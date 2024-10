AfD: Korrelation und Kausalität

„Je schlechter die Berliner Politik ist, desto größer sind die Zugewinne der AfD.“ Diese Korrelation ist Fakt und zudem reziprok ebenso gültig: Mit der Ampel-Regierung geht es bergab, mit der AfD dagegen bergauf. Gleichzeitig liegt in der Beziehung auch eine Kausalität: „Wenn die Regierung keine gute Politik macht, dann gewinnt die Opposition.” Eine bequeme Situation für die AfD: Sie muß eigentlich gar nichts weiter tun, als auf ihrem Parteiprogramm zu beharren, das im wesentlichen mit dem der CDU aus der Vor-Merkel-Zeit identisch ist. Und wie lässt sich der Erfolg der AfD nun stoppen? Ganz einfach: Indem die Ampel – SPD, Grüne und FDP eine bessere Politik macht. So weit die Theorie, so weit die Logik, so weit das, was in einer Demokratie das Normalste der Welt wäre. Inzwischen haben das auch Millionen von Bundesbürgern erkannt.

In Deutschland aber läuft der Hase anders: Hier wollen die Regierungsparteien die Ursachen für den Zuwachs der Opposition nicht wahrhaben. Sie folgen einer anderen Logik: Statt wenigstens zu versuchen, eine bessere (in diesem Fall: wenigstens halbwegs vernünftige) Politik zu machen, erklären sie die einzige reale Opposition im Land zu Extremisten und versuchen, ihre wachsende Anhängerschaft durch Umerziehung zu bremsen. Statt ihre Politik zu ändern, wollen sie die Wähler ändern. Statt ihre Politik der Realität anzupassen, setzen sie verstärkt auf Nudging, Erziehung und Werbung für ihre politische Agenda mithilfe der links-affinen Mainstreammedien und NGOs: Der Bevölkerung soll über Anzeigen in Zeitungen, Fernsehen und Internet, über Plakatierung, Polit-Talks, Lehrgänge, Schulungen, Haltungsjournalismus, “Trusted Flaggers” und vieles mehr ihre vermeintlich wunderbare, einfach nur falsch kommunizierte Politik erklärt werden.

Die Bürger haben genug von betreutem Denken

Diese Umerziehung der Bürger läuft unter Schlagworten wie „Demokratieförderung“, „Unsere Demokratie“, „Kampf gegen rechts“ , „Zusammenhalt durch Teilhabe“ und „Demokratie leben!“. Im vergangenen Jahr wurden allein 182 Millionen Euro Steuergeld für das Programm „Demokratie leben!“ ausgegeben. Doch die Überschriften trügen: Es geht weniger um die Rettung der Demokratie als vielmehr um den linksgrünen Machterhalt. Doch die von der Ampel herbeigeredete und erhoffte Kausalität – „je mehr Polit-Erziehung, desto mehr Akzeptanz für unsere Regierungspolitik” beziehungsweise „je mehr politische Bildung, desto weniger Zulauf für die AfD“ will sich einfach nicht einstellen. Im Gegenteil: Immer mehr Bürger fühlen sich unmündig, gegängelt und bevormundet, wie Untertanen denen man gutgläubigen Kindern gleich dieses und jenes erzählen kann, was sie dann vorbehaltlos und dankbar glauben.

Diese Art von betreutem Denken wird von der Bevölkerung abgelehnt. Hinzu kommt, dass in Zeiten des Niedergangs der Wirtschaft (Stichwort Deindustrialisierung), der Sicherheit im öffentlichen Raum und schwindendem sozialem Frieden in Deutschland alles Geld durch Transferzahlungen und Subventionen oder “gute” Worte der Propaganda nichts mehr nützen können. Das Einzige, was Rettung böte, wäre ein Umsteuern um 180 Grad, zurück von Ideologie Richtung Realpolitik. Denn Deutschland lebt längst von seiner Substanz. Die Infrastruktur ist marode. Die deutsche Volkswirtschaft schrumpft – weniger aus konjunkturellen als aus strukturellen Gründen. Zu all dem wird das in 75 Jahren aufgebaute Sozialkapital, also der nichtmaterielle Reichtum der Gemeinschaft, zusehends aufgezehrt. In Anbetracht der massiven Probleme und dieses raschen Niedergangs ist es doch äußerst verwunderlich, wie geduldig und untertänig die deutsche Bevölkerung dies alles hinnimmt – und wie wenig die wahre politische Opposition (CDU und BSW zählen definitiv nicht dazu) noch immer unterstützt, wie wenig ihre Leistung honoriert wird.