AfD-Parteitag in Essen: Die “Musterdemokraten” machen mobil gegen die Opposition – mal wieder

Die Grünen haben die Euro- und Kommunalwahlen vor knapp zwei Wochen zwar desaströs verloren und sind überall in der Defensive; dies hält sie freilich nicht davon ab, ihren totalitären Instinkten weiterhin ungezügelt freien Lauf zu lassen. Anstatt in sich zu gehen und sich in Demut zu üben, beteiligen sie sich an der demokratiefeindlichen Unsitte, AfD-Veranstaltungen verhindern oder attackieren zu wollen. Dies gilt auch und vor allem für deren Parteitag Ende Juni in Essen, dem die Stadt sich mit peinlich-infantilen Methoden entgegengestellt hatte, indem sie trotz eines rechtsgültigen, längst geschlossenen Mietvertrags versuchte, die Überlassung der Grugahalle als Veranstaltungsort unter fadenscheinigen Vorwänden zu verhindern – was bekanntlich in einer krachenden Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen endete – auf Kosten der Steuerzahler.

Mit solchen rechtstaatlichen Entscheidungen wollen sich die Grünen, aber auch andere Gruppen, jedoch nicht abfinden. „Wir werden das verhindern“, tönte Katharina Stolla, die Sprecherin der Grünen Jugend. Und dafür „brauchen wir viele, und deshalb brauchen wir auch dich. Let’s care, let’s dance, let’s widersetzen“, radebrechte sie im für ihre Partei typischen idiotischen Denglish-Duktus. Die zweite Bundessprecherin Svenja Appuhn sonderte ähnlichen Unsinn und noch dazu die „Corectiv-Lüge vom rechtsradikalen „Geheimtreffen“ ab: Die AfD sei eine „menschenverachtende Partei“, die in großer Runde beraten habe, „wie sie Millionen Menschen aus Deutschland deportieren“ könne.

Massive Mobilisierung

„Seit der Veröffentlichung der Correctiv-Recherche ist allen klar, welchen Schritt die AfD als Nächstes plant: die Deportation von uns – Millionen Menschen, die hier leben, von unseren Schwestern und Brüdern, unseren Eltern, Großeltern, unseren Freundinnen und Freunden. Das werden wir nicht zulassen!“, hieß es dann auch im hetzerischen Aufruf der Grünen Jugend. Das alte Göbbels-Diktum, dass umso mehr Menschen eine Lüge glauben, je öfter sie erzählt wird, bestätigt sich hier vollauf.

Auch die universelle Antifa-Gegen-Rechts-Industrie an den Zitzen und staatlichen Trögen des Linksstaats wurde massiv mobilisiert. „Wir werden aus Berlin mit vielen Menschen nach Essen fahren und der AfD in einer Weise entgegentreten, die es ihr unmöglich macht, auch nur eine Minute in Ruhe in der Grugahalle zu tagen. Sitzblockaden sind gute und effektive Methoden, reichen unserer Erfahrung aber nicht aus“, kündigten Linksradikale aus der deutschen Hauptstadt an, Ankündigung von Straftaten inklusive: „Wir wollen den Samstag des 29. Juni bereits frühmorgens mit ein wenig Feuer einleiten, die wir so platzieren, dass der vereinigten AfD-Brut die Anreise zur Grugahalle bereits deutlich erschwert wird. Sollte die Partei es dennoch schaffen, dort zusammenzukommen, gehen wir zum offensiven Angriff über. Bulleneinheiten, die im Weg stehen, werden wir beiseite räumen. Ziel ist es, den Parteitag zu smashen. Nicht mehr und nicht weniger“, wurde auf der Seite „Indymedia“ mitgeteilt. Dabei spekuliert man – wohl zurecht – darauf, dass die Polizei mit den Sicherheitsmaßnahmen für die Europameisterschaft ausgelastet ist und die Grugahalle deshalb nicht schützen kann.

Verrückte und Verblendete

Damit nicht genug: Um den völlig legalen und den allen Parteien sogar gesetzlich vorgeschrieben Parteitag einer eindeutig demokratischen, entgegen aller aberwitzigen Propagandamärchen durchweg verfassungskonformen bürgerlichen Partei zu verhindern, hat sich bereits am 25. April das Bündnis „Widersetzen“ aus 170 Einzelpersonen und “Vertreter*innen von Organisationen und Initiativen“ gebildet. Dabei handelt es sich natürlich um die üblichen Kostgänger des Linkstaates, wie die Landesbezirksleitung Nordrhein-Westfalen der Gewerkschaft Verdi, die Initiative „Kein Bock auf Nazis“ oder die „feministische Intervention“. Deren Sprecherin forderte, das „zweigeschlechtliche und transfeindliche Schubladendenken der AfD“ zu demaskieren.

Solche Verrückten und Verblendeten werden nun nächstes Woche – vermutlich zu Zehntausenden – mit Bussen nach Essen reisen, um sich als “Retter der Demokratie” aufzuspielen, indem sie versuchen, einen demokratischen Parteitag zu sabotieren. So verrückt die Bande aus Antifa und anderen Fanatikern ist, so gefährlich ist sie auch. Bei der AfD ist man gewarnt – zumal durch die seit der „Correctiv“-Lügengeschichte im Januar unerbittlich anhaltende staatlich-mediale Dauerhetze. Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Martin Vincentz brachte die Schizophrenie auf den Punkt, als er feststellte, es sei doch seltsam, eine Partei, die man „nicht demokratisch“ nenne, daran hindern zu wollen, „ihren nach dem Parteienrecht vorgeschriebenen Rechten und Pflichten nachzukommen“. Aber so viel elementare Vernunft ist im linken Irrenhaus Deutschland längst nicht mehr zu erwarten. So wird sich wieder einmal eine Unzahl von Sicherheitskräften, die Wichtigeres zu tun hätten, buchstäblich mit dem entfesselten Hass von Linken herumschlagen müssen.