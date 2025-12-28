AfD-Zoff um Jan Wenzel Schmidt: Medien bieten einem „Whistleblower“ die große Bühne, um Siegmund zu beschädigen

Er hat angekündigt, im Januar 2026 Belege für angebliche schwerwiegende Verfehlungen von Mitgliedern des Landesvorstandes der AfD in Sachsen-Anhalt veröffentlichen zu wollen: Der Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt will Nachweise für Vetternwirtschaft, als Dienstreisen abgerechnete Privatfahrten und den Missbrauch von Steuergeldern gesammelt haben. Dabei steht er gleichzeitig selbst unter Verdacht, in seinem Büro dubiose Geschäftspraktiken angewandt und Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß angestellt zu haben. Die AfD reagierte mit einem Ausschlussverfahren; mittlerweile erhält der 34-Jährige Polizeischutz, nachdem „Hassnachrichten“ gegen ihn eingegangen seien, die die Behörden ernst nehmen.

Wenzeö zeigt sich “kooperativ” mit dem Landtag in Magdeburg, welcher Ermittlungen angestrengt hat, um die dargebrachten Anhaltspunkte zu überprüfen. Beim derzeitigen Stand an verfügbaren Informationen muss allerdings umso mehr die Unschuldsvermutung in alle Richtungen unterstrichen werden. Außen vor ist dabei explizit der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund: Gegen ihn werden ausdrücklich keine Anschuldigungen erhoben, auch wenn der Verdacht im Raum steht, er habe gegen mögliche Missstände nichts unternommen. Doch auch hier fehlt es bislang an Substanz, ist der Havelberger doch für seinen vermittelnden, ausgleichenden und integren Charakter bekannt. Trotzdem versuchen die Medien fieberhaft, ihn in den Skandal hineinzuziehen.

Durchschaubarer Versuch

Über viele Monate hinweg sind auch bei mir anonym durchgestochene Unterlagen eingetroffen. Diese umfassen Chats und Protokolle aus der Partei, die an verschiedenen Stellen Verstöße gegen die innere Demokratie vermuten lassen, Mobbing und Ausgrenzung, aber auch Kumpanei bis hin zu nötigendem und bestechlichem Verhalten. Das Material betrifft augenscheinlich die unterschiedlichen AfD-Strukturen in Ost und West, lässt mit Blick auf den aktuellen Konflikt allerdings nicht erkennen, ob die Behauptungen Schmidts verifizierbar sein werden. Natürlich ist der Zeitpunkt entlarvend. Denn hier möchte jemand ganz bewusst in den Wahlkampf eingreifen, um nicht etwa Schaden abzuwenden, sondern ihn mit Ansage zu provozieren.

Immerhin deuten die Umfragen auf eine mögliche Alleinregierung hin, da ist jede Form des Störfeuers ein Ausdruck von Illoyalität und Distanzierung. Sollte es tatsächlich zu Straftaten gekommen sein, so müssen diese in Ruhe und mit Bedacht aufgeklärt werden. Es mutet nämlich sehr wohl wie ein Rachefeldzug an, einen Skandal öffentlich ausschlachten und für die eigene Position nutzen zu wollen. Möglicherweise als Ablenkungsmanöver, sicherlich nicht als Beitrag zur Transparenz, scheint sich der Whistleblower auf Kosten des Zusammenhalts aus der Verantwortung und Schusslinie gleichermaßen zu nehmen. Eine Nebelkerze wird zum Rohrkrepierer, weil sie zu sehr blendet.

Fader Beigeschmack und offene Fragen

Wäre es um die Sache selbst und nicht um Demontage mit Hilfe der üblichen, skandalbegierigen Mainstreammedien gegangen (denen jede Story recht ist, um die 40-Prozent-Marke der AfD in Sachsen-Anhalt wieder zu drücken), hätte es durchaus andere Wege gegeben, mit den infrage stehenden Bezichtigungen umzugehen. Von einem Medium zum nächsten zu tingeln, um eine Geschichte an die große Glocke zu hängen, das muss hellhörig machen. Handelt es sich bei Schmidt womöglich um einen V-Mann, wie in den sozialen Medien inzwischen offen gemutmaßt wird? Auch wenn diese Gerüchte wahrscheinlich gezielt gestreut werden, lässt sich die Assoziation nicht gänzlich von der Hand weisen. Schließlich ist das strategische und proaktive Agieren unter gezielter Inkaufnahme (oder gar dem Ziel? einer Torpedierung des anhaltenden Siegeszuges von Siegmund auffällig, und könnte auch auf eine Flucht nach vorne hindeuten.

Zuweilen sind die Grenzen zwischen einem Verräter und einem Agenten fließend; jedenfalls wird auf dem Rücken eines Ministerpräsidenten in spe die unnötige Abrechnung persönlicher Animositäten und Rivalitäten betrieben. Ob nun Verschwörungstheorie, Spekulation oder ein Quäntchen Wahrheit: Nicht nur der bedeutsame Eskalationsbeginn und ein systemimmanentes Handlangertum lassen die Theorien sprießen, dass ein nun eilig unter die Fittiche der Behörden gestellter Ausreißer von Anfang an auf der anderen Seite stand. Besonders klug ist der frühere Generalsekretär Wenzeln nämlich nicht vorgegangen, dazu sind Argwohn und Revanchismus zu offensichtlich. Eine wirkliche Gefahr für den Erfolg der AfD wird er am Ende kaum darstellen. Dafür sind seine Motive zu durchschaubar.