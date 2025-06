Afghanen werden weiter eingeflogen: Merz und Wadephul übertreffen in Sachen Migrationsirrsinn noch die Ampel

Bereits nach einem knappen Monat ist die Amtszeit von CDU-Außenminister Johann Wadephul ein einziges Desaster. Nicht nur, dass er keinerlei Abgrenzungen zu und Korrekturen an der Politik seiner hochnotpeinlichen Grünen-Vorgängerin Annalena Baerbock vornimmt, die Deutschland und sich selbst drei Jahre lang in aller Welt zum Narren gemacht hat – er setzt deren Kurs auch noch nahtlos fort: Während einer Regierungsbefragung bekräftigte er quasi nonchalant ganz nebenbei, dass weitere 2.500 Afghanen nach Deutschland eingeflogen werden sollen und Baerbocks – zu weiten Teilen auf Inkaufnahme von evidenter Täuschung und Betrug basierendes – Aufnahmeprogramm also munter weitergeht.

Dass dabei sämtliche Prüfkriterien bei der Vergabe von Visa auf ein Minimum reduziert und faktisch abgeschafft wurden, kümmert ihn offenbar ebenso wenig wie die Sicherheitswarnungen der deutschen Botschaft in Pakistan und das undurchsichtige Treiben der über 100 NGOs, die Afghanen mit Lügengeschichten auf die Gespräche mit deutschen Behörden versorgen, um sich Visa zu erschwindeln. Stattdessen verweist Wadephul nunmehr auf „rechtlich verbindliche Aufnahmezusagen“, die man „selbstverständlich“ einhalten werde. Damit löst sich ein weiteres Wahlversprechen der Union unter dem größten Wählerbetrüger aller Zeiten, Kanzler Friedrich Merz, in Luft auf.

Diplomatisches Porzellan zerschlagen

Noch im April hatte man angekündigt, das Aufnahmeprogramm beenden zu wollen. Nun passiert das genau Gegenteil – mit der verschärften Ergänzung, dass mittlerweile von der neuen Bundesregierung auch schon die massenhafte Aufnahme vom Palästinenser und von Flüchtlingen aus dem Sudan vorbereitet wird, womit die staatlich organisierte Ansiedlung von immer mehr kulturfremden Neubürgern auf eine völlig neue Stufe gehoben wird.

In den wenigen Wochen, die er im Amt ist, hat Wadephul es tatsächlich geschafft, ähnlich viel diplomatisches Porzellan zu zerschlagen wie Baerbock – wenn auch seine hervorstechende Eigenschaft nicht bornierte Infantilität ist, sondern eher bleckende Skrupellosigkeit. Damit hat er sogar innerhalb der Union für Unmut gesorgt: Die CSU kritisierte in aller Deutlichkeit Wadephuls undiplomatische, anmaßende und harsche Worte gegenüber Israel. Dieser hatte dem jüdischen Staat nicht nur Völkerrechtsverletzungen, sondern auch vorgeworfen, Zivilisten im Gazastreifen verhungern zu lassen. Er erklärte, Deutschland werde sich nicht in eine „Zwangssolidarität“ mit Israel zwingen lassen – Worte, die bis vor wenigen Jahren nur von der NPD zu hören waren – und einen Stopp deutscher Waffenlieferungen an Israel ins Spiel gebracht. Auch mit öffentlicher Kritik an US-Präsident Donald Trump hält Wadephul nicht hinter dem Berg. Unmittelbar vor dem Abflug von Bundeskanzler Friedrich Merz zu seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus, verkündete er: „Der Ton ist so rau wie lange nicht“.

Tumb und stillos

An undiplomatischer Stillosigkeit und Tumbheit steht Wadephul seiner Amtsvorgängerin ebenfalls in nicht nach: So wetterte er, Trumps Stil sei „irritierend“. Auch tätige der Präsident Äußerungen, „die gegen grundlegende Fundamente unseres Miteinanders gerichtet scheinen“. Zudem beobachte er mit Sorge, dass die Trump-Regierung auf „offene Einflussnahmen für bestimmte politische Parteien“ setze, und forderte: „Wir müssen diese Sturmphase aushalten, indem wir uns zunächst auf unsere eigenen Interessen besinnen.“

Zu den deutschen Interessen würde jedoch zunächst einmal das Ende der seit Jahren anhaltenden Unsitte gehören, sich in aller Öffentlichkeit negativ über die Regierungen befreundeter Länder auszulassen. Gegenüber dem totalitären Mullah-Regime im Iran fand Wadephul bei einem Telefonat dafür aber nur die freundlichsten Worte. Bei der gestrigen Regierungsbefragung erklärte er gemeinsam mit der ultralinken Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan, Außen- und Entwicklungspolitik Deutschlands müssten aus einem Guss sein. „Darauf wartet Europa, darauf wartet die Welt“, so Wadephul. Welcher Trugschluss: Sofern die Welt Deutschland nicht längst aufgegeben hat, wartet sie in Wahrheit allenfalls darauf, dass es endlich wieder zur Vernunft kommt – offensichtlich jedoch vergebens. Die außenpolitische Amokfahrt geht auch unter der CDU unerbittlich weiter.