Aktueller Deutschlandtrend: 14 Prozent der Wähler haben intellektuelle Defizite

Der Herausgeber der “Jüdischen Rundschau”, Rafael Korenzecher, hat Recht, wenn er sagt, dass es für ihn nur eine einzige legitime “Drei-G-Regel” gibt, die denkbar einfach ist und wie folgt lautet: Grün geht gar nicht. In einer Zeit der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 2009 erleben wir eine in den Hirntod akademisierte Partei, die exakt eines im Sinne hat: ihre längst widerlegte, aber immer noch lebende Ideologie, die da grüner Sozialismus heißt, in Deutschland durchzupressen. Und zwar völlig egal, welche Folgen es für das Volk hat.

Denn die Grünen und ihre chronisch abgehobenen Wähler sind selbst längst abgesichert. Meistens arbeiten sie (wer sollte solche seelenlosen Randfichten auch sonst anstellen?) beim Staat, wo wiederum Grüne für sie Posten geschaffen haben, in denen sie vor allem eines nicht müssen: Irgendetwas können. Sonst wären sie ja auch nicht Grünen-Wähler. Oder – und das ist die andere Verwendung dieser zeitgeistesgestörten Menschenhüllen – sie werden Lehrer und versauen unsere Kinder, indem sie etwa sagen, dass Hans-Peter schwanger werden kann, dass die Klimaapokalypse das Ende der Welt bedeutet, die Ukraine nicht verlieren und Russland nicht gewinnen dürfe und wir das alles nur mit noch mehr Migration lösen können.

Alles Tutti mit der Wirtschaft für die Grünen-Wähler

Eigentlich wäre dieser Text nach diesen zwei hübschen Absätzen zu Ende, doch leider haben die folgenden Zeilen einen aktuellen Bezug: So veröffentlichte die “Tagesschau” gestern, am 5. Dezember 2024, ihren aktuellen „Deutschlandtrend“. Und diesem zufolge kommen die Grünen bei der „Sonntagsfrage“ (die übrigens nie sonntags gestellt wird, sondern meist Anfang der Woche) auf 14 Prozent. Das bedeutet: 14 Prozent der Menschen, die zur Wahl gehen, möchten aktuell die Partei von Annalena Baerbock, Robert Habeck und der beiden neuen Parteichefs, die keiner kennt, wählen. 14 Prozent möchten also, dass die Außenpolitik Deutschlands von der vermutlich schönsten Politikerin Deutschlands, Toni Hofreiter – der schon mal angab, dass er seine außenpolitische Kompetenz von Wikipedia bezieht – bestimmt wird. Nicht übel, oder?

14 Prozent der deutschen Wähler sind also der Meinung, man müsse die Ukraine nur mit genügend Waffen beliefern, damit Russland den Krieg verliert. 14 Prozent meinen, es brauche einfach noch mehr Migration, am besten aus islamischen Ländern, um den demographischen Wandel aufzuhalten (der sie gar nicht betrifft, denn sie arbeiten ja für den Staat und das Geld, in dem Fall die Rente, kommt ja sowieso). Laut aktuellen “Deutschlandtrend” finden von den 14 Prozent wiederum ganze 42 Prozent (!), dass die wirtschaftliche Lage in Deutschland super u sind damit “zufrieden”. Das ist mit Abstand der höchste anteilige Wert, erst dann folgen 26 Prozent der SPD-Wähler. AfD- und BSW-Wähler sind mit der ökonomischen Situation in Deutschland am unzufriedensten.

Kaum erträgliche Spätdekadenz

Diese Zahlen beschreiben eines deutlich, was sich auch mit meiner Erfahrung deckt: Vernunft und Grün gehen nicht zusammen. Ich kenne keinen einzigen Grünen-Wähler, der rational denken kann. Ehrlich gesagt kenne ich auch keinen einzigen Grünen-Wähler, der sich überhaupt für Politik je wirklich interessiert, geschweige denn politisch hinreichend informiert ist. Im Grunde sind die Ökos eine Partei für die spätdekadente, privilegierte und unpolitische Bourgeoisie. Etwas, dessen Teil ich nie war und niemals sein werde. Die Grünen sind so progressiv wie ein Telefon mit Wählscheibe und so rebellisch wie Farin Urlaub, der mit seiner Band schon mal die “Tagesschau”-Melodie live im Fernsehen nachspielt und dabei ein Gesicht macht, das an einen Insassen vom Arkham Asylum erinnert.

Eine gute Nachricht gibt es aber dann doch: Laut Deutschlandtrend sind 79 Prozent der Wähler noch unentschlossen, welche Partei sie überhaupt wählen. Wollen wir die Daumen drücken, dass möglichst viele Korenzechers eingangs beschriebene “Drei-G-Regel” beachten. Denn grün geht nicht nur gar nicht; grün ist für dieses Land eine ausgemachte Katastrophe, ein pathologischer Befund, eine schreckliche psychische Erkrankung, die nur mit konsequenter Therapie – in diesem Fall: verbale Bekämpfung – auszumerzen ist. Am Ende geht es eben nicht um den Fortbestand von Robert Habeck und Annalena Baerbock, sondern um den Fortbestand dieses Landes, das dank einer kaum erträglichen Wohlstandsverwahrlosung bestimmter Kreise immer weiter in die Misere treibt. Doch eines ist klar: Stimmen die Umfragen des “Deutschlandstrend”, dann weisen mindestens 14 Prozent der deutschen Wähler intellektuelle Defizite auf und wenn man SPD und Union noch dazu zählt, dann haben die Durchgeknallten sogar eine satte Mehrheit in diesem Land. Das sollte uns eigentlich am meisten beunruhigen.