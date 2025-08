Afuera! Mileis Schocktherapie zeigt Wirkung

Javier Milei hat es getan: Er hat Schluss gemacht mit der Illusion, dass der Staat der bessere Unternehmer sei. In einem Land, das jahrzehntelang unter chronischer Staatsüberschuldung, Hyperinflation und wachsender Armut litt, wurde endlich der Reset-Knopf gedrückt – marktradikal, kompromisslos und erfolgreich. Der Staat? Schlanker. Der Haushalt? Gesund. Während sich viele Länder weiter in Schulden retten, hat Milei einen Weg gewählt, den Europas Regierungen nicht einmal auszusprechen wagen: Er hat gekürzt. Subventionen, Bürokratien, unnötige Apparate. Das Ergebnis? Das Haushaltsdefizit von über fünf Prozent der Wirtschaftsleistung ist in einen Überschuss verwandelt worden. Die Staatsschulden halbierten sich nahezu – von 155 Prozent auf 83 Prozent innerhalb eines Jahres.

Die Wirtschaft? Auf Wachstumskurs! 2024 schrumpfte das BIP noch leicht – was bei drastischen Einschnitten in die Staatsausgaben nicht überrascht. Doch für 2025 erwartet der IWF ein Plus von 5,5 Prozent. Ein starkes Zeichen. Milei hat nicht den Konsum subventioniert, sondern das Fundament gestärkt. Das ist nachhaltiges Wachstum. Und die Inflation! Eingehegt. Die Preissteigerungen – einst über 200 Prozent – wurden massiv gebremst. Im Juni 2025 lag die Inflation bei unter 40 %. Nicht durch billige Symbolpolitik oder Preisdeckel, sondern durch die einzig wirksame Medizin: Haushaltsdisziplin und ein Ende der staatlichen Geldvermehrung.

Jobs, Perspektiven, Aufstieg

Die Armut? Rückläufig. Noch Ende 2023 galten 53 Prozent der Argentinier als arm. Ende 2024: 38 Prozent. Das ist kein Wunder, sondern eine Folge wirtschaftlicher Freiheit. Wenn die Märkte funktionieren, entstehen wieder Jobs, Perspektiven, Aufstieg. Es braucht keine staatliche Dauer-Alimentation, sondern Räume, in denen Menschen selbst Verantwortung übernehmen können. Und die Mieten? Wieder bezahlbar! Dies ist ein weiteres Beispiel: Die Mietpreisbremse wurde abgeschafft – die Preise stiegen kurzfristig, doch das Angebot explodierte: 200.000 Wohnungen, zuvor zurückgehalten, kamen auf den Markt. Bald darauf fielen die Preise wieder auf das Niveau von 2022. So funktioniert Markt: Wenn man ihn lässt.

Ist dieser Ansatz unsozial? Diese Frage wird oft reflexartig gestellt, wenn der Staat spart. Doch wer sie stellt, verwechselt Umverteilung mit Gerechtigkeit. Mileis Politik hat nicht mehr Armut geschaffen, sondern sie abgebaut. Er hat nicht soziale Sicherheit vernichtet, sondern die Grundlagen für echten sozialen Aufstieg wiederhergestellt. Soziale Politik bedeutet nicht, möglichst viel Geld zu verteilen – sondern möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, ohne ständige staatliche Hilfe auszukommen. Das ist kein kalter Neoliberalismus, das ist die Rückgabe von Würde und Eigenverantwortung. Mileis Kurs ist nicht unsozial – er ist das Gegenteil von sozialistischer Abhängigkeitspolitik.

Der große Unterschied: Stiftungskultur und Staatsapparat

Javier Milei hat binnen weniger Monate fast alle staatlich finanzierten Stiftungen geschlossen, die teils als Versorgungsposten für Partei- oder NGO-nahe Funktionäre dienten. Noch 2023 finanzierte Argentinien über 35 größere nationale Stiftungen – inzwischen: praktisch null. Die Einsparung betrifft mehrere tausend Posten, die nun nicht mehr vom Steuerzahler alimentiert werden. Deutschland dagegen unterhält allein über 29 politische Stiftungen allein auf Bundesebene – finanziert mit mehr als 700 Millionen Euro jährlich aus Steuergeldern. Und da ist die Krake „Demokratie Leben“ noch gar nicht mitgezählt. Zigtausende Beschäftigte in steuerfinanzierten Thinktanks, Klima- und Demokratieförderinstitutionen, Genderbüros und Integrationsagenturen bedienen ein Netzwerk, das mit politischer Neutralität meist wenig zu tun hat. Womöglich fehlen auch diese Arbeitskräfte auf dem Fachkräftemarkt?

Das Verhältnis von Beamten zu produktiven Arbeitskräften ist ebenfalls entlarvend: In Argentinien kommen auf 10 Beschäftigte kommen rund 1,4 Beamte. In Deutschland kommen auf 10 Beschäftigte mittlerweile über 3,4 Staatsbedienstete – Tendenz steigend. Mit anderen Worten: Während Argentinien den Apparat zurückschneidet, wuchert der deutsche Leviathan ungebremst. Allein der Ideologie-Transmissionsriemen wird in Deutschland jährlich finanziell und personell verstärkt.

Weg aus der Knechtschaft wirtschaftlicher Staatslenkung

Was hat Argentinien mit uns zu tun? Sehr viel. Denn auch Deutschland steht vor der Entscheidung: Staatsausbau oder Marktwende? Planwirtschaft oder Eigenverantwortung? Die AfD ist die einzige Partei, die bereit ist, den Elefanten im Raum zu benennen: Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Er verteilt um, was andere erwirtschaften. Und oft genug verteilt er es schlecht. Im AfD-Grundsatzprogramm, Kapitel 1.2, heißt es dazu wörtlich: „Der Staat ist für den Bürger da, nicht der Bürger für den Staat. Nur ein schlanker Staat kann daher ein guter Staat sein. Erforderlich ist ein vom Staat garantierter Ordnungsrahmen, in dem sich die Bürger frei entfalten können.“ Es war zudem Ayn Rand, die es auf den Punkt brachte: „Der Staat hat nur ein Monopol: das Monopol auf Gewalt. Wer ihm ein Monopol auf Wirtschaft zugesteht, schafft die Tyrannei.” Milei hat diesen Satz verinnerlicht – und Argentinien damit aus der Knechtschaft wirtschaftlicher Staatslenkung befreit.

Was in Argentinien geschieht, ist ein Weckruf. Milei zeigt: Mit Mut, Prinzipientreue und der Rückkehr zu marktwirtschaftlicher Vernunft lassen sich auch tief verfahrene Systeme reformieren. Wer glaubt, der deutsche Sozialstaat sei unantastbar und mehr Sozialismus sei die Lösung, sollte nach Buenos Aires blicken. Und wer sich in Berlin gerade fragt, ob der nächste Schritt eine Steuererhöhung ein “Boomer-Soli” für Rentner oder neue Klimasubventionen sein soll, dem sei gesagt: Es braucht keine neuen Einnahmen – sondern nur den Mut, offen zu sagen: „¡Afuera!“ Es braucht endlich den politischen Befreiungsschlag – und viele verbinden es inzwischen mit seinem Abbau von Staatsausgaben, Bürokratie, Subventionen und vor allem Ideologie. Herr Merz, Herr Klingbeil – handeln Sie endlich im Sinne des deutschen Steuerzahlers – und hören Sie auf dem Ochsen, der da drischt, das Maul zu verbinden!