämpft werden, nicht einmal über das Ableben eines ihrer Politiker dürfen dessen Weggefährten, Kollegen und Freunde informiert werden.

Das Verhalten der Zeitung löste in den sozialen Medien Entsetzen aus. Viele Nutzer verbreiteten die Traueranzeige auf ihren Accounts. Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah benannte „Charakterlosigkeit“ als den Grundsatz, der die „Frankenpost“ am Abdruck der Anzeige gehindert habe. „Wow, das finde ich komplett übertrieben. Bei solchen ernsten Themen sollten ‘grundsätzliche Erwägungen’ wirklich keine Rolle spielen. Mein Beileid den Angehörigen!“, kommentierte die Journalistin Anna Dobler. „Was soll man von Würdelosen erwarten?“, fragt eine Nutzerin. Ein anderer erklärt: „Dazu sollte man wissen, dass die ‘Frankenpost’ zum Mutterkonzern der Süddeutschen Zeitung gehört. Noch Fragen?“, informierte eine andere Nutzerin.

Rückzug auf die “Richtlinien”

Unter dem öffentlichen Druck ließ sich das Blatt dann – wie gnädig – doch noch zu einem Umdenken bewegen. Gegenüber dem „Freilich“-Magazin teilte man mit, tatsächlich habe der Verlag der “Frankenpost” die Veröffentlichung der Traueranzeige abgelehnt. Allerdings habe man dies zum Anlass genommen, die bestehenden “Richtlinien” zu “überarbeiten”, in denen “Nachrufe nicht explizit geregelt“ gewesen seien, so Geschäftsführer Andreas Heinkel. Die Anzeige werde nun “wunschgemäß und vorbehaltlich der Auftragserteilung” am 11.10.2024 in der “Frankenpost” erscheinen. Wie gnadenvoll!

Dass bei der ursprünglichen Ablehnung der Annonce weniger irgendwelche dubiosen Richtlinien, sondern pure Animositäten und die übliche antidemokratische politische Voreingenommenheit linker Medien eine Rolle gespielt haben dürften, zeigt die Tatsache, dass sich die „Frankenpost“ zu Scharfs Lebzeiten, vor knapp über einem Jahr, an ihm abgearbeitet hatte. Unter der Überschrift „Warum der Hass, Herr Scharf?“ hatte sich das Blatt über Scharfs – völlig zulässige – Meinungsäußerungen auf Facebook ausgemärt und diese verächtlich als „Hetz-Posts“ des „AfDlers“ bezeichnet. Hier, in der Unversöhnlichkeit unserer Musterdemokraten und “kritischen Journalisten” bis ins Jenseits, dürfte dann wohl eher der Grund für die Ablehnung der Traueranzeige gelegen haben. Jedenfalls bleibt nun abzuwarten, ob die Hinterbliebenen noch Wert darauf legen, dieses üble Spiel mitzumachen. Denn natürlich erfolgt die Umkehr der Zeitung nicht aus Einsicht in ihr schäbiges Verhalten – sondern nur aufgrund der Empörung, die es hervorrief.