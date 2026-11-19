Es war im vergangen Juli. An einem strahlend sonnigen Samstag schlenderte ich durch Regensburg, dem Ort meiner vormaligen Arbeitsstätte. Die ewige Stadt an der Donau ist immer noch urban, sie ist immer noch altersjung – aber auch sie weist, wie so viele einst idyllische deutsche Städte, jene erkennbaren Risse der Merkeljahre auf, welche die tieferen Brüche im Inneren andeuten. Ich kam zum Neupfarrplatz; der dortige Kaufhof steht seit zwei Jahren leer, die Schaufenster sind zugeklebt. Wo einst auf 12.000 Quadratmetern Verkaufsfläche der Einzelhandel blühte, ist nun eine Brache.

Dahinter sind heute ein halbes Dutzend Publikumszelte aufgestellt. Eltern mit ihren Kindern, es gibt Spiele und Brot (oder umgekehrt): Wieder einmal wird hier getrommelt für die große Transformation ins Nichts. Es geht um Siemens. Einst hieß das Unternehmen, das hier nach BMW (noch) der zweitgrößte Arbeitgeber ist, Siemens Automotive, dann Continental und heute Aumovio. Heute baut Aumovio Arbeitsplätze in der Entwicklung ab. “Deutschland gibt nicht mehr den Ton an”, sagt der Chef.

Kleinere Worte

Ich komme näher und geselle mich zu den Umstehenden. Ein Politiker spricht ins Mikrophon. Jetzt erkenne ich ihn – oder auch nicht: Hubert Aiwanger. Er wirkt kleiner als sonst auf dem Bildschirm. Kleiner sind auch seine Worte. Nichts zu mehr erkennen ist da von der einst rebellischen Attitüde, von Opposition. Nicht einmal in seinen kleinen Worten. Über den Zelten schwebt der Leichtfuß Söder. Aiwanger beschwert ihn nicht.

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So viele vertane Chancen kommen in den Sinn. Bereits 2013 hatte Aiwanger quasi eine Filiale in Berlin: Es gab da eine Pressekonferenz, zusammen mit dem Adenauer-Enkel Stephan Werhahn, Professor Stefan Homburg und Bernd Lucke. Eine bürgerliche Partei mit bundesweit breiter Basis, gemeinsam mit den Freien Wähler – damals wäre sie möglich gewesen. Bekanntlich kam es anders, die Chance blieb ungenutzt. Leichtfuß Söder hatte das letzte Wort – am Sarg. Ruhe in Frieden.