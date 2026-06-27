Akustische Apokalypse: Warum das Wort „Forschende“ meine Ohren ins Exil schickt

Es gibt Momente im Leben, da weiß man sofort: Jetzt ist es vorbei. Die Zivilisation, wie wir sie kennen, sie ist gerade an einem Partizip Präsens zugrunde gegangen. Man sitzt gemütlich auf dem Sofa, die Fernbedienung ist in unerreichbarer Ferne, und plötzlich dringt ein Wort aus den Lautsprechern, das so scharfkantig und unnatürlich ist, dass man meint, ein Schwarm wild gewordener Orthografie-Terroristen hätte soeben das Wohnzimmer gestürmt: „F-O-R-S-C-H-E-N-D-E“.

Früher – also in dieser herrlich unkomplizierten Zeit, als die Welt noch in Kategorien eingeteilt war, die man auch ohne linguistisches Masterstudium verstand – gab es „Forscher“. Ein Forscher war ein Mann mit Kittel, der im Labor stand und Dinge entdeckte. Oder eine Frau mit Kittel, der im Labor stand und Dinge entdeckte. Man nannte sie: Forscher. Fertig. Doch dann kam die sprachliche Transformation. Ein stiller, aber gnadenloser Feldzug gegen das Genus, der uns nun dazu zwingt, unsere Ohren mit Substantivierungen zu traktieren, die so klingen, als hätte man ein Verb und ein „E-N-D-E“ in einen Mixer geworfen und den Regler auf „Volle Pulle“ gedreht.

Mein Tinnitus verweigert den Zeitgeist

Sobald das Wort „Forschende“ in das Ohr dringt, passiert etwas Interessantes. Es ist nicht nur die linguistische Irritation. Das ist dieser spezifische, hochfrequente Ton der moralischen Überlegenheit, der bei mir augenblicklich einen Tinnitus auslöst. Eben das akustische Äquivalent dazu, mit einer Gabel über eine Schultafel zu kratzen, während man dabei laut vorliest, warum man selbst ein besserer Mensch ist als der Zuschauer. Man will nur die Nachrichten hören. Man will nur wissen, ob es morgen regnet oder ob die Aktienkurse im Keller sind. Doch statt Wetterbericht bekommt man eine sprachliche Umerziehungsmaßnahme verpasst. Der Tinnitus pfeift, der Blutdruck steigt, und das einzige, was noch hilft, ist der beherzte Griff zur Aus-Taste auf der Fernbedienung. Alles schreit: Zieh den Stecker!

Das Schöne am „Forschenden“ ist ja: Es ist ein Zustand. Es beschreibt niemanden mehr direkt, es beschreibt einen Vorgang. „Da laufen Forschende herum.“ – Ja, was tun sie denn gerade? Forschen sie? Oder sind sie gerade in der Mittagspause? Und wenn sie in der Mittagspause sind, sind sie dann noch „Forschende“ oder bereits „Essende“?

Aus, Aus, Aus … – Das Spiel ist aus!

Man wünscht sich die Zeit zurück, in der man einfach sagen konnte: „Schau mal, da drüben steht ein Forscher.“ Ohne die Angst, dass im Hintergrund ein Korrektur-Algorithmus anspringt, der einem erklärt, dass man gerade das gesamte Geschlechtergefüge destabilisiert hat.

Wenn im Radio also wieder die „Lehrenden“, die „Studierenden“, die „Zuschauenden“ und die „Forschenden“ im Chor an mir vorbeiziehen, dann ist das der Moment der totalen akustischen Kapitulation. Mein Tinnitus hat dann bereits die Lautstärke eines startenden Düsenjets erreicht. Vielleicht ist das ja auch der Plan? Ist das Gendern womöglich gar kein sprachlicher Fortschritt, sondern ein subtiler psychologischer Trick: Wenn wir irgendwann alle wegen der akustischen Reizüberflutung taub sind, müssen wir uns das alles nicht mehr anhören. Frau Müller ist jetzt die Müllernde. Ich drücke die Aus-Taste. Es sind zu viele „E‐N-D-E“ in meinem Ohr. Also Schluss jetzt und Ende.