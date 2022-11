AKW-Streckbetrieb bis April: Die Nummer ist noch nicht durch

Morgen soll die Restlaufzeitverlängerung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke im Bundestag durchgewunken werden, doch die ideologische Steif- und Verbohrtheit der Grünen könnte das Projekt ernsthaft gefährden – und vielleicht doch noch die Ampel zum Bersten bringen: In der Grünen-Bundestagsfraktion rumort und brodelt es wegen des von Robert Habeck widerwillig und zähneknirschend hingenommenen faktischen Stillegungsmoratoriums bis April. Olaf Scholz hatte diese Entscheidung per „Machtwort” (präziser: „Machtwörtchen”) getroffen – vor allem zur Gesichtswahrung der grünen Minister, die so scheinbar der Verantwortung für die weitere Vorgehensweise enthoben wurden, und damit insbesondere Robert Habeck nicht noch blöder aus der Wäsche guckt, als es nach 11 Monaten Regierung ohnehin schon tut.

Der eigentliche Skandal ist natürlich, dass überhaupt über eine solch selbstverständliche, alternativlose und überlebenswichtige Maßnahme ein Streit entbrennen konnte (so wie ein Atomausstieg in diesen Zeiten überhaupt). Nun aber nimmt der Fraktionswiderstand der Grünen konkrete Formen an: Der erste Abgeordnete kündigt an, sich in der morgigen Abstimmung zur Änderung des Atomgesetzes gegen den Streckbetrieb aussprechen zu wollen. Nicht einmal die – völlig unverantwortliche, fahrlässige und womöglich justiziable – Erklärung Scholz‘, es werde nach der einmaligen Streckbetriebausweitung über die Restwinter garantiert keine weitere Laufzeitverlängerung geben, kann den klimafundamentalistischen Abgeordneten Julian Pahlke umstimmen.

Spinnerter Rigorismus

Dem „Spiegel“ gegenüber begründete er seine Ablehnung: Zunächst einmal liege das AKW Emsland, „dieses marode Kraftwerk, in meiner Region”. Vor allem aber werde seiner Ansicht nach der Strom durch den Weiterbetrieb nicht günstiger und die Versorgungssicherheit könne trotzem nicht garantiert werden. Stattdessen müssten „Windkraftwerke an der Nordsee dafür abgestellt werden”.

Ohne auf diesen weltfremden, spinnerten Rigorismus an dieser Stelle inhaltlich eingehen zu wollen: Das Problem für die Ampel ist, dass Pahlke damit nicht alleine steht. Laut „dts“ sollen rund ein Dutzend Grünen-Abgeordnete dessen Meinung teilen – und fest entschlossen sein, am Freitagvormittag mit Nein abzustimmen. Dass Scholz seine Richtlinienkompetenz ausgeübt habe, sei vielleicht „für die Mitglieder der Bundesregierung bindend, nicht aber für die Mitglieder des Bundestages”, so Pahlke. Bei ihm und seinem auch ohne Kernkraft offensichtlich verstrahlten Dutzend Gleichgesinnter könnte es nicht bleiben: Unter Umständen „kippen“ noch mehr Abgeordnete um. Selbst wenn die Ampel ihre Mehrheit am Ende wohl wieder ihre Mehrheit im Bundestag bekommt, droht den Grünen damit die nächste innerparteiliche Zerreißprobe.