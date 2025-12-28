AfD-Zoff um Jan Wenzel Schmidt: Medien bieten einem „Whistleblower“ die große Bühne, um Siegmund zu beschädigen

Er hat angekündigt, im Januar 2026 Belege für angebliche schwerwiegende Verfehlungen von Mitgliedern des Landesvorstandes der AfD in Sachsen-Anhalt veröffentlichen zu wollen: Der Bundestagsabgeordnete Jan Wenzel Schmidt will Nachweise für Vetternwirtschaft, als Dienstreisen abgerechnete Privatfahrten und den Missbrauch von Steuergeldern gesammelt haben. Dabei steht er gleichzeitig selbst unter Verdacht, in seinem Büro dubiose Geschäftspraktiken angewandt und Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß angestellt zu haben. Die AfD reagierte mit einem Ausschlussverfahren; mittlerweile erhält der 34-Jährige Polizeischutz, nachdem „Hassnachrichten“ gegen ihn eingegangen seien, die die Behörden ernst nehmen.
Wenzeö zeigt sich “kooperativ” mit dem Landtag in Magdeburg, welcher Ermittlungen angestrengt hat, um die dargebrachten Anhaltspunkte zu überprüfen. Beim derzeitigen Stand an verfügbaren Informationen muss allerdings umso mehr die Unschuldsvermutung in alle Richtungen unterstrichen werden. Außen vor ist dabei explizit der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund: Gegen ihn werden ausdrücklich keine Anschuldigungen erhoben, auch wenn der Verdacht im Raum steht, er habe gegen mögliche Missstände nichts unternommen. Doch auch hier fehlt es bislang an Substanz, ist der Havelberger doch für seinen vermittelnden, ausgleichenden und integren Charakter bekannt. Trotzdem versuchen die Medien fieberhaft, ihn in den Skandal hineinzuziehen.
Durchschaubarer Versuch
Über viele Monate hinweg sind auch bei mir anonym durchgestochene Unterlagen eingetroffen. Diese umfassen Chats und Protokolle aus der Partei, die an verschiedenen Stellen Verstöße gegen die innere Demokratie vermuten lassen, Mobbing und Ausgrenzung, aber auch Kumpanei bis hin zu nötigendem und bestechlichem Verhalten. Das Material betrifft augenscheinlich die unterschiedlichen AfD-Strukturen in Ost und West, lässt mit Blick auf den aktuellen Konflikt allerdings nicht erkennen, ob die Behauptungen Schmidts verifizierbar sein werden. Natürlich ist der Zeitpunkt entlarvend. Denn hier möchte jemand ganz bewusst in den Wahlkampf eingreifen, um nicht etwa Schaden abzuwenden, sondern ihn mit Ansage zu provozieren.
Immerhin deuten die Umfragen auf eine mögliche Alleinregierung hin, da ist jede Form des Störfeuers ein Ausdruck von Illoyalität und Distanzierung. Sollte es tatsächlich zu Straftaten gekommen sein, so müssen diese in Ruhe und mit Bedacht aufgeklärt werden. Es mutet nämlich sehr wohl wie ein Rachefeldzug an, einen Skandal öffentlich ausschlachten und für die eigene Position nutzen zu wollen. Möglicherweise als Ablenkungsmanöver, sicherlich nicht als Beitrag zur Transparenz, scheint sich der Whistleblower auf Kosten des Zusammenhalts aus der Verantwortung und Schusslinie gleichermaßen zu nehmen. Eine Nebelkerze wird zum Rohrkrepierer, weil sie zu sehr blendet.
Fader Beigeschmack und offene Fragen
Wäre es um die Sache selbst und nicht um Demontage mit Hilfe der üblichen, skandalbegierigen Mainstreammedien gegangen (denen jede Story recht ist, um die 40-Prozent-Marke der AfD in Sachsen-Anhalt wieder zu drücken), hätte es durchaus andere Wege gegeben, mit den infrage stehenden Bezichtigungen umzugehen. Von einem Medium zum nächsten zu tingeln, um eine Geschichte an die große Glocke zu hängen, das muss hellhörig machen. Handelt es sich bei Schmidt womöglich um einen V-Mann, wie in den sozialen Medien inzwischen offen gemutmaßt wird? Auch wenn diese Gerüchte wahrscheinlich gezielt gestreut werden, lässt sich die Assoziation nicht gänzlich von der Hand weisen. Schließlich ist das strategische und proaktive Agieren unter gezielter Inkaufnahme (oder gar dem Ziel? einer Torpedierung des anhaltenden Siegeszuges von Siegmund auffällig, und könnte auch auf eine Flucht nach vorne hindeuten.
Zuweilen sind die Grenzen zwischen einem Verräter und einem Agenten fließend; jedenfalls wird auf dem Rücken eines Ministerpräsidenten in spe die unnötige Abrechnung persönlicher Animositäten und Rivalitäten betrieben. Ob nun Verschwörungstheorie, Spekulation oder ein Quäntchen Wahrheit: Nicht nur der bedeutsame Eskalationsbeginn und ein systemimmanentes Handlangertum lassen die Theorien sprießen, dass ein nun eilig unter die Fittiche der Behörden gestellter Ausreißer von Anfang an auf der anderen Seite stand. Besonders klug ist der frühere Generalsekretär Wenzeln nämlich nicht vorgegangen, dazu sind Argwohn und Revanchismus zu offensichtlich. Eine wirkliche Gefahr für den Erfolg der AfD wird er am Ende kaum darstellen. Dafür sind seine Motive zu durchschaubar.
9 Antworten
Wenn gute politische Arbeit durch
Denunziantentum ersetzt wird.
Der soll seinen Hut nehmen.
Zersetzung, das kennen wir noch…..
Mich beeindruckt das nicht !
Soll der Sch****kerl infame politjauche Kübel über die AfD/Siegmund kippen wie er will, meine Wahlstimme gilt der AfD Punkt
ganz kurz- einfach nur widerlich solche Kreaturen –
Wie viel hat er von irgendwelchen NGOs bekommen?? 100 000? eine Million?
Aber der intelligente Wähler durchschaut das billige,dumme Manöver.
Tja, alle Jahre wieder bis Dezember, und dann kommt Januar , und mit ihm ein neues Jahr , und mit ihm ein neuer Skandal bezüglich der AfD.
Mag schon sein dass der Typ ein V-Mann ist , das wird schwer zu beweisen sein , und sein niederträchtiges Treiben wird dadurch in der Öffentlichkeit nicht weniger Aufsehen erregen.
Also alles wie gehabt.
Aber eins sollten wir uns gesagt sein lassen: Die Munition derer, die die AFD an der Mitwirkung der demokratischen Prozesse hindern wollen ist noch lange nicht verschossen!
Möglichkeiten sind vielfältig und werden auch nicht weniger niederträchtig sein als die „Wannseekonferenz 2.0“ und jetzt wieder so ein Mist.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
Was wird zuerst eintreten? Dass die AfD mitregiert, oder dass uns die Migration, Inflation , Energiearmut, Jobabwanderung und der Zusammenbruch der Sozialsysteme in einen Bürgerkrieg treiben?
Meine Befürchtung ist, dass der zweite Fall eintritt.
@will Nachweise für Vetternwirtschaft, als Dienstreisen abgerechnete Privatfahrten und den Missbrauch von Steuergeldern gesammelt haben.
Feindagent bei der Arbeit !
Ist der nun vom VS oder vertrauenswürdiger Genosse der Blockpartei ?
Könnte natürlich auch beides sein !
Und die Justiz wird ihn natürlich schützen und bestärken – die einzige offene Frage lautet da : welcher Innenminister nutzt sein Weisungsrecht und seine Gewalt über die Richter, um die Gerichte in seinem Sinne zu lenken ?
Glücklicherweise fallen die Weisungen des Innenministers an den Staatsanwalt ja unter Staatsgeheimnisse und dürfen nicht öffentlich gemacht werden – Geheimnisverrat !
Gibt es denn konkrete Fakten, die irgendwie belastbar sind oder nur nebulöses Blabla?
Jedenfalls ist der Leser nach dem Lesen des Artikels nicht schlauer als vorher.
😜
Die Feinde in den eigenen Reihen sind fast das Schlimmste, was es in solchen Zeiten gibt! Spalter, persönliche Animositäten, Verräter und dann auch noch solche, die von sich behaupten, eigentlich rechts zu sein… Wer das nicht kapiert, sitzt in einem Boot mit Linken, Muslimen und deren verblödeter Gefolgschaft! Zumindest mir kommt immer mehr Glauben abhanden, dass Politik wirklich die Lösung sein soll..!
Zusammengefaßt:
Da ist jemand. Und dieser hat ein Problem.
Oma sagt: „So was gab es zu meiner Zeit auch schon.“
😜
dumm dümmer saudumm… alice erlöse uns von dem übel……
