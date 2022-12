Aldi macht eifrig mit bei der Bargeld-Abschaffung

Dass der Discounter Aldi immer mehr zu einer Art Muster-Betrieb der linksgrünen Staatsdoktrin verkommt und sein Fähnchen gerne in den Zeitgeistwind hält, habe ich bereits im Oktober auf Ansage! erläutert. Damals ging es um Corona-Impfpropaganda für Kinder, die der Konzern schamlos in sein Produktangebot integrierte. Jetzt sorgt Aldi erneut für Wirbel. Es geht um die schleichende Bargeldabschaffung und das offenkundige Fernziel des gläsernen Bürgers. Wie unter anderem das Magazin „Karlsruhe Insider“ (KI) – leider reichlich unkritisch – berichtet, gibt es in den Niederlanden bereits Aldi-Filialen, in denen man nur noch bargeldlos via Handy bezahlen kann; Kassen gibt es dort ebenfalls nicht mehr. Jetzt soll das bargeldlose Zahlen auch in deutschen Aldis Einzug halten.

Wer chinesischen bzw. Orwell’schen Überwachungsverhältnissen nichts abgewinnen kann, dem dürfte bei diesem neuen Einkaufsprozedere ein eisiger Schauer über den Rücken laufen: „Das System funktioniert simpel, aber effektiv„, frohlockt KI, „die Kunden laden sich eine App herunter, registrieren sich dort und hinterlegen ihre Kreditkarte.“ Toll! Und dann? „Dann kann es auch schon zu Aldi gehen„, jubelt der namentlich nicht genannte Autor und preist das neue Verfahren an, so biete das bargeldlose Einkaufen nichts als Vorteile, da es ja ach so unkompliziert und bequem ist. Doch es kommt noch besser, denn in der Erläuterung, wie ein künftiger Aldi-Einkauf dann abläuft, heißt es: „Der Einkauf wird dann mittels Einkaufskorb oder -Wagen erledigt. Alles, was in den Wagen oder Korb gelegt wird, wird automatisch per Sensoren erfasst. Die Kunden können dann einfach den Laden verlassen. Der Einkauf wird dann einfach automatisch vom hinterlegten Konto abgebucht. Das System ohne Kassen wird derzeit in Holland getestet. Nun will Aldi Nord ebenfalls einsteigen und die ersten Filialen damit versehen.”

Niederlande und Schweden machen es vor

Zutritt zum Laden erhält man übrigens mittels eines QR-Codes, den man mit dem Handy am Eingang scannt. Im Anschluss muss man sich noch online anmelden, ehe es endlich reingeht. Gezahlt wird via App. Man ist hierbei also so gläsern, wie man es nur sein kann – vom Betreten bis zum Verlassen des Ladens. Verweildauer, Produktauswahl und Konsumverhalten, Umsatz – alles wird registriert und munter in die Big-Data-Algorithmen eingespeist. Abgesehen davon: So unkompliziert und zeitsparend, wie es zunächst dargestellt wird, ist das Ganze aufgrund des doch erheblichen bürokratischen Prozederes (Registrierungen, Scannen…) auch nicht gerade.

In den Niederlanden, wo es bereits Aldi-Filialen gibt, in denen das bargeldlose Zahlen der Vergangenheit angehört, kommt so etwas offenbar gut an, behaupten die „Ruhr Nachrichten„. Dort handelt es sich übrigens um eine Kooperation mit dem israelischen Startup „Trigo„, welches „unter anderem kassenlose und vollständig autonome Bezahlsysteme anbietet.“ Um den deutschen „Lust“ auf dieses neue Verfahren zu machen und ihnen gleich noch subtil Bescheid zu stoßen, wie altmodisch und rückständig sie bislang einkaufen gehen, erfolgt noch der Hinweis, dass dieses bargeldlose Zahlen via Handy-App in einigen asiatischen sowie skandinavischen Ländern schon lange zum Standard gehöre (unter anderem auch in Schweden). Gerade letzteres ist allerdings nicht weiter verwunderlich, sind die Schweden doch schon lange bekannt dafür, in puncto Bargeldabschaffung ganz vorne auf der Great-Reset-Agenda zu schwimmen. Die Gefahren und negativen Effekte (Datenschutz, Missbrauchsgefahren) werden dort kaum problematisiert.

Eine Frage der Zeit

Sehr bald wird Bargeld in Schweden vermutlich sogar – als dann erstem europäischen Land – praktisch ganz abgeschafft werden. Ob allerdings die Prognose eines Forschungsberichts eintrifft, den der schwedische Handelsrat vor fast einem Jahr in Auftrag gegeben hat, ist eher fraglich; dieser hatte das Bargeldende bereits in etwas mehr als drei Monaten vermutet und spekuliert, ab 24. März 2023 ende die Ära der schwedischen Krone, denn spätestens ab diesem Datum sei es für Händler nicht mehr rentabel, Münzen oder Scheine entgegenzunehmen. Doch auch jetzt schon wird in Schweden fast überall bargeldlos bezahlt. Viele Bankfilialen geben sogar überhaupt kein Bargeld mehr aus – was besonders älteren Menschen sauer aufstößt. Dass damit die Bedeutung des Geldes als „geprägter Freiheit“ verloren geht, wird von den wenigsten als Risiko gesehen. Dabei ist die Verbindung von ausschließlich elektronischem Zahlungsverkehr und der weltweit vorangetriebenen Bestrebungen zur der Einführung von digitalem Zentralbankgeld – auch dies ein Kernelement der „Großen Transformation” – nur eine Frage der Zeit. Wenn es soweit ist, kann – wie in China – der Staat nach Belieben bestimmen, wer wofür wieviel (oder überhaupt) Geld ausgeben darf. Verschaltet mit einem Social-Scoring-System ist so die totalitäre Kontrolle des gesamten Lebens möglich.

So viel zu den drohenden Orwell’schen Verhältnissen, die im hohen europäischen Norden schon recht weit gediehen scheinen – und zurück zum geplanten Anschlag auf deutsche Bargeldliebhaber. Noch scheint nicht genau festzustehen (oder man möchte es noch unter Verschluss halten), wann die ersten deutschen Aldi-Filialen mit QR-Code, Sensoren zur Einkaufserfassung sowie Zahlung via App versehen werden. Doch dass dies passieren wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Da ist es auch nur ein sehr geringer Trost, dass es in den Pilotmärkten zusätzlich auch noch „normale Kassen“ geben soll, damit ältere Personen, welche kein Smartphone oder hinreichendes „technisches Verständnis” besitzen, trotzdem noch einkaufen können. Zudem betrifft dies nicht nur Aldi: Mittlerweile hat auch Rewe hat das System von „Trigo” zunächst in zwei Pilotmärkten in Berlin und Köln eingeführt. „Netto” soll es in Kürze ebenfalls testweise nutzen.

Totale Gläsernheit der Bürger

Für mich besteht kein Zweifel darin, dass es sich bei diesem neuen Bezahlsystem um eine Maßnahme zur schleichenden Bargeldabschaffung handelt. Dass man dies sogar in den Supermärkten erprobt – existenziell wichtigen Versorgungseinrichtungen, die fast jeder Bürger regelmäßig aufsucht – zeigt, dass sich bald so gut wie niemand mehr dem bargeldlosen Zahlen entziehen können wird. Dies geschieht natürlich nur schrittweise und vorerst freiwillig, damit man sich – wie der Frosch im Kochtopf, und übrigens genauso wie bei den Corona-Maßnahmen – langsam an die neuen Zumutungen gewöhnen kann und sich auf ein Leben ohne Bargeld einstellt. Hauptsache, es gibt keinen allzu lauten Aufschrei gibt. Gewiss werden es zunächst nur einige wenige sein, die via QR-Code einchecken und mit dem oben beschriebenen Prozedere bezahlen werden – doch diese wenigen werden weitere wenige dazu verleiten, es ihnen gleichzutun, bis aus den wenigen irgendwann die breite Masse wird. Wie problemlos das geklappt hat, zeigte sich ja damals bei der Luca-App und anderen digitalen „Gimmicks”, mit denen die Menschen privateste Daten bei jedem Cafébesuch preisgaben.

Zwar gibt es immer noch zahlreiche – wie gesagt, vor allem ältere – Menschen, die alledem nichts abgewinnen können, wenn auch weniger aus Gründen der informationellen Selbstbestimmung, sondern weil sie mit digitaler Technik fremdeln und oft noch nicht einmal ein Smartphone besitzen. Doch bei diesen „Bedenkenträgern“ handelt es sich aus Sicht der Great-Reset-Impresarios ohnehin um ein biologisch und zeitlich begrenztes Problem, denn früher oder später werden diese technischen Analphabeten allesamt das Zeitliche gesegnet haben – so dass irgendwann nur noch Menschen übrig bleiben, welche bereits seit Jahrzehnten ein Smartphone besitzen oder ohnehin „Digital Natives” sind. Die Verpflichtung zum Zahlen mit Karte wäre allerdings das endgültige Ende von Demokratie sowie der Privatsphäre. Denn keiner könnte dem Staat mehr verheimlichen, was er einkauft – und könnte dann sogar, Stichwort Social Scoring, etwa durch Einführung eines Bonus-Malus-Punktesystems für „gute“ oder „schlechte“ Einkäufe belohnt respektive bestraft werden. Kauft jemand etwa viele kalorienhaltige und/oder „klimaschädliche“ Produkte, setzt es Punktabzug – was dann im einfachsten Fall höhere Krankenkassenbeiträge bedeutet, im Extremfall dann etwa Beschränkungen der eigene Reise- oder Berufsfreiheit. Umgekehrt könnte jemand, der viele „klimafreundliche“ Produkte hat oder Bio-Artikel kauft, belohnt werden – beispielsweise indem er einen besserdotierten Posten (bei der Regierung?) erhält oder die eigenen Kinder bei einer Kita eine Vorzugsbehandlung genießen, indem sie schneller einen Platz erhalten. Wie gesagt, in China ist all dies schon Realität.

„Niemand hat die Absicht, das Bargeld abzuschaffen…”

Auch sonst steuern wir mit rasenden Schritten auf eine bargeldlose Gesellschaft zu – und das digitale Zentralbankgeld ist ebenfalls längst in Planung. Dafür rühren auch unsere Politiker ordentlich die Werbetrommel. So hat sich Christian Lindner für das, wie er es verkürzt nennt, „digitale Bargeld“ ausgesprochen, was ein Widerspruch in sich ist, denn was „digital“, also lediglich online vorhanden ist, kann eben nicht „bar” sein, da man es nicht anfassen oder in den Händen halten kann. So twitterte Lindner neulich, dass das „digitale Bargeld” den „Alltag leichter machen und ein Wachstumsmotor für die Wirtschaft sein“ könne. Hierbei betonte er, dass der Schutz der Privatsphäre oberste Priorität habe – wobei man einem überführten Lügner wie Lindner allerdings kein Wort glauben sollte; versprach er doch einst, sich hoch und heilig gegen eine Impfpflicht einsetzen zu wollen, ehe er eine 180-Grad-Wende vollführte und für sie plädierte.

„Personen- und Transaktionsdaten bei alltäglichen Transaktionen dürfen also nicht gespeichert werden“, meinte der FDP-Wendehals, ganz so, als wären die Bürger dank der Corona-Maßnahmen nicht bereits bestens mit der Aufhebung der Privatsphäre vertraut. Weiter tönte er: „Wenn der digitale Euro also eine Art Plattform darstellt, wird es zum Beispiel viele Startups geben, die zusätzlichen Nutzwert entwickeln, den wir heute noch gar nicht bedenken können.“ Zugleich betonte er, dass es keinesfalls es zu einer Bargeldabschaffung komme. Doch genau wie er erst den Verteidiger der Impfgegner gab und sich dann aufgrund „neuer Erkenntnisse“ für eine Impfpflicht stark machte, könnte er dies auch mit der Bargeldabschaffung handhaben. Und genau wie einst „niemand vorhatte, eine Mauer zu bauen„, behauptet Lindner: „Es ist keine Rede davon, das Bargeld abzuschaffen. Im Gegenteil, wir arbeiten daran, dass der geplante digitale Euro in Sachen Privatheit dieselben Eigenschaften hat wie der gedruckte und geprägte Euro.”

Es liegt an uns

Bei diesem digitalen Euro würde es sich übrigens um eben jenes erwähnte digitale Zentralbankgeld handeln, vor dem auch Kritiker wie Ernst Wolff schon seit Jahren warnen – eben weil es den Bürger gläsern machen würde. Auch andere Kritiker monieren beim digitalen Zentralbankgeld, dass es sich lediglich um eine Methode zur Überwachung und Knechtschaft der Bürger handelt, denn schließlich kann auch so schon jeder, der es möchte mit EC- oder Kreditkarte bezahlen. Es gibt immer weniger Orte, wo man nicht via Karte bezahlen kann, wenn man es möchte.

Ob die Abschaffung des Bargelds gelingt oder nicht, egal ob im Supermarkt oder anderswo: Es liegt am Ende wieder ganz an uns. Wenn wir als Bürger genug Widerstand leisten, dann werden die „Great Resetter” um den greisen Klaus Schwab und seine kongenialen Mitstreiter auf Granit stoßen, und können ihren Wunsch von einer bargeldlosen Gesellschaft begraben. Leider ist die Gefahr groß, dass die meisten Menschen, vor allem jüngere, nichts Negatives an einem Leben ohne Bargeld finden und willfährig mitmachen werden. Und die schweigende Masse zieht eh bei allem mit. Daher ist es umso wichtiger, die Gesellschaft jetzt schon über die drohenden Gefahren aufzuklären.