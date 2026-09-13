AfD und BSW: Wie weiter?

David Berger hat am 11. September 2026 unter anderem hier auf Ansage! ausgeführt, die politischen Wurzeln des BSW lägen weiterhin links und Sahra Wagenknecht wiederum würde das BSW kaum zu einer konservativen Partei umformen. Deshalb schätzte Berger die Aussicht auf eine gemeinsame Regierung als gering ein. Natürlich hätte das BSW als konservative Partei keine Existenzberechtigung; wie bereits am 5. September ebenfalls hier auf Ansage! ausgeführt, könnte es sich allenfalls als traditionell-linke Friedenspartei einen Platz erkämpfen – sofern das BSW aus seinen Fehlern lernen würde.

Die inhaltliche Entstehung des BSW geht auf die Corona-Hysterie zurück, als die Linkspartei ihre Liebe zur Pharmaindustrie und ihren Profitinteressen entdeckte; inzwischen setzte sie sich für sexuelle und andere Randgruppen ein und stellte Forderungen, die den Herrschenden keine Sorgen bereiteten. Auf Facebook kehrte zunächst Oskar Lafontaine am 8. Juli 2021 zur Kapitalismus-Kritik zurück und seine Ehefrau Wagenknecht folgte ihm alsbald, ohne sich allerdings dem bereits formierten Widerstand anzuschließen. Die Familie Lafontaine-Wagenknecht gründete schließlich ihren privaten Widerstand.

Links-Abspaltung von den Linken

Nach der Bundestagswahl 2021 mit 4,9 Prozent für die Linke, aber mit drei Direktmandaten, kritisierte Sahra Wagenknecht die “Lifestyle-Linke” und forderte eine Besinnung auf die Interessen der Werktätigen. Die Befürworter dieser Position spaltete sich anschließend mit ihr ab. Die Partei Die Linke ist zwar rechtlich mit der alten SED identisch, hat aber inhaltlich nichts mehr mit ihr gemeinsam. Die Reste der einstigen Partei der Arbeiterklasse sind heute – im BSW! Dieses neue Bündnis hatte zunächst – wie einst die Piratenpartei – Sorgen, von neu eingetretenen Spinnern übernommen zu werden. Dieser Gefahr wurde daher mit den bewährten Methoden einer leninistischen Kaderpartei begegnet; dieses Handwerk beherrschte die einst in der Kommunistischen Plattform sozialisierte Wagenknecht noch. Statt eingesickerter Spinner waren es jetzt aber die Karrieristen selbst, die die Partei schädigten: Nach einem respektablen Ergebnis bei der EU-Wahl 2024 und den Landtagswahlen von Thüringen, Sachsen und Brandenburg begannen sie mit einem Sturmangriff auf die Ministersessel, stützten die Brandmauer und vergraulten ihre Wähler. Zudem wurde der nötige Wechsel von der Kader- zur Mitgliederpartei verschlafen. Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 gab es dafür die Quittung.

Wenn das BSW aus seinen Fehlern lernen will, darf es sich nicht noch einmal auf ein Gemauschel mit den Brandmauerparteien einlassen. Eine dritte Chance wird sie vom Wähler wohl nicht bekommen. Aus diesem Grund glaube – ich anders als David Berger – dass es auch bei teilweise entgegengesetzten Überzeugungen eine Ablösung der Brandmauerparteien geben kann, wenn AfD und BSW von ihren Maximalpositionen abrücken und sich gegenseitig respektieren. Nicht nur muss das BSW seine Vorbehalte gegen „rechts“ überwinden, die AfD muss sich auch auf eine Linksabspaltung der Linkspartei einlassen.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Respekt bedeutet auch, dass keine traditionelle Koalition möglich ist. Das BSW hat eine Koalition mit der AfD vor der Wahl ausgeschlossen und die AfD jegliche Koalition; letzteres wurde inzwischen relativiert durch die Aussage, man bestehe auf einer stabilen Regierung. Eine Lösung könnte hier vordergründig nach dem Muster der Zusammenarbeit von SPD und Statt-Partei in Hamburg nach der Bürgerschaftswahl von 1993 gesucht werden; das Problem in Sachsen-Anhalt ist allerdings viel komplexer. Am 8. September 2026 wurde ein offener Brief des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm, der später zur Linken wechselte, veröffentlicht, in dem er beide Parteien zu einer Einigung aufforderte. Weiter liegt ein 7-Punkte-Plan auf dem Tisch, der auf einer DIN-A4-Seite aus bundespolitischer Sicht einen Kompromiss mit einer Perspektive für die Zukunft vorschlägt. Er trägt der strategisch guten Position des BSW Rechnung, verlangt aber nicht von der AfD, sich zu verbiegen. Sollte dieser Plan zur Diskussionsgrundlage werden, würde der Teufel allerdings noch im Detail stecken – weshalb es nicht hilfreich wäre, ihn schon jetzt öffentlich zu zerreden. Man sollte aber festhalten: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

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Der „Traum einer Querfrontregierung“ liegt also nicht allzu fern jeder Realität. Bergers Hinweis auf Interviews von Sahra Wagenknecht auf RTL und “n-tv” sollte nicht überbewertet werden; die Frau ist nicht mehr die Vorsitzende der Partei, sie lehnt es – wie 2021 bei Corona – ab, sich einer bestehenden Bewegung anzuschließen; sondern sie will eine Bewegung anführen. Parteien können aber selbst das Ego von Ex-Vorsitzenden überwinden. Es wird ein Klärungsprozess im BSW notwendig werden, ob man den Fehler von Thüringen wiederholen will – oder vielleicht besser auf Basis des vorliegenden 7-Punkte-Plans die Zukunft der eigenen Partei organisieren will.