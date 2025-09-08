„Air Cocaine“: Abenteuer über und unter den Wolken | Fleschs Lieblingsdokus (4)

Der Fall „‘Air Cocaine‘: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe” (im Original: “Y a -t-il un dealer dans l’avion” oder “Cocaine Air: Smugglers at 30,000 Ft.”) erregte direkt nach seinem Start im November 2024 auf Netflix weltweite Aufmerksamkeit. Die Serie erzählt von zwei französischen Piloten, die 2013 beschuldigt wurden, 700 Kilogramm Kokain in einem Privatjet transportiert zu haben. „Air Cocaine“ besticht durch eine gekonnte Mischung aus True-Crime-Dramatik, Politthriller und Hollywood-Ästhetik. Archivaufnahmen, Interviews mit den Piloten, Staatsanwälten und Anwälten sowie dramatische Nachstellungen verleihen der Serie einen cineastischen Glanz. Die neutrale Darstellung verschiedener Perspektiven – von den Piloten bis zu den Ermittlern – regt die Zuschauer an, selbst über die Wahrheit zu spekulieren.

Pascal Fauret und Bruno Odos werden als charismatische, unerschütterliche Figuren dargestellt, die sich mit Coolness und Entschlossenheit durch die Krise navigieren. Keine gewöhnlichen Männer – sie verkörpern den Geist von Abenteurern, die mit Mut und Cleverness selbst in ausweglosen Situationen handeln. Ihre Fähigkeit, unter extremem Druck zu bestehen, macht sie zu faszinierenden Figuren, die die Zuschauer in ihren Bann ziehen.

Abenteurer mit Nervenstärke

Der unbestrittene Höhepunkt der Serie ist die atemberaubende Flucht von Fauret und Odos aus der Dominikanischen Republik. Nach ihrer Verurteilung und unter Hausarrest geplant, setzen die Piloten alles auf eine Karte: geheime Absprachen, nächtliche Bootsfahrten und ein waghalsiger Weg zurück nach Frankreich. Die Inszenierung dieses Moments ist nervenaufreibend und lässt die Zuschauer mit den Protagonisten mitfiebern, als wären sie Teil eines Blockbusters.

Dass die Schuldfrage der Protagonisten im Dunkeln bleibt, ist ein großer Kritikpunkt der Serie. Die Dokumentation liefert Hinweise in beide Richtungen: Die Piloten beteuern ihre Unschuld und behaupten, nichts von der Fracht gewusst zu haben, während belastende Indizien Zweifel säen. Diese Ambivalenz ist frustrierend, da Netflix keine klare Antwort bietet. Doch genau diese Unklarheit verleiht Fauret und Odos eine mysteriöse Aura, die sie weder zu Helden noch zu Schurken macht, sondern zu Männern, die in einem undurchsichtigen Spiel agieren.

Ein Muss

Ein faszinierender Aspekt ist die Verbindung zu Nicolas Sarkozy, dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten. Der Jet, in dem das Kokain gefunden wurde, gehörte einer Firma, die mit Sarkozy in Verbindung gebracht wurde, was Spekulationen über politische Verstrickungen schürt. Die Serie behandelt diesen Punkt subtil, deutet aber an, dass der Fall größere Kreise zieht. Diese Andeutung verleiht der Geschichte eine zusätzliche Ebene der Intrige.

Bei Kritikern hat “Cocaine Air” solide Bewertungen erhalten, oft mit 7/10 auf Plattformen wie IMDb oder “Rotten Tomatoes”. Die spannende Erzählweise und die hohe Produktionsqualität werden gelobt, doch einige bemängeln, dass die Serie ihr Material streckt und mögliche politischen Verflechtungen des Falls nicht tief genug beleuchtet. Die offene Schuldfrage wird auch bei einigen Kritikern als Schwäche gesehen. Für Fans von True Crime und actiongeladenen Geschichten ist „‚Air Cocaine‘: Schmuggler in 10.000 Meter Höhe” ein Muss.

Meine Bewertung: 8 von 10.