Akte Epstein weg, Präsident Maduro weg – Zufall oder Kalkül?

Genauso wie die Epstein-Akten einige der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt zu entlarven drohten, lenkte eine plötzliche internationale Krise über Nacht die weltweite Aufmerksamkeit um. Für Washington kam es gerade recht: Der Fokus verschob sich vom politisch explosivsten Skandal der letzten Jahre hin zu einem inszenierten Schurken im Ausland – Venezuela. Natürlich hat die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro auf den ersten Blick nichts mit den Epstein-Akten zu tun. Die Veröffentlichung dieser Akten war einst ein Wahlversprechen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Im Weißen Haus angekommen, wischte er sie jedoch vom Tisch, bezeichnete die Dokumente als „Demokratische-Party-Hoax“ und machte deutlich, dass er ihre Veröffentlichung verhindern wollte. Trotz Trumps Widerstand sah sich seine Regierung nach monatelangen Verzögerungen, öffentlicher Empörung und massivem Druck aus der eigenen Wählerschaft letztlich gezwungen, die Akten doch freizugeben.

Als Trump auf Fotos des früheren demokratischen Präsidenten Bill Clinton angesprochen wurde, die in den neu veröffentlichten Epstein-Dokumenten auftauchten, verzichtete er – anders als sonst und für ihn ungewöhnlich – auf jede Attacke. Stattdessen äußerte er Mitgefühl für jemanden, der in denselben Akten erwähnt wurde wie er selbst: „Ich mag Bill Clinton. Ich habe mich immer gut mit Bill Clinton verstanden.“ Oder: „Ich hasse es zu sehen, dass Fotos von ihm auftauchen… das ist schrecklich.“ Und: „Bill Clinton ist ein großer Junge, der kann damit umgehen.“

Vor seiner Präsidentschaftskampagne 2016 pflegte Donald Trump ein freundschaftliches und gesellschaftlich vernetztes Verhältnis zu Bill und Hillary Clinton. Sie bewegten sich in denselben New Yorker Kreisen, besuchten gemeinsam Veranstaltungen, und die Clintons waren sogar zu Trumps Hochzeit mit Melania 2005 eingeladen. Trump spendete zudem in den 1990er Jahren für Bill Clintons Kampagnen und nahm an Veranstaltungen der Clinton Foundation teil – ein Ausdruck sowohl finanzieller als auch wohltätiger Unterstützung. Öffentlich lobte er Bill Clinton als Präsident und würdigte Teile von Hillary Clintons Arbeit als Außenministerin.

Dubiose Löschaktionen

Diese freundschaftliche Beziehung endete weitgehend, als Trump in die Politik eintrat und eine konfrontative Haltung gegenüber den Clintons einnahm – eher politische Taktik denn Ausdruck tiefer Überzeugung angesichts Trumps frühere liberal ausgerichteten, offen promiskuitiven Lebensstils, der zudem nicht mit dem streng christlichen Weltbild vieler seiner Wähler im sogenannten Bible Belt übereinstimmte. Das kriminelle Epstein-Unternehmen offenbarte jedoch die parteiübergreifende Komplizenschaft der Elite sowie enge Verbindungen Epsteins zu amerikanischen und israelischen Geheimdiensten, die offenbar „Kompromat“ sammelten, um Einfluss auf mächtige Persönlichkeiten auszuüben. Die veröffentlichten Epstein-Akten waren stark redigiert: Mindestens 550 Seiten waren vollständig geschwärzt – darunter ein 119-seitiges Grand-Jury-Dokument und ein zusammenhängender Block von 255 Seiten –, während hunderte weitere Seiten teilweise unkenntlich gemacht wurden, sodass Namen, Kontaktdaten, Bilder und andere wesentliche Inhalte verborgen blieben.

Beobachter schätzen, dass bis zu 90 Prozent des Materials teilweise oder vollständig redigiert waren. Mindestens ein Dutzend Dateien verschwanden kurzzeitig von der Website des Justizministeriums – darunter eine mit Donald Trump, Jeffrey Epstein, Melania Trump und Ghislaine Maxwell – und tauchten erst wieder auf, nachdem das Verschwinden bemerkt und öffentlich kritisiert wurde. Noch auffälliger war die Löschung umfangreicher Daten – einschließlich umfangreicher Zeugenaussagen – durch das FBI, öffentlich als „technischer Ausfall“ bezeichnet: Bei einer Kongressanhörung präsentierte der Kongressabgeordnete Frank Mrvan, ein ausgewiesener Experte für Datensicherheit und forensische Analyse, der sich nicht leicht täuschen lässt, Beweise, die die Behauptung von FBI-Direktor Kash Patel widerlegten, die 2,7 Terabyte große Löschung am 14. Oktober sei ein Zufallsfehler gewesen. Laut Mrvan richteten sich 73 Prozent der gelöschten Daten – rund 1,97 Terabyte – gezielt gegen die Epstein-Ermittlungen, darunter 847 dauerhaft gelöschte Zeugenaussagen (312 von Menschenhandel-Opfern, 297 von Missbrauchsopfern und 238 von Zeugen), 234 Videos, 12.476 Telefonaufzeichnungen und 89.234 E-Mails. Während andere FBI-Ermittlungen kaum oder gar keine Verluste verzeichneten, deutete die selektive Löschung – unterstützt durch authentifizierte Logs mit Patels digitaler Signatur, biometrischer Verifizierung und physischer Anwesenheit – auf gezielte Beweismanipulation hin. Mrvans Expertise und sorgfältige Präsentation deckten die bewusste Vernichtung entscheidender Beweise auf, zerschlugen Patels Verteidigung und lösten landesweite Empörung über institutionelles Versagen aus.

Starkes Motiv

Vor diesem Hintergrund ist leicht zu erkennen, warum Präsident Trump ein starkes Motiv gehabt haben könnte, die Aufmerksamkeit von diesen politisch gefährlichen und peinlichen Akten abzulenken. Obwohl der Konflikt mit Venezuela nicht durch den Epstein-Skandal ausgelöst wurde, kam er zu einem höchst passenden Zeitpunkt: Plötzlich richtete die Welt ihre Aufmerksamkeit auf Venezuela und den Iran, begrub die Epstein-Dokumente und verschob die öffentliche Erzählung hin zu Maduro, der nun als Hauptschurke dargestellt wurde. US-Vorbereitungen für Krieg oder Regimewechsel beginnen typischerweise im „Informationsraum“, wobei Medienberichte die öffentliche Zustimmung formen, bevor physische Angriffe erfolgen – wie in Irak, Libyen, Iran und nun Venezuela zu beobachten. Zielstaaten und deren Führer werden systematisch dämonisiert, bis die öffentliche Meinung militärische Intervention akzeptiert. Im Fall Maduro behaupteten die USA Beteiligung am Drogenhandel, ohne dass dies öffentlich belegt wurde. Zudem wurde er als „Kommunist“ abgestempelt – ein Label, das bei all jenen verfängt, die bei diesem Begriff reflexartig rotsehen. Der konservative Kommentator Tucker Carlson merkte jedoch trocken an, dass Maduros Regierung Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe, Pornografie und Geschlechtsumwandlungen verboten habe, und attestierte Venezuela in diesen Fragen eine bemerkenswerte „soziale Konservativität“. Einige konservative Beobachter reagierten daraufhin mit sichtbarer Verwunderung und spöttelten, Maduro stehe ihnen wohl näher als jene „woken“ Moralwächter, die ihn so empört verurteilen.

Der Vorwurf des Drogenhandels, in den er angeblich verwickelt gewesen sein soll, wirkt umso fragwürdiger im Lichte von Trumps jüngster Begnadigung des ehemaligen honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández, der als „Kokain-König“ eines der größten Drogenhandelsnetzwerke Lateinamerikas galt. Selbst wenn Maduro überhaupt eine Rolle gespielt hätte, stünde sein Beitrag in keinem Verhältnis zu den Ausmaßen des honduranischen Netzwerks. Hätte Trump den Kampf gegen Drogen wirklich zur Priorität gemacht – gegen jene Substanzen, die in den USA Millionen Menschen das Leben gekostet haben –, würde er nicht mit dem Finger auf Caracas zeigen, sondern die mexikanischen Kartelle ins Visier nehmen. Und er hätte erst recht nicht die Wahlspenden der Sackler-Familie angenommen, die an der Opioid- und Fentanyl-Krise Milliarden verdient hat und am Ende 7,4 Milliarden US-Dollar größten Geldwäschereien – wo die Drogenkartelle ihre illegalen Milliarden legalisieren – in Miami, Texas und Connecticut. Offenbar ist es einfacher, einen südamerikanischen Präsidenten zu entführen, als diese US-Dienste, die für die Kartelle unverzichtbar sind, zu schließen.

Alles oder nichts

Venezuela, ein Land mit gigantischen Ölreserven, das seine Souveränität behauptet, wurde zum Störfaktor für den Petrodollar, die US-Hegemonie und die Monroe-Doktrin – die Lateinamerika faktisch als amerikanischen Hinterhof definiert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten zielten die US-Bemühungen, Venezuela zu destabilisieren, offenkundig auf die Kontrolle von Ressourcen und geopolitischer Macht ab. Demokratie, Menschenrechte oder der Drogenhandel dienten dabei allenfalls als Vorwand – Rauchvorhänge, hinter denen ein strategisches Machtspiel tobte.

Von den USA unterstützte Oppositionsfiguren umfassen Maria Corina Machado, Nobelpreisträgerin für den „demokratischen Übergang“, die sich verpflichtet hat, Venezuela für ausländische Investitionen zu öffnen – einschließlich 1,7 Billionen US-Dollar in Öl, Gas, Bergbau und Infrastruktur –, Privatisierungen und US-Multis zu begünstigen und gleichzeitig aktiv den Sturz Maduros zu unterstützen, in Anlehnung an die Politik der venezolanischen Elite vor Chávez.

Der US-Einfluss in Venezuela reicht über über zwei Jahrzehnte zurück: zunehmend verschärfte Sanktionen, kombiniert mit politischen Fehlern Venezuelas, führten zu Hyperinflation, Unruhen und wiederholten Putschversuchen. Die Vereinigten Staaten waren entschlossen, die venezolanische Regierung zu stürzen, und bereit, nach Bedarf zu eskalieren – wahrscheinlich mit ähnlichen Ambitionen gegenüber anderen Zielen wie Iran. Trump erklärt nun, dass die USA Venezuela „vorübergehend“ führen und während eines Übergangs die Ölindustrie kontrollieren würden, obwohl die Details unklar bleiben. Dies ist alles andere als Routine; vielmehr handelt es sich um eine „Alles-oder-nichts“-Mission des US-Imperiums, um seine Kerninteressen in einem sich rasant verändernden globalen Machtgefüge zu verteidigen. Venezuelas Überleben ist ungewiss, doch die Zielsetzung ist eindeutig: Kontrolle über Öl, Sicherung der Dollar-Dominanz und jede mögliche Verhinderung einer globalen Machtverschiebung zugunsten des Globalen Südens oder der BRICS-Staaten – koste es, was es wolle. Doch wie schon im Irak-Krieg, als Präsident George W. Bush vom Flugzeugträger „Mission accomplished!“ verkündete, bevor das große Chaos überhaupt begann, könnte auch in Venezuela alles nach hinten losgehen.

Auf Ansage! schreiben viele Autoren mit unterschiedlichen Meinungen und Blickrichtungen auf aktuelle Ereignisse und Entwicklungen. Die einzelnen Beiträge entsprechen dabei nicht notwendigerweise der Sicht der Redaktion.