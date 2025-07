AfD-Vornamen von Bürgergeldbeziehern: Gänzlich unbegründeter Spott

Seit Tagen mokiert und amüsiert sich die Linkspresse diebisch darüber, dass die AfD-Bundestagsfraktion vom Bundesarbeitsministerium die 14 häufigsten Vornamen von Bürgergeld-Beziehern abgefragt hat und auf der Antwortkiste – scheinbar zur verdutzten Überraschung der Fragesteller – unerwartet die Namen Michael (19.200), Andreas (16.200), Thomas (15.700) und Daniel (14.800) an der Spitze lagen, während typisch migrantische Vornamen wie Ahmad (13.700), Ali (13.500) oder Mohammad (12.500) erst auf den Plätzen sieben, neun und zehn auftauchen. Damit habe die AfD sich kräftig blamiert, so der Tenor, weil sie offenbar fest davon ausgegangen sei, dass migrantische Vornamen die Liste anführen, nur um dann feststellen zu müssen, dass es in Wahrheit typisch deutsche Vornamen sind. Der AfD-Behauptung, dass vor allem Migranten Bürgergeld beziehen würden, so die triumphierende Schlussfolgerung, sei damit der Wind aus den Segeln genommen worden.

Abgesehen davon, dass die Zahlen alle verdächtig rund sind und dass selbst eine “biodeutsche” Mehrheit von Beziehern im eigenen Land eigentlich der Normalfall wäre, entpuppt sich umgekehrt aber diese Kritik als lächerlich – denn so simpel ist die Sache nicht. So finden sich auf der Liste vor allem Namen wie Olena (14.400), Oleksandr (12.000), Tetiana (11.400) und Iryna (10.600), bei denen es sich sicher oder höchstwahrscheinlich um Ukrainer handelt – und mehr als die Hälfte der Namen deutet tatsächlich und sehr wohl auf Migranten hin. Hinzu kommt, dass es alleine von Mohammed neun verschiedene Schreibweisen gibt, nämlich Mohammed, Mohammad, Mohamed, Muhammad, Muhammet, Mohamad, Muhamed, Muhamad und Muhammed. Ob diese Schreibweisen in der Liste kumuliert und unter dem einen aufgeführten Namen Mohammad subsumiert wurden, geht daraus nicht hervor.

Simple Erklärung

Vor allem ändert die Liste nichts an der Tatsache, dass zum Jahreswechsel 2024/2025 rund 5,42 Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld bezogen. Davon waren etwa 2,82 Millionen deutsche Staatsbürger, während 2,60 Millionen keinen deutschen Pass hatten. Da allein 2024 insgesamt 292.000 Menschen eingebürgert wurden, 28 Prozent davon Syrer, und die Einbürgerungsorgie immer schneller betrieben wird, verfügt auch ein Großteil der deutschen Staatsbürger über einen Migrationshintergrund. Vor 15 Jahren waren noch etwa 20 Prozent der Sozialleistungsempfänger Ausländer, inzwischen sind es rund 48 Prozent. Im Oktober 2024 hatten rund 63,5 Prozent der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher einen Migrationshintergrund.

Laut der Deutschen Islam Konferenz lebten Ende 2024 etwa 5,5 Millionen Muslime in Deutschland, was etwa 6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. 69,7 Prozent der Migranten, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland kamen, waren Muslime. Diese Zahlen erscheinen grotesk niedrig, wobei bezeichnend ist, dass die Bundesregierung selbst infolge der so desolaten wie inflationären Zuwanderungspolitik überhaupt keinen genauen Überblick hat, wieviele Anhänger einer kulturell und rechtlich inkompatiblen Religion (besser: Weltanschauung) inzwischen unter uns leben. Und: Obwohl die Religionszugehörigkeit der Bürgergeldempfänger nicht erfasst wird, liegt angesichts dieser Zahlen auf der Hand, dass ein riesiger Teil von ihnen Bürgergeld bezieht. Anfang 2025 erhielten insgesamt 1.116.608 Personen Bürgergeld, die aus den fünf Ländern Syrien, Afghanistan, der Türkei, den Westbalkan-Staaten und dem Irak stammen; 506.039 von ihnen allein aus Syrien. Dies entspricht etwa 20 Prozent der insgesamt rund 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland.

Eindeutige Sprache

Die größten Gruppen unter den ausländischen Bürgergeld-Beziehern stammten Ende 2024 aus folgenden Ländern:

Ukraine: 705.932

Syrien: 512.161

Afghanistan: 200.578

Türkei: 192.077

Westbalkan-Staaten: 111.529

Bulgarien: 108.267

Irak: 100.564

Rumänien: 77.564

Polen: 50.214

Serbien: 46.868

Italien: 42.680

Die Kriminalitätsstatistiken sprechen hier ebenfalls eine eindeutige Sprache und zeigen einen exorbitanten Anteil von männlichen Muslimen an Verbrechen wie (Gruppen-)Vergewaltigungen, Messerangriffen und anderen Gewalttaten. Alle diese Zahlen beweisen immer und immer wieder, was für ein selbstmörderisches Verlustgeschäft die Massenmigration für dieses Land ist. Sie verschlingt Abermilliarden Euro an Steuergeld, nicht nur für Bürgergeld, sondern auch für den gigantischen Verwaltungsmoloch des Asylsystems, die Ermittlungs- und Prozesskosten für die zahllosen Straftaten, die Unterbringung von Häftlingen usw. Hinzu kommt der unaufhaltsame und politisch geduldete oder sogar aktiv geförderte kulturelle Vormarsch des Islam, der schon bald die dominante Kraft in Deutschland sein wird und es vielerorts, vor allem an den Schulen, längst ist. Das alles ist untermauert die wahren Verhältnisse mit unbestreitbaren Fakten, die noch wesentlich aussagekräftiger sind als Vornamen.