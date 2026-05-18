Alarm im Haifischbecken: Endspiel im Persischen Golf

Es ist wieder soweit: Die Produzenten des langjährigen Blockbusters „Regime Change: Diesmal aber wirklich“ haben zum großen Casting geladen. Schauplatz ist das beliebte Haifischbecken im Nahen Osten, und die Besetzung verspricht eine furiose Mischung aus Testosteron, religiösem Eifer und der unwiderstehlichen Anziehungskraft von brennenden Ölfeldern.

In der blauen Ecke: Die USA vertreten vom weißen Hai der Weltmeere. Sein Vorgänger etwas in die Jahre gekommen, die Rückenflosse leicht lädiert von den letzten Ausflügen nach Afghanistan und in den Irak hatte keine Kraft mehr. Es musste ein Hai her, mit einem Gebiss bewaffnet, das mehr kostet als das Bruttoinlandsprodukt von Kleinasien. Das Motto: „Wir bringen euch die Demokratie, auch wenn wir dafür euer gesamtes Land wegbomben müssen.“

Die Stars in der Manege

An ihrer Seite: Israel, der hochintelligente Donnerhai mit den modernsten Laser-Augen der Welt. Er hat die beeindruckende Fähigkeit entwickelt, sich gleichzeitig von allen Seiten bedroht zu fühlen und dabei jedem im Umkreis von 2.000 Kilometern präventiv auf die Nase zu hauen. Und in der grünen Ecke: Der Iran, der Riesenkalmar mit dem nuklearen Traum. Er fuchtelt gerne mit seinen Tentakeln, auch bekannt als „Hisbollah“ oder „Huthi“ herum und behauptet steif und fest, sein Uran-Anreicherungsprogramm diene lediglich dem Betrieb von besonders leistungsstarken Toastern.

Das Drehbuch ist ein Klassiker der Diplomati; die Handlung folgt einem bewährten Muster, das so subtil ist wie ein Vorschlaghammer. Zuerst das Säbelrasseln: Man trifft sich vor der Kamera und erklärt, dass die „Geduld am Ende“ sei. Dann die Sanktionen: Der weiße Hai verhängt Sanktionen gegen iranische Teppichknüpfer und Pistazienexporteure. Und der Riesenkalmar reagiert, indem er droht, die Straße von Hormus mit drei Schlauchbooten und einer handvoll Drohnen zu blockieren. Bomber-Donald führt eine Strafexpedition an und exekutiert das iranische Staatsoberhaupt. Der Donnerhai nimmt die Hisbollah im Libanon aufs Korn. Es folgt eine Spirale aus Angriffen und Gegenangriffen nach dem Prinzip: Flosse um Flosse, Tentakel um Tentakel.

Müssen wir uns Sorgen machen?

Der Donnerhai zieht eine rote Linie auf einer Pappe, öffentlichkeitswirksam in der Knesset. Der Riesenkalmar streckt seine Tentakeln über die Linie. Israel zieht eine neue Linie. Der weiße Hai behauptet, den Riesenkalmar besiegt zu haben – obwohl er mit seinen Tentakeln das Gegenteil beweist und die Straße von Hormus sauber hält. Der weiße Hai droht: „Alle Kalmare werden sterben, wenn sie keinen Deal machen“. Es folgen: Ergebnislose Gespräche zwischen Wasserpflanzen und Korallenriffen. Das Spiel macht so lange Spaß, bis das Aquarium platzt.

Kritiker bemängeln, dass ein Krieg in der Region die Weltwirtschaft in die Steinzeit katapultieren und die Benzinpreise so weit ansteigen könnten, dass wir unsere SUVs gegen Eselskarren eintauschen müssen. Doch das ist zu kurz gedacht! “Ein moderner Krieg gegen den Iran ist wie ein chirurgischer Eingriff“, erklärt ein Sprecher des weißen Hais, während er eine Risiko-Karte von 1984 studiert. „Wir donnern rein, machen alles platt, und dann herrscht dort unten plötzlich Frieden und Freiheit. Das Stadtbild prägen Filialen von McDonalds, Starbucks und Kentucky Fried Chicken. Das hat im Irak ja auch… ach, vergessen Sie’s.“

Tipps für den Weltuntergang

Falls es tatsächlich zum großen Showdown im Haifischbecken kommt, hier ein paar hilfreiche Tipps für den modernen Weltbürger:

Aktien-Check: Investieren Sie in Rüstungskonzerne und in Hersteller von Jodtabletten!

Social Media: Bereiten Sie Ihre Profile vor! Ein „Pray for [hier beliebiges Land einfügen]“-Post ist die moralische Mindestleistung, um sich als guter Mensch zu fühlen, während man zuschaut, wie der dritte Weltkrieg im Livestream übertragen wird.

Humor bewahren: Denken Sie immer daran – in einem echten Haifischbecken gewinnt am Ende meistens der Hai, der das große Geld für PR-Berater ausgibt.

Der Krieg im Haifischbecken ist das ultimative Reality-TV; er läuft allerdings nicht exklusiv auf Netflix. Dennoch: Es wird viel geschrien, es gibt teure Spezialeffekte… und am Ende weiß keiner mehr, worum es eigentlich ging. Aber hey! Solange das Popcorn nicht ausgeht und der Spritpreis unter fünf Euro bleibt, ist die Welt doch noch in Ordnung, oder? Kleiner Trost: Die Bundesregierung hat bekanntgegeben, nach Kriegsende Personal und Material zur Sicherung der Sesamstraße bereitzustellen. Wie Käpt’n Blaubär hinter vorgehaltener Hand verriet, soll es sich dabei um einen Fischerkahn und zwei Angelruten handeln.