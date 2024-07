Aktueller denn je: Der “ewige Osten”

Wenige Wochen vor den “Ostwahlen”, vor denen sich das politische Establishment vor allem auch in Westen fürchtet wie vorm Jüngsten Gericht, ist die Lektüre eines kleinen, aber feinen Buches des Autors und Unternehmers Axel Bürger ratsam: „Ewiger Osten“. Bürger, der gelegentlich auch bei Ansage! schreibt, hat sein 176-seitiges Werk bereits vor drei Jahren in Erstauflage veröffentlicht, damals fast zeitgleich mit der letzten Bundestagswahl. Und doch erscheint es heute aktueller denn je: Flott geschrieben und leicht zu konsumieren, breitet sich dem Leser hier eine lesens- und liebenswerte episodische Betrachtung ostdeutscher Befindlichkeiten aus der Perspektive des Autors aus. Das Spannungsfeld zwischen Vergangenheitsbewältigung und Nazi-Keule, zwischen Erinnerung und Instrumentalisierung der Geschichte nimmt dabei einen besonderen Schwerpunkt ein.

Bürger, der selbst seine ersten beiden Lebensjahrzehnte in der DDR verbracht hat, dann im Westen privat und beruflich heimisch wurde, seine Wurzeln jedoch ebenso wenig vergessen hat wie seinen kritischen, unangepassten und stets wachen Geist, leidet an und mit Deutschland – und empfindet doch Leidenschaft für dieses Land. Auch und gerade für seine seiner thüringischen Heimat, der er immer verbunden geblieben ist.

Leidenschaftliches Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie

Die Unfreiheit des Sozialismus und die großartige Errungenschaft der Demokratie werden in “Ewiger Osten” humorvoll, in teils ironisch bis satirisch-überspitzter Form reflektiert, wobei Bürger auch gelegentlich ins Melancholische abdriftet, wenn er etwa eigene Erlebnisse schildert oder seine hintergründigen Einblicke in mit interessanten Informationen aus dem Berufsalltag verbindet. Bürger, der in NRW einen internationalen erfolgreichen mittelständischen Metallbaufachbetrieb aufgebaut hat und über 100 Mitarbeiter beschäftigt, (er)kennt die Unterschiede, aber auch wachsenden Parallelen zweier deutscher Systeme, wobei die Gespenster der DDR-Vergangenheit heute wieder ungehindert Einzug halten und die Bundesrepublik immer mehr zum neuen sozialistischen Versuchslabor mutiert.

Der Autor bekennt sich dabei stets leidenschaftlich zu Freiheit und Demokratie und zeigt anhand von Metaphern und Vergleichen aus dem Arbeits- und Wirtschaftsleben Fehlentwicklungen auf, aber nie, ohne dabei zu bevormunden, besserwisserisch zu wirken oder die menschliche Ebene zu verraten. Von Vergangenheitsbewältigung bis Corona-Krise, von globalistischen WEF-Eliten bis deutschem Parteien(un)wesen – in Bürgers Buch wird all dies zu einer denkwürdigen Collage verwoben, die zu einem Denkanstoß oder gar Lehrstück für Deutschlands Zukunft gereicht.

Axel Bürgers “Ewiger Osten”, erschienen 2001 im Weltbuch Verlag, kann hier bestellt werden.