Alena Buyx: Die kalte Priesterin

Sie trat aus dem Nichts in das Zentrum der Macht. Kein Name, den das Volk trug. Keine Gestalt, die aus Geschichte sprach. Und doch über Nacht: die Stimme der Gewissheit. Professorin. Vorsitzende. Ethikrat. Kein Ministerium trug ihre Stirn, kein Mandat ihr Gewicht. Und doch sprach sie, als trage sie das Siegel des Himmels. Wer ihr zugehört hat, kennt den Ton: Klar. Glatt. Unantastbar. Ein Ton, der nicht bittet, sondern feststellt. Und genau darin liegt ihr Geheimnis. Sie spricht nicht wie eine von uns. Sie spricht wie die letzte Instanz. Doch keine Stimme kommt aus dem Nichts. Keine Macht ohne Herkunft. Kein Schatten ohne Kindheit.

In Wahrheit ist Alena Buyx das Produkt einer Struktur, die viel älter ist als die Pandemie. Geboren in „Macht-München“, aufgewachsen im Sog einer Akademikerwelt, in der Fühlen wenig galt und Denken alles war. Disziplin war das Maß aller Dinge. Fehler waren Schwäche. Emotionen Störungen. Wer bestehen wollte, musste früh lernen, die eigene Unsicherheit in klare Worte zu kleiden. Es ist überliefert, dass ihr Elternhaus von Rationalität durchzogen war, vom Geist des Machbaren, vom Ideal der Form. Ein Vater, der wenig Raum für das Ungenaue ließ. Eine Mutter, die Leistung liebte, aber Wärme nicht halten konnte. In dieser Spannung wuchs sie auf. Und sie lernte schnell: Wer seine Verletzlichkeit verbirgt, wird gehört. Wer den Ton der Vernunft trifft, bleibt unangreifbar.

Anpassung statt Rebellion

Schon in jungen Jahren strebte sie nach den Höhen der Institutionen, nicht aus Rebellion, sondern aus Anpassung. Sie wählte nicht den Weg des Künstlers, des Poeten, des Suchenden. Sie wählte den Thron des Wissens. Medizin. Philosophie. Ethik. Sie kleidete ihre innere Kälte in Worte, die groß klangen: Verantwortung. Gemeinwohl. Menschenwürde. Aber die Sätze blieben sauber, blieben fern, blieben ohne Blut. Archetypisch trägt Alena Buyx das Kleid der Hohepriesterin – nicht im Licht, sondern im Schatten. Die Hohepriesterin ist jene, die Zugang hat zu verborgenen Ordnungen, zu den Schwellen des Unsichtbaren. Sie hütet das Wissen zwischen den Welten. Doch im Schatten kippt diese Figur in das, was keine Durchlässigkeit mehr kennt: in Kälte, in Unantastbarkeit, in Macht über das Unsagbare. Die lichtvolle Hohepriesterin offenbart. Die schattenhafte Hohepriesterin schließt ab. Sie definiert, wo Ungewissheit wäre. Sie spricht, wo Schweigen heilig wäre. Sie regelt, wo Leben fließen müsste.

Alena Buyx wurde zur kalten Priesterin einer Ethik, die nicht mehr dient, sondern bestimmt. Sie verwaltet das Heilige, ohne es zu fühlen. Sie spricht über den Menschen, ohne ihm zu begegnen. Sie urteilt, ohne zu wagen. So wird sie zur Hüterin einer Ordnung, die kein Leben mehr trägt. Als die Pandemie die Welt erschütterte, trat sie ins Licht. Nicht gewählt, nicht geliebt, aber gesetzt. Der Ethikrat, einst gedacht als Wächter der Gewissensfreiheit, wurde unter ihr zum Instrument der politischen Architektur. Sie sprach von Zumutbarkeit, von Solidarität, von Verantwortung. Immer rund, immer unantastbar. Und während das Land rang, stritt, weinte, stand sie da – kühl, sicher, formvollendet. Sie sprach von Impfpflicht, nicht als Dogma, sondern als Sachzwang. Sie sprach von Freiheit, nicht als Gabe, sondern als Risiko. Sie stellte die seelischen Kämpfe eines Volkes in den Rahmen technokratischer Ethik. Kein Feuer. Kein Ringen. Kein Beben.

Ethik ist kein Verwaltungsakt

Doch Ethik ist kein Verwaltungsakt. Sie ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Sie ist das Brennen der Seele, das Umgreifen des Unlösbaren. Doch Alena Buyx sprach, als gäbe es keine Risse, keine Abgründe, kein Drama. Ethik wurde zur Funktion, zur Versicherung. Und in diesem Moment verriet sie ihren Auftrag. Wahre Ethik ist keine akademische Disziplin, kein Beratungsformat, kein mechanisches Abwägen von Risiken und Nutzen. Wahre Ethik ist ein inneres Ringen – zwischen dem, was möglich ist, und dem, was recht bleibt. Sie ist das unauflösbare Spannungsfeld zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen Selbst und Gemeinschaft, zwischen Macht und Demut.

Ethik beginnt dort, wo der Mensch nicht weiß, was richtig ist, aber dennoch entscheidet – in Ehrfurcht, in Beben, im Wissen um die eigene Begrenztheit. Echte Ethik ist kein Verfahren, sie ist eine seelische Haltung. Sie fragt nicht nach Effizienz, sondern nach Würde. Sie sucht nicht das perfekte Ergebnis, sondern die tiefste Treue zum Lebendigen. Sie trägt den Mut, das Unlösbare zu benennen, ohne es wegzudefinieren. Und vor allem: Sie dient nie der Macht. Sie steht über ihr. Wer Ethik zur Legitimation von Systemen macht, verrät ihren eigentlichen Auftrag.

Der Ethikrat als Schutzraum

Es ist kein Zufall, dass Alena Buyx nach ihrer Amtszeit nicht ins Private verschwand. Die Strukturen hielten sie fest. Im April 2024 wurde sie nahtlos in den sogenannten Expertenrat „Gesundheit und Resilienz“ der Bundesregierung berufen – ein Gremium, das auffällig nahe an den politischen Netzwerken der SPD operiert. Eine Partei, die sich in der Pandemie als Vollstreckerin jener Technokratie profilierte, die Buyx verkörperte. Kein offenes Parteibuch, doch eine seelische Allianz: Anpassung an die Linie, Rechtfertigung der Maßnahmen, Absicherung der Macht durch akademische Fassade.

So bleibt sie Teil des Apparats. Nicht als politische Figur, sondern als moralisches Schutzschild. Sie dient nicht dem Volk. Sie dient der Stabilität des Systems. Und das System weiß, was es an ihr hat: eine Stimme, die kalt genug spricht, um den Schein des Guten zu wahren. In der Tiefe lebt das Kind in ihr weiter. Ein Kind, das gelernt hat, seine Lebendigkeit zu opfern, um zu gefallen. Ein Kind, das nie gehört wurde, wenn es weinte, sondern nur, wenn es klug sprach. Ihr ganzes Wirken ist ein Schutzpanzer vor dem Eigenen. Der Ethikrat wurde ihr Schutzraum – dort konnte sie alles ordnen, ohne zu fühlen. Doch der verdrängte Schmerz lebt fort. Und so wird aus Ethik Kontrolle. Aus Fürsorge Herrschaft. Aus Verantwortung Manipulation.

Erkenntnis der Ohnmacht

Ihr Schatten ist nicht das Böse. Ihr Schatten ist das Ungelebte. Sie steht auf der Bühne der Moral, weil sie nie gelernt hat, das Eigene zu fühlen. Sie spricht vom Menschen, ohne je Mensch sein zu dürfen. Und genau das macht sie so gefährlich: Sie glaubt, aus Lauterkeit zu handeln, während sie in Wahrheit das Leben verriegelt. Doch jede Form, die sich von der Tiefe trennt, wird eines Tages zerbrechen. Die Worte, die heute noch Gewicht tragen, werden bald leer klingen. Die Maske der Ethik wird fallen, wenn das Volk begreift, dass es betrogen wurde – nicht durch Bosheit, sondern durch Kälte. Der Tag wird kommen, an dem Alena Buyx nicht mehr gefragt sein wird. Nicht weil sie entlarvt wurde, sondern weil das Leben selbst sich zurückholen wird, was ihr nie gehört hat: den Menschen, das Ringen, das Feuer.

Dann wird sie vor der Wahl stehen: zu zerbrechen – oder zum ersten Mal zu fühlen. Nicht im Namen der Ethik. Sondern im Namen des Lebens. Die Zeit der makellosen Sprache wird enden. Die Menschen werden zurückkehren zu dem, was nicht zu beweisen ist, aber doch wirkt: zum Ungewissen, zum Suchenden, zum fühlenden Fragen. Und dann wird jene, die sich zur Priesterin des Unantastbaren erhoben hat, ihre Ohnmacht erkennen. Vielleicht wird sie dann fallen. Vielleicht wird sie dann weinen. Und vielleicht wird genau dort ihr Menschsein beginnen.

Der Autor publiziert auch regelmäßig auf seinem X-Kanal.