Affenpocken – der nächste “geile Scheiß” für Big Pharma

Letzte Woche hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Gelegenheit genutzt, sich mit grundlosem Alarmismus wieder einmal als vermeintlicher Hüter der Menschheitsgesundheit aufzuspielen. Obwohl die Ausbreitung der Affenpocken sich auf Afrika beschränkte und vor allem homosexuelle Männer von der Krankheit betroffen sind, wurde der höchste globale Gesundheitsalarm ausgelöst. Kritische Beobachter vermuten unter anderem die offenbar allmächtige LGBTQIA+-Lobby hinter dieser Entscheidung, die sich durch die real gegebene Gefahr kaum begründen ließ, jedenfalls nicht in dieser Dramatik. Abgesehen davon, dass sich zunehmend die Hinweise darauf verdichten, dass es sich bei den als “Affenpocken” diagnostizierten Fällen möglicherweise um Gürtelroseinfektionen handeln, die offenbar auf dieselben Tests anspringen, deutet auch immer mehr auf eine erneute Inszenierung, ein großangelegtes Set-Up hin.

Denn wer sich an die Corona-Zeit mit ihren zahllosen Lügen erinnert (und sich die Bemühungen globalistischer Eliten ansieht, die Affenpocken, die seit dem 28. November 2022 offiziell „Mpox“ genannt werden müssen, um niemanden zu diskriminieren, zur neuen Großgefahr aufzublasen), der erkennt unweigerlich eine erprobte Strategie hinter den aktuellen Entwicklungen: Bereits im März 2021 fand auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein Planspiel zum Thema „Affenpocken“ statt, an dem unter anderem Jeremy Farrar, der damalige Direktor der milliardenschweren Gesundheitsstiftung Wellcome Trust, beteiligt war. Wie es der „Zufall“ will, ist Farrar seit letztem Jahr Chefwissenschaftler bei der WHO.

Mit freundlicher Empfehlung des WEF

Gefördert wurde das Planspiel unter anderem von der Gates-Stiftung, der einzigen “Gesundheitsstiftung”, die noch reicher als der Wellcome Trust ist. Im Juli 2022 wurden Mpox schon einmal zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt, obwohl damals noch viel weniger Anlass dazu bestand als heute. Am 11. Mai 2023 wurde der Alarm wieder aufgehoben. Am 18. September 2023 teilte der durch die Corona-Impfstoffe schwerreich gewordene Pharma-Konzern Biontech mit, dass er eine „strategische Partnerschaft“ mit der im Januar 2016 – natürlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos – gegründeten „Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI) eingegangen sei, um einen mRNA-Impfstoff gegen Mpox zu entwickeln.

Dahinter verbergen sich die üblichen Verdächtigen aus WHO, EU-Kommission, diversen Regierungen, Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen, Stiftungen und privaten Geldgebern. Ziel der CEPI ist es, innerhalb von 100 Tagen Impfstoffe bereitzustellen. Dabei wird sie natürlich von den G20, den G7 und Konzernen unterstützt. Am 23. Oktober 2023 schloss die EU-Behörde für Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) einen Vertrag mit dem Pharmaunternehmen Meridian Medical Technologies über die Bereitstellung von Medikamenten gegen Affenpocken, Pocken und Kuhpocken. Am 29. Mai 2024 verkündeten Biontech und CEPI die Erweiterung ihrer Partnerschaft zur Stärkung „des afrikanischen Ökosystems für mRNA-Impfstoffe“ – natürlich auch gegen Mpox.

Nach dem Notstand ist vor dem Notstand

Vor zwei Wochen musste Biontech dann einen Nettoverlust von 1,12 Milliarden Euro im ersten Halbjahr verkünden. Drei Tage später erklärte das Johns Hopkins Center for Health Security, dass die WHO ein Expertengremium einberufen werde, um festzustellen, ob die sich ausbreitenden Mpox-Ausbrüche in Afrika als “globaler Gesundheitsnotstand” einzustufen seien. Die Antwort stand zu diesem Zeitpunkt natürlich längst fest: Am 14. August rief die WHO die „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ dann aus – angeblich auf Anraten „unabhängiger Experten“! Und just am gleichen Tag gab die EU-Kommission bekannt, dass HERA als unmittelbare Reaktion auf den Mpox-Ausbruch in Afrika 175.420 Dosen der Firma Bavarian Nordic beschaffen und “spenden” werde. Das Pharmaunternehmen selbst werde 40.000 Dosen an HERA übergeben.

Diese Chronik lässt also geradezu zwingend auf eine konzertierte Aktion im Stile des Corona-Drehbuchs schließen: Seit Jahren wird daran gearbeitet, die Affenpocken zum globalen gesundheitlichen Notfall zu erklären, der WHO mehr Macht zu verleihen, neue Milliarden in die Kassen der Pharmakonzerne zu spülen, da der Corona-Goldrausch vorbei ist und Afrika mit Impfstoffen zu überschwemmen.

Alarmistischer Duktus

Das ist die neue Strategie, um ein globalistisches Gesundheitsregime als Teil einer Weltregierung zu etablieren. Dafür schreckt man vor keiner Panikmache und keiner Lüge zurück. Die Menschen werden ohne jeden Grund in eine diffuse Angst vor immer neuen Pandemien geschaffen, die angeblich immer und überall drohen. In Wahrheit gibt es diese Gefahr nicht. Sie ist nichts als ein Vehikel für eine Kamarilla aus Pharmakonzernen, intransparenten Großorganisationen wie WHO und EU und den zutiefst dubiosen Stiftungen von selbsternannten Philanthropen, die massiv von der ständigen Seuchenangst profitieren, die sie selbst verbreiten.

Macht- und Profitgier sind die eigentlichen Treiber dieser totalitären Exzesse, die die ganze Menschheit in Geiselhaft nehmen – und der größte Teil der Mainstream-Medien spielt dieses skrupellose Spiel mit der Angst bereitwillig mit, indem sie den Unsinn, der verbreitet wird, nicht etwa kritisch hinterfragen und die dahintersteckenden Zusammenhänge offenlegen, sondern ihn auch noch mit alarmistischem Duktus in die Welt tragen und diesen ungeheuerlichen Betrug damit erst möglich machen.