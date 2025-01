AfD-Mitgliedschaft als Entlassungsgrund für Polizisten: Faesers politischer Säuberungswahn

Noch auf den allerletzten Metern ihrer katastrophalen Amtszeit tritt Innenministerin Nancy Faeser das Recht, für dessen Schutz sie eigentlich zuständig ist, mit Füßen. Im Intranet der Bundespolizei tauchte am 7. Januar die unmissverständliche Warnung auf, die Beamten sollten nicht Mitglieder der AfD werden, sonst müssten sie mit „ihrer Entlassung rechnen“, da Aktivitäten innerhalb der Partei als „Dienstvergehen“ eingestuft würden. Der Vermerk, der sich ausdrücklich auf einen Erlass Faesers vom vergangenen August bezieht, worin mit der Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen verbeamtete Kandidaten der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gedroht wurde, stand unter der Überschrift: „Kandidatur für eine gesichert rechtsextreme Partei? Keine gute Idee als Bundesbeamtin oder Bundesbeamter!“ Weiter hieß es darin: „Wird eine Mitgliedschaft in einer solchen Partei bekannt, liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen, jedenfalls dann vor, wenn sich die Beamtin oder der Beamte in einer solchen Partei aktiv betätigt“.

Mitglieder der nicht verbotenen, im Bundestag und in 14 Landtagen vertretenen, in jeder Hinsicht demokratischen und demokratisch legitimierten AfD, die in weiten Teilen Ostdeutschland bereits Volkspartei ist und in bundesweiten Umfragen mit derzeit fast einem Viertel der Wählerstimmen (!) stabil auf Platz zwei der beliebtesten Parteien liegt, sollen also allen Ernstes aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden, ohne dass sie sich auch nur das Geringste haben zuschulden kommen lassen – weil sie von ihrem verbrieften Grundrecht auf politische Betätigung Gebrauch machen. Antidemokratischer, gemeingefährlicher und linksradikaler kann eine Regierung gar nicht handeln, und spätesten jetzt wäre Faeser nicht nur sofort rücktritts- oder entlassungsreif, sondern ein klarer Fall für den von ihr selbst beaufsichtigten Verfassungsschutz.

Einschüchterung der eigenen Dienstuntergebenen

Als plumper Vorwand für das politisch und ideologisch gleichgeschaltete Innenministerium für die beispiellose Einschüchterung der eigenen Dienstuntergebenen dienen die Einstufungen der AfD als angeblich „gesichert rechtsextrem“ durch die Verfassungsschutzämter in Thüringen und Sachsen. Dass die Kriterien nebulös sind und es sich bei den jeweiligen „Gutachten“ um nichts anderes als um parteipolitisch motivierte Auftragsarbeiten ohne jede seriöse Substanz handelte, wird ausgeblendet. Die Kriterien für “Rechtsextremismus” sind inzwischen so verwässert, dass damit selbst Überzeugungen, die bis vor kurzem noch staatlicher Grundkonsens und sogar Grundgesetzinhalt waren, gebrandmarkt werden – so etwa das Abstammungsprinzip als staatsbürgerliche Legaldefinition. Dass zudem erwiesene Linksextreme wie der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer mit teils rabiaten Methoden entlastende Gegengutachten unterdrückten, wird schon gar nicht mehr erwähnt.

Der Verfassungsschutz ist unter Faesers Ägide längst zum Regierungsschutz verkommen und pervertiert seinen eigentlichen Auftrag.

Was hier praktiziert wird, stellt alles in den Schatten, wogegen sich beim „Radikalenerlass“ von 1972 noch ein Sturm der Entrüstung erhoben hatte. Damals wurden Bewerber für den öffentlichen Dienst, die – übrigens realen – „verfassungsfeindlichen Aktivitäten“ nachgingen oder Mitglied von Organisationen mit dezidiert verfassungsfeindlichen Zielen waren, abgelehnt; immerhin erfolgte damals aber eine gründliche Einzelfallprüfung. Bis 1976 gab es nur 430 Ablehnungen, obwohl rund eine halbe Million Bewerber überprüft wurden. Im Gegensatz dazu ist die AfD in keiner Weise verfassungsfeindlich – und doch soll heute bereits die einfache Mitgliedschaft in der Partei ausreichen, um aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu werden.

Keine gesetzliche Grundlage

Natürlich gibt es für all das keinerlei gesetzliche Grundlage; Faesers Handeln ist damit ein weiterer eklatanter Verstoß gegen elementarste rechtsstaatliche Prinzipien. Es ist nicht das erste Mal, dass diese wohl monströseste Fehlbesetzung im Amt des Innenministers aller Zeiten ihre linksradikale und antifreiheitliche Gesinnung in fragwürdige Handlungen einfließen ließ: Bereits Ende 2022 hatte Faeser ganz offen erklärt, sie wolle die Beweislast umkehren und Beamte zum Nachweis zwingen, dass sie keine Verfassungsfeinde seien. Der bloße Verdacht solle für eine Entlassung ausreichen; die Betroffenen müssten dann ihre Unschuld beweisen – obwohl es in einem Rechtsstaat der Staat beziehungsweise die Gerichte wären, die die Schuld nachweisen müssen. Der Fall zeigt, dass Faeser praktisch während ihrer gesamten Amtszeit nur Recht willkürlich gebeugt oder mit Füßen getreten hat, um es für ihren pathologischen „Kampf gegen Rechts“ zu instrumentalisieren.

Das tut sie bis heute – und je mehr dem linken Milieu der Machtverlust droht, umso panischer und skrupelloser schlägt es um sich. Leider ist jedoch selbst nach der Bundestagwahl keineswegs sicher, dass Faeser wirklich endlich in der überfälligen Versenkung verschwindet – weil aufgrund der Brandmauerpolitik der Union absehbar wohl nur Koalitionen mit SPD und/oder Grünen zustande kommen können. Und dem rückgratlosen CDU-Chef Friedrich Merz ist absolut zuzutrauen, dass er auch Faeser weiterhin ihr gemeingefährliches Unwesen treiben lässt, so wie er ja auch Habeck als Wirtschaftsminister akzeptieren wollte. Schlimmer noch: Eine unionsgeführte Regierung wird voraussichtlich nicht einmal Faeser schädlichen Erlasse zurücknehmen. Ihre Saat wird also auch dann weitersprießen, wenn sie gar nicht mehr im Amt ist.