Aggro-Nachwuchs für den Bundestag: Linke kommen mit allem durch

“Man soll niemanden nach seinem Äußeren beurteilen”, lehrt uns die Höflichkeit. In der Praxis funktioniert das natürlich nicht; der erste Eindruck zählt. Das mag ungerecht sein, wenn jemand unter äußerlichen Mängeln leidet, die er nicht beeinflussen kann – aber wie üblich hat die Menschheitsgeschichte hier ein Wörtchen mitzureden, vor allem, wenn es um einen möglichen Fortpflanzungspartner geht. Da muss man schon mit nahezu übermenschlichem Charme ausgestattet sein, um im Rennen mithalten zu können, und darüber hinaus noch alle Register der Selbstoptimierung ziehen. Was ein bisschen Typberatung aus einem Menschen nicht alles herausholen kann! Welches zwischenmenschliche Signal jedoch blaue oder grüne Haare senden sollen, lässt sich zuweilen nur schwer erklären. “Ich bin eine einzigartige Revoluzzerin und rebelliere gegen das kapitalistische Konsumdenken!”, denkt sich eine junge Frau – und greift zum Massenfärbeprodukt aus dem Drogeriemarkt. Selbst angerührtes Hennapulver verfängt nur noch bei Feministinnen der älteren Generation.

Jedem steht es frei, sich selbst auf jegliche Art zu verunstalten. Grundsätzlich würde ich von mir behaupten, auch blaugefärbten Frauen nicht den Diskurs zu verweigern, wenn der zweite Eindruck stimmt. Und auch Nasenringe gab es schon in der Bibel (selbst wenn die Luther-Übersetzung das nicht so wiedergibt). Offenbar fehlt mir die “Self-Awareness”, um meine erzkonservativen Vorurteile als solche zu erkennen… aber warum treffen diese Vorurteile dann immer häufiger zu? Und die Nasenpiercings sehen auch nicht so aus, wie ich sie mir bei der biblischen Rebekka vorgestellt habe: Kein orientalischer Charme, sondern eher das Modell Mikro-Ochsenring. Aber auch das könnte ich notfalls noch aushalten – wenn blauhaarige linke Frauen nur nicht so unsäglich aggressiv wären. Wahlweise tragen sie auch einen Problempony wie Heidi Reichinnek und sind ebenso stark tätowiert wie die “Ruf-mich-an!”-Damen, die einem bei Privatsendern den Spätfilm verleiden.

Toleranzgrenze erreicht

Melanie “Lin” Lindner gehört zu Spezies der Blauhaarigen und darf nun als Nachfolgerin des erkrankten Abgeordneten Gerhard Tabert für die Linke in den Bundestag einziehen. Doch ihre blauen Haare wären dabei noch das geringste Übel, wenn sie nicht als queere Aktivistin dort antreten würde. Sich selbst bezeichnet sie, wenig überraschend, als “non-binär”, was schon einmal eine gute Voraussetzung für einen Posten bei den Linken ist. Vor allem, wenn man es jedem mitteilt – egal ob dieser es wissen möchte oder nicht. Damit hat meine Toleranz dann allerdings auch schon ihr Limit erreicht – nicht wegen des “non-binären” Status, sondern weil dieser pseudo-revolutionäre Ansatz mich nur noch im Zustand innerer Anspannung zurücklässt. “Non-Binär”-Sein und bunte Haare zeugen heute nämlich keinesfalls mehr von Mut oder auch nur Individualität, sondern von gruppenbezogenem Konformismus. Sahra Wagenknecht zeigt wenigstens gegen den kommunistischen Stil gebürsteten Chic mit Kostümjacken für 600 Euro; was sie zwar einerseits zur Salonsozialistin macht, aber eben auch über die Masse hinaushebt.

Meine Einschätzung ist oberflächlich und intolerant? Das mag zutreffen. Aber wenigstens träume ich nicht davon, blauhaarige Kommunistinnen mit Benzin zu übergießen und ihnen vorher noch “in die Fresse zu hauen”. Lin Lindner schreibt solche Texte zwar nicht selbst, teilt sie aber gern in den sozialen Medien:

Ihr Feindbild sind dabei die “TERFs”, jene klassischen Feministinnen wie Joanne K. Rowling: Frauen also, die nicht als “Gebärende” etikettiert werden möchten und tatsächlich darauf bestehen, dass Umkleidekabinen und ähnliche sensible Bereiche auch nur von Frauen betreten werden dürfen. Und nicht von Karl-Heinz, der am Morgen beschlossen hat, sich als “Karla” zu definieren und nun in seiner ganzen männlichen Pracht und Herrlichkeit Einlass in weibliche Reviere und Rückzugsorte begehrt. Es soll Frauen geben, die in solchen Momenten tatsächlich Scham empfinden oder – noch schlimmer! – wütend werden. Abgeordnete wie Lin Lindner werden auch künftig im Bundestag gegen diese Frauen vorgehen und sie als intolerant und rückständig geißeln; zwar wird sie kaum jeder “TERF” wortwörtlich per Faustschlag zu Leibe rücken können, aber in Zusammenarbeit mit anderen Abgeordneten ihres “Mindsets” Initiativen wie das “Selbstbestimmungsgesetz” auf den Weg bringen, die jeden mit Strafverfolgung bedrohen, der ihre Sicht auf die Welt nicht teilt. Eine saftige Geldstrafe kann ebenfalls ein Faustschlag sein.

“Gewaltphantasien” werden in Lin Lindners Kreisen gewöhnlich den “Rechten” nachgesagt. Gerne bauen sie mächtige Pappkameraden auf, vor allem, was die konservative Opposition im Bundestag angeht. Angehörige von Minderheiten, die sich “rechts” engagieren, werden mit Bedrohungsszenarien konfrontiert, die sich wohl nur ein Verstand ausdenken kann, der selbst gewalttätig ausgerichtet ist: Sollte die AfD erst einmal regieren, würde die ihre jüdischen Mitglieder in Konzentrationslager stecken und die Migranten in den eigenen Reihen mit Schimpf und Schande aus dem Land jagen. Sie behaupten, Konservative seien grundsätzlich “homophob” und erleiden deshalb nahezu einen Kollaps, weil Alice Weidel mit einer Frau zusammenlebt, die auch noch Migrationshintergrund hat. Das ist für Linke natürlich kein Anlass, ihre festgefahrenen Vorstellungen noch einmal zu überdenken, sondern ruft vielmehr nach immer abstruseren Erklärungsmodellen. Kein Zweifel – hier muss natürlich finstere Täuschung am Werke sein!

Allgemeiner Bystander-Effekt

Dabei ist die bittere Wahrheit dies: Wenn linke Migrationspolitik so weitergeführt wird, bleibt in Deutschland bald kein Jude mehr übrig, dem die AfD etwas antun könnte, selbst wenn sie es wollte. Auch gut integrierte Migranten haben es längst satt, sich ihre politische Ausrichtung vorschreiben zu lassen. Solche Argumente finden Linke grundsätzlich “dumm”, weil sie die eigene Verblendung mit Erleuchtung verwechseln. Verbale Ausrutscher in den eigenen Reihen sind stets nur Einzelfälle – die Linksjugend phantasierte letztens darüber, jüdische Jugendliche aus einem noch in der Luft befindlichen Flugzeug zu werfen –, während ein “Rechter” noch nach zwanzig Jahren dafür zur Rechenschaft gezogen wird, in irgendeinem Kommentar “Zigeunersauce”« geschrieben zu haben.

Die Frage bleibt im Raum stehen: Wie kommen die immer wieder damit durch? Liegt es wirklich nur am “Marsch durch die Institutionen”, der längst auch unsere Gerichte erfasst hat und sie unverständliche Urteile fällen lässt (man stelle sich vor, ein Landtagsabgeordneter der AfD hätte ein Hakenkreuz auf einen Stimmzettel gemalt)?!? Es scheint sich zudem eine Art Bystander-Effekt breitgemacht zu haben. Das ist jener Effekt, der eintritt, wenn jemand in einer Menschenmenge einen Zusammenbruch erleidet, aber niemand ihm hilft, weil er darauf wartet, dass sein Nachbar die Initiative ergreift. Tatsächlich gibt es in Deutschland – und anderswo in der westlichen Welt – leider noch immer zu viele Bürger, die die linke Hegemonie schlimmstenfalls als kurios empfinden, aber deren Konsequenzen für ihre eigene Freiheit nicht ernst genug nehmen. Mögen blaue Haare und schrilles Geschrei auch noch so lächerlich erscheinen: Die totalitären Gedanken unter dem Schopf sind es zumeist nicht. Und diese Gedanken geben keine Ruhe, bis nicht auch noch der Letzte auf Linie gebracht ist.