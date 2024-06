Alberichs Tarnkappe für die Grünen

Alberich war der König der Elfen in der Nibelungensage. Er soll die Gestalt eines dreijährigen Kindes gehabt haben, da eine bösen Fee ihn während seiner Taufe verfluchte. Seine Aufgabe war es, den Nibelungenhort zu bewachen und ab und an eine schwach gewordene Dame zu beglücken. Er besaß eine Kappe, mit deren Hilfe er sich unsichtbar machen konnte. Eigentlich war diese Kappe eher ein Mantel, aber aufgrund der geringen Körpergröße von Alberich kam dieser einem Beobachter eben so vor wie eine Kappe.

Für Zuschauer des ARD-“Tatorts” aus Münster ist das natürlich nichts Neues, sie wissen Bescheid. Was aber viele – “Tatort”-Fans eingeschlossen – nicht wissen, ist, dass auch die Rotzgrünenden eine solche Kappe besitzen. Um präzise zu sein, handelt es sich sogar um eine Vielzahl solcher Tarnvorrichtungen.

Hilfe in Zeiten der Bedrängnis

Nun hat am letzten Wochenende die Bevölkerung in Europa gewählt. Besser gesagt, die Menschen haben ein systemseitig vorbereitetes, mehr oder weniger rechtsgültiges Wahlformular ausgefüllt und abgegeben. Andere haben gezählt und wieder andere haben die Zahlen solange hin- und her geschaukelt, bis das gewünschte Ergebnis so halbwegs erreicht war und die schlimmsten Auswirkungen zumindest kaschiert waren.

Seither schweigt das grüne Spitzenpersonal. Das ist einerseits mehr als verständlich angesichts der trotz aller Anstrengungen zu verzeichnenden Verluste, andererseits neigt hier selbst der wohlwollendste Beobachter zur Verwunderung: Kommen jetzt etwa die Zauberkappen Alberichs bei der Verbots- und Gängelungspartei zum Einsatz? Machen sich die ansonsten keinem Mikrofon ausweichenden und immer in jede Kamera hineingüllenden grünlichen Ministernden und auch Mandatstragenden unsichtbar?

Erklärungen auf Trampolinspringer-Deutsch nötig

Die Fanboys, -girls und -dingsbumse der Grünen warten sehnsüchtig auf Erhellendes aus dem Wallhall der Umweltkrieger, gerne auch von der führenden Sprachvirtuosin im Auswärtigen Amt. Hat das Ergebnis der “Lack-ab”-Wahl womöglich gar einen Einfluss auf die Reisetätigkeit dieser Dame? Werden wir noch Höchstleistungen der parteieigenen Visagisten medial vorgeführt bekommen, oder muss sich Baerbock ab jetzt selbst die Haare schön machen?

Und mehr noch: Welche Projekte der feministischen Außenpolitik werden weitergeführt, welche werden eingestellt? Bekommt Botswana jetzt auf Steuerzahlerkosten sein E-Bike-Tankstellennetz in der Kalahari oder nicht? Kann sie noch Kandisbunzlerin können wollen? Plant sie weiterhin sozusagen mit der Talisbahn und gefanzerten Pahrzeugen in das Kandisamt vorzudringen, wenn die Fressefreiheit nach einigen 360-Grad-Wenden ausgehebelt ist und der Krieg in der Ostkokaine atomar erstrahlt?

Klare Ansagen vom Starökonomen gefordert

Auch der gutdotierte Betreuende des Wirtschaftsuntergangs sollte die Tarnkappe abnehmen und sich äußern. Eine Runde Wählerbeschimpfung täte gut. Dies wäre ein starkes Signal dafür, daß man auf dem richtigen Weg ist. Schließlich und endlich ist der Wähler einfach nur zu dumm zu erkennen, dass es der Wirtschaft gar nicht schlecht geht, sondern dass vielmehr lediglich die Produktion bei vielen Firmen eingestellt wurde. Dies ist gut für den CO2-Ausstoß… und daher ein Erfolg der Politik des Kindergarten-Literaten und Drehbuchstars!

Das sich die Bevölkerung uneinsichtig zeigt bei Wärmepumpen und E-Autos, ist verständlicherweise nicht die Schuld der Anhänger unerreichbarer ideologisch-fanatischer Utopien. Die Grünen hingegen sind für Vorschläge und Rat immer offen; schließlich können ja auch Elefanten fliegen.

Diät für die Pommeswalze und ihre rotzgrüne Entourage

Zum Glück, für die Augen des Beobachters zumindest, bleiben einige Exemplare des Spitzenpersonals – darunter zarte Elflein und anmutige Gazellen – unter der Tarnkappe verborgen. Was sollen sie auch sagen? Dass die Grünen ihre Mandate nicht verlieren, sondern dass die ehemaligen Fleischtopf-Selbstbediener jetzt lediglich aufhören, in den Parlamenten zu sitzen? Dass alles gut wird, da die Wählerstimmen ja nicht weg sind, sondern einfach nur woanders? Dass der Bundeskanzler nicht zurücktreten kann, weil er bereits vergessen hat, dass er Bundeskanzler ist? Dass der öffentlich-linksgrünliche Rundfunk mit seinen Hetzkampagnen genau das Gegenteil bewirkt hat? Wie gut, dass diese politischen Hilfsarbeiter unsichtbar bleiben! Besser ist das…

Als es Zeit wurde, eine alte Situation zu verlassen – also mit dem Volk der Israeliten aus Ägypten klammheimlich abzuhauen -, stieg Moses einst auf den Berg Sinai und kam nach 40 Tagen mit den 10 Geboten in Form von Steintafeln wieder zurück. Mit einem ähnlichen Geniestreich könnten die grünen Intelligenzabstinenzler das Ruder wieder herummreißen: Die 10 Gebote der Grünen könnten mit dem ersten Gebot beginnen, das da lauten sollte: Du sollst unbedingt die einzig richtige, also die grüne, Partei wählen und auf keinen Fall Parteien rechts davon! Liebe Parteistrategen, nehmt die Tarnkappe ab, zeigt euch und verkündet die fehlenden neun Gebote der Grünen jetzt!