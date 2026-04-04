Alabali und die 40 Räuber: 1 Milliarde deutsches Steuergeld pro Jahr für Gesundheitssyteme im Ausland

Sowas ist nur im Post-Merkel-Schland möglich: Eine SPD-Bio-Irakerin mit deutschem Beutepass führt als Ausplünderungsministernde das Bundesentwicklungsministerium, formell Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Während deutsche Kliniken kein Geld mehr haben und reihenweise verrecken, und die Beitragszahler und Steuerzahler immer mehr Beiträge und Lasten tragen müssen für immer weniger Gegenleistungen, verschenkt Reem Alabali Radovan – nach offizieller BMZ-Strategie – im Schnitt rund 1 Milliarde Euro jährlich für die „globale Gesundheit“. Dabei liegen einzelne Krankenhausprojekte im Ausland nachweisbar im Millionen- bis zweistelligen Millionenbereich.
Die freche Ausplünderung des deutschen Steuerzahlers durch das Ministerium der Ex-Asylantin umfasst laut aktueller Haushaltsbegründung Programme zur Finanzierung fremder Gesundheitssysteme in mehr als 120 Ländern. Das BMZ schreibt in seiner „Gesundheitsstrategie“, dass die deutsche Official Development Assistance Official Development Assistance (ODA), so der hochtrabende OECD-Fachterminus für das, was hierzulande schnöde “Entwicklungshilfe” heißt, im Bereich Gesundheit im Durchschnitt bei etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr lag.
Ausplünderung des eigenen Volkes
Im Pandemiejahr 2020 war dieser Posten gar auf rund 3 Milliarden Euro gestiegen. Darunter war auch eine kleine Spende an das Land, dem die Familie der zwar in Moskau geborenen, dann aber nach kurzem Nordirak-Zwischenaufenthalt im Nordirak in Mecklenburg-Vorpommern “angekommenen” Ministerin eigentlich entstammt: Dem Irak. Dort finanzierte Deutschland laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2020 den Bau von vier Krankenhäusern zunächst mit 15 Millionen Euro, für das Baharka Hospital in Erbil in der heutigen Autonomen Region Kurdistan nennt die KfW eine deutsche Finanzierung von 2,3 Millionen US-Dollar allein nur für Arbeiten und Ausstattung.
Schon der Großvater dieser Schwester von Alibabas 40 Räubern war Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei des Irak – und verfolgte in dieser Eigenschaft Ausplünderungsstrategien gegen das Volk. In Deutschland führt seine Enkelin diese Tradition als BMZ-Chefin würdig fort und verteilt deutsches Geld fröhlich in alle Welt.
17 Kommentare
Und ein Terroristen Schlächter bekommt noch hunderte Milliarden Euro, nennt den Merz einen Lügner und der bedankt sich noch! Solche Schäden hätten eigentlich die Gerichte schon stoppen müssen und Merz vor Gericht bringen müssen! Und die Millionen Zugereisten müssten zu Fuss, wie sie hergekommen sind, nach Hause geschickt werden!
Zumindest an die Grenze der BähErrDäh sind die Hergekommenen zu Fuß gekommen, doch nicht die gesamte Strecke von Afrika und ohne tragbares Telefon. Soros d.Ä. hat diese Völkerwanderung finanziert. Was Soros d.Ä. auf dem Kerbholz hat und was das für eine Type ist, dürfte doch jedem bekannt sein.
Für solches sind unsere Politiker zuständig. Ein Zeuge muss vor Gericht schwören:““ Ich sage die Wahrheit und nur die Wahrheit, füge nichts hinzu und lasse nichts weg.““ Wer also bewußt was wegläßt wird vom Gericht als Lügner eingestuft. Leider gilt das nur vor Gericht. Laut Gerichtsbeschluss sind inzwischen auch die Nachrichten nur noch die Meinung der betreffenden Personen. Als wahrhaftige Wahrheit darf dies, laut Gerichtsbeschluss, nicht bewertet werden. WAS GILT DANN EIGENTLICH NOCH?
Der Aufstieg der AfD speist sich ebenfalls aus den Geldklauaktionen und Geldverschiebe-Aktionen ins Ausland durch diese Alisonstwas-Frau. Dies ist zugleich der untrügliche Beweis, dass Passdeutsche aus den islamischen Ländern ins deutsche Politsystem bis nach oben schranzen, um, oben angekommen, das Geld des deutschen Steuerzahlers zu stehlen und in ihre Herkunfsländer (auf Nimmerwiedersehen, das Geld betreffend) zu transferieren. Normalerweise müsste diese Dame längst für ihre Restlebenslaufzeit im Kittchen sitzen oder, falls nur wenige Jahre im deutschen Kittchen zubringend, ohne Dabei-Habens einer Rückfahrkarte, in das Herkunftsland von ihr oder ihren hergekommenen Eltern abgeschoben zu werden.
DAS BRD_ENTREICHERUNG’S „PROGRAMM“ IST DOCH MERKEL GEWOLLT UND ROTLINKS MIT GRÜN AB_GESEGNET ! MIT SPEZIELLER ORIENTALER EINWANDERUNG ZUR BEREICHERUNG DER BRD WK_II_SCHULD ,DEN DIE UMWELT_JÜNGER SO BRAUCHEN,DAS SCHULDVIRUS DER grünen.🤕🤔👹
Dafür bekommt Alibaba monatlich 25000+€ auf die Kralle und lacht sich JEDE Nacht in den Schlaf! Selber schuld!
Dashat doch schon der Autonome J. Fischer, Bundesaußen i. R., das Verplempern von deutschem Steuergeld als Doktrin erhoben, nichts neues also.
Ist Aachener Zug-Attentäter mit Koran und Messern ein „Rechtsextremist“?
„Bei dem Attentäter, der am vergangenen Donnerstag Abend in Aachen in den ICE stieg, anschließend in der Nähe von Siegburg Feuerwerkskörper explodieren ließ, die mit Kunststoffkugeln bestückt waren und zwei Messer bei sich hatte, fanden Polizisten laut BILD einen Koran und Hitlers Buch „Mein Kampf“. Also liegen hier Hinweise auf sowohl ein radikal-islamisches als auch ein „rechtsextremistisches“ Tatmotiv vor – falls man den National-Sozialismus nicht als Variante des Linksextremismus betrachtet.
Die Ermittler geben zumindest an, dass der Täter aus der „rechtsextremistischen“ Szene bekannt sei. Und er habe die „deutsche Staatsbürgerschaft“, was häufig auf einen Migrationshintergrund schließen lässt. Da die türkisch-nationalistischen „Grauen Wölfe“ als größte rechtsextremistische Vereinigung hierzulande gelten, könnte die Verbindung „Mein Kampf“ und Koran hier durchaus Sinn machen. Und weil der Täter laut FOCUS vom Zug aus per Email angekündigt hatte, „so viele Menschen wie möglich töten“ zu wollen, klingt es laut Koran-Imperativ „Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet“ schon sehr nach einem islamistischen Terroranschlag.
Es ist bekannt, dass sich „Mein Kampf“ in der islamisch-arabischen Welt und insbesondere auch in der Türkei großer Beliebtheit erfreut. 2010 rangierte Hitlers Machwerk, auf türkisch „Kavgam“, gar an Platz drei der Bestsellerliste. Der Hitlergruß wird auch von vielen islamischen Terror-Organisationen praktiziert,“
https://pi-news.net/2026/04/ist-aachener-zug-attentaeter-mit-koran-und-messern-ein-rechtsextremist/
Was hat eine Ausländerin auf diesem Posten zu suchen? So etwas darf einfach nicht sein.
Diese Ausländerin ist eine Passdeutsche.
Über den Weg des AStA, Studentenparlament, örtliche Parlamente, deutsche Stiftungen usw. fassen diese Leute, wie diese Dame, Fuß im deutschen System.
Die Stiftungen, wie die der SPD und der Linkschen, werden fremdverwendet für die Zugeroasten.
@1 Milliarde deutsches Steuergeld pro Jahr für Gesundheitssyteme im Ausland
Wie spricht noch der Politikermund : egal, wie wir das Geld verbrennen, Hauptsache, die Deutschen haben es nicht !
Hab ich das eigentlich richtig verstanden? Frau Meier ist zukünftig nicht mehr bei Herrn Meier mitversichert und darf 2800,-€ im Jahr berappen, aber Ali’s anatolische Wurfmaschine, die in Izmir geblieben ist, ist weiterhin kostenlos mitversichert? Ich frag‘ nur, in dieser Deppenveranstaltung, die mal Deutschland hieß, ist ja bekanntermaßen nichts unmöglich.
Das Komma ist total falsch. Nach dem „und“ kommt doch kein grammatikalisch eigenständiger Satz!
Eine Person in Russland geboren,von arabischen Eltern und Asyl in Ostdeutschland bekommen.Diese Leute haben hier absolut nichts zu suchen…Sollen ihre Heimat selber aufbauen…👎👎😵💫😡
Ölkonzerne halten Öl zurück, treiben die Preise und machen Politik
https://www.anderweltonline.com/klartext/klartext-20261/oelkonzerne-halten-oel-zurueck-treiben-die-preise-und-machen-politik/
Die meisten Öltanker sind noch beladen mit Öl zu Preisen vor dem Beginn des Angriffskrieges gegen den Iran.
Aus kaufmännischer Sicht, kapitalistischer Gewinnmaximierung, ist es logisch, dieses Öl zurückzuhalten und auf höhere Verkaufspreise zu spekulieren.
Tatsächlich hat das internationale Hauen und Stechen um Öllieferungen schon begonnen.
Die Tanker werden dorthin dirigiert, umgeleitet, wo die höchsten Preise erzielt werden können.
So ist vor ein paar Tagen ein Öltanker aus USA kurz vor Europa nach Südafrika umgeleitet worden.
Ja, die USA sind ein zuverlässiger Lieferant für die BRD. Aber auch das stellt noch keinen zwingenden Grund dar für die Treibstoffpreise hier.
Da geht es um ganz etwas anderes.
Ölkonzerne machen Politik
Und sie sind dabei effizienter als es Staaten sein können.
Die Ölkonzerne können mit ihrer Preispolitik direkt und sofort den Verlauf der Konjunktur kontrollieren und so auch die Stimmung des Wahlvolks.
Während der Staat mit Gesetzen und Steuersenkung erst im nächsten oder sogar übernächsten Jahr Effekte erzielen kann, wirkt die Preispolitik der Ölkonzerne sofort
Mit Energielieferung aus Russland könnte uns der Iran-Krieg am A… vorbei gehen
Ginge es unserer Regierung tatsächlich um ein gutes Leben für die Deutschen, hätte der Energieimport aus Russland nie eingestellt werden dürfen. ALLES LESEN !!
ja es wird Zeit für die Revolution nach Johann Benjamin Erhard „Über das Recht des Volkes zu einer Revolution“ – packen wirs an
Feministische Propaganda auf N-TV:
Es reicht nicht, ein „guter“ Mann zu sein
Solange Frauen Angst haben
Viele Männer haben noch nie eine Frau erniedrigt, noch nie ungefragt Nacktbilder verschickt. Das ist gut, aber genügt leider nicht. Weil es nicht verhindert, dass Frauen aus Angst vor Männern anders leben müssen.
https://www.n-tv.de/politik/politik_kommentare/Es-reicht-nicht-ein-guter-Mann-zu-sein-id30516595.html
N-TV fordert:
Alle Männer sollen sich für den männerhassenden Feminismus einsetzen und die feministische Bewegung überall unterstützen
https://www.n-tv.de/panorama/Wie-aus-Maennern-bessere-Maenner-werden-koennen-id30667140.html
Nach Fernandes-Debatte: Die symbolische Kastration – wie Männer lernen sollen, sich selbst zu hassen
Was als Empörung über einen sehr spezifisch gelagerten Fall Fernandes/Ulmen beginnt, wird unter Linken unmittelbar in eine Generalanklage gegen den Mann als solchen überführt. Begleitet von brutalen Gewaltfantasien sollen Männer sich als Teil eines universellen Täter- und Schuldzusammenhangs begreifen. Die Selbstverachtung, auf die eine solche Programmatik der Selbstkasteiung zielt, führt sicher nicht zu Menschen, die sich selbst oder anderen guttun können.
https://nius.de/gesellschaft/symbolische-kastration-maenner-selbsthass-fernandes-ulmen-debatte