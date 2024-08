Affenpocken-Inszenierung: Alles läuft nach Plan

Wie erwartet, zeigen sich die wahren Hintergründe des ganzen Affenpocken-Theaters bereits jetzt, kurznachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ohne jeden plausiblen Grund wegen der fast ausschließlich in Afrika grassierenden, zumeist völlig harmlosen Infektion den höchsten globalen Gesundheitsalarm ausgerufen hat Der dänisch-deutsche Pharmakonzern Bavarian Nordic hat von einem nicht näher definierten europäischen Staat einen Großauftrag über die Lieferung von 440.000 Impfdosen gegen Affenpocken erhalten. Das Unternehmen gab auch bekannt, dass dieser Auftrag bereits in den Finanzprognosen für das laufende Jahr einkalkuliert war. Außerdem wurde versichert, dass man auf die von der WHO ausgerufene „gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite“ nach wie vor mit “vollen Kapazitäten” reagieren könne.

Mit allen Mitteln wird nun eine Affenpocken-„Pandemie“ herbeigetestet. Der Arzt und Corona-Maßnahmenkritiker Dr. Wolfgang Wodarg hat aufgezeigt, dass bei jedem positiven PCR-Test sofort ein Mpox-Fall gemeldet wird, wenn keine weitere Differentialdiagnose durchgeführt wurde.

Daran wird wieder einmal deutlich, dass das internationale Pandemie-Regime wieder einmal das Corona-Drehbuch aufführt und Pharmakonzerne und der Moloch aus Stiftungen und Lobbyisten, der hinter dieser künstlich geschürten Hysterie vor angeblich immer und überall drohenden „Pandemien“ nichts anderes ist als ein Geschäft mit der Angst.

AUF1-Chef Magnet mit brisanter Analyse zum Thema

Dies machte auch AUF1-Chef Stefan Magnet in einer aktuellen Sondersendung zum Thema deutlich: Er erinnerte daran, dass es – wie bei Corona – bereits 2021 ein Affenpocken-Planspiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz gab und dass die Affenpocken – ebenfalls wie bei Corona – Gegenstand von US-finanzierter „Gain-of-Function“-Forschung war. Seit 2015 habe die für Allergien und Infektionskrankheiten zuständige US-Behörde unter dem berüchtigten Anthony Fauci Biowaffen-Forschung mit Affenpocken-Viren durchgeführt, wobei man auch versucht habe, im Labor einen Erreger künstlich herzustellen, der zu einer Sterblichkeitsrate von bis zu 15 Prozent der Infizierten geführt habe. Und ebenfalls wie bei Corona habe die WHO eine „weltweite Notlage“ ausgerufen.

Magnet rief ebenfalls in Erinnerung, dass die WHO maßgeblich von ihrem Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus dominiert werde, der das Gremium autoritär und eigenmächtig beherrscht und von Kritikern nur noch als „Pressesprecher von Bill Gates und Big Pharma“ bezeichnet werde, da die WHO maßgeblich von der Pharmaindustrie abhänge und deren Anordnungen ausführe. Dass die WHO vor allem von Spenden lebe, vor allem von der Bill-Gates-Stiftung, war 2018 sogar noch von den öffentlich-rechtlichen Medien kritisch berichtet worden; heute finde man solche Hinweise nicht mehr. Dafür seien die Medien heute nun voller Warnungen über die vermeintlichen Gefahren der Affenpocken, so Magnet weiter. Eine Arzthelferin aus München habe ihm geschrieben, dass bereits täglich Menschen nach Impfungen dagegen fragen.

Erst gewünschte Zahlen herbeitesten, dann impfen

Dabei hat sogar der Epidemiologe Klaus Stöhr den Verdacht geäußert, dass die WHO-Warnung vor allem Aufmerksamkeit erregen und Geld einbringen soll. Skrupellose Profitgier auf Kosten der psychischen und körperlichen Gesundheit zahlloser Menschen: Das und nichts anderes ist der ganze Hintergrund der Affenpocken-Panik, die keinerlei reale Substanz hat. Von einer Infektion sind überdies nicht nur, aber vor allem homosexuelle promiskuitive Männer betroffen. Außerdem ereignen sich die meisten Fälle unter “eher schlechten hygienischen Bedingungen“, wie Christoph Lübbert, Chefarzt für Infektiologie und Tropenmedizin am Sankt-Georg-Klinikum Leipzig, erklärte.

Doch solche Fakten spielen wieder einmal keine Rolle: Die Impfstoffproduktion läuft bereits auf Hochtouren und vor allem Afrika soll diesmal damit überflutet werden – wohl auch, weil der Kontinent sich damals dem Corona-Wahn noch erfolgreich verweigern konnte und man das damals entgangene Geschäft nun offenbar nachholen will. Schon schießen die Aktienkurse in freudige Höhe, während die nächste „Pandemie“ unter Garantie bereits vorbereitet wird. Es ist nicht der einzige Weltuntergang, der herbeigeredet wird; die Apokalypsen drohen bekanntlich am Fließband. Sei es durch die angebliche „Klimakrise“, die vermeintliche russische Eroberungslust oder was immer den Strippenzieher, die von den Ängsten profitieren, sonst noch einfällt.