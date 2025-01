Alice im Wunderland X

Der enorm aufgeregten Debatte will ich kein weiteres Statement hinzufügen, das den Anspruch erhebt, alle Passagen und Themen ihrer Bedeutung oder Nichtbedeutung gemäß einzuordnen. Würde ich es versuchen, dann wäre das Ergebnis vielleicht in der Mitte zwischen der souverän nüchternen Analyse von Daniel Matissek und der applaudierenden Zustimmung von Jörg Schneidereit gelandet, auf die ich hier gern nochmal verweise. Ein paar eigene grundsätzliche Gedanken möchte ich aber beitragen. Im öffentlichen Widerhall nach dem Gespräch wird deutlich, dass es sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen gegeben hat. Kein Wunder, war doch im Vorfeld vieles offen geblieben. Würde ein klassisches Interview stattfinden oder eine Plauderei, wer würde wen zu welchen Themen und mit welchen Intentionen befragen? Wie würde die Tagesform aussehen? Weidel-Anhänger mögen das Erscheinen einer staatsmännischen Lichtgestalt erhofft haben, ihre Gegner möglichst viele Einfallstore für ihre bestellten Exorzisten. Ersteres war unwahrscheinlich. Letzteres unvermeidlich. Wenn überhaupt etwas erwartbar war, dann der nun überquellende Geifer der Altweltjournaillie. Da werden die Einschaltquoten massiv heruntergerechnet, und man zeigt sich angesichts der entdeckten, vermeintlich offenen Flanken euphorisiert.

Da werden für angebliche „Falschaussagen“ Beweise aufgetürmt, die schon auf den ersten Blick in ihrer Flachheit kaum zu überbieten sind. Frau Weidel sei zu Beginn des Gesprächs als Spitzenpolitikerin vorgestellt worden, was sie zweifellos nicht sein könne, da sie ja den Umfragen zufolge nicht auf Platz eins, sondern auf Position zwei gehandelt würde (in der “Tagesschau”-Beliebtheitsrevue für den deutschen Kanzlerposten sogar nur auf Platz fünf). Angela Merkel hätte die Grenzen gar nicht öffnen können, da diese ja bereits geöffnet gewesen seien; ein Professor hätte da ja bereits ein für allemal geklärt, das Nationalsozialist Hitler kein Sozialist sei. Und ein Kommunist hätte ja keine Kommunisten verfolgt (ungefähr so geistreich und historisch fundiert wie die Aussage, Muslime würden ja wohl keine Muslime bekämpfen).

Grassierende Instrumentalisierung der Rechtsstaatlichkeit

Derlei spitzfindig selbstreflexives Definitionsgeschnatter zeigt mehr über den Zustand des deutschen medialen Establishments, als es Frau Weidel je hätte illustrieren können. Nun konzentriert man sich in den Propagandazentralen und stilleren Vereinen noch auf den Versuch, das Weidel-Musk-Gespräch gerichtlich als illegale Wahlkampfhilfe (Stichwort “verdeckte Parteienfinanzierung”) einstufen zu lassen – was natürlich ihrem Kampf gegen die Meinungsfreiheit die Krone aufsetzen und die grassierende Instrumentalisierung der Rechtsstaatlichkeit manifest machen würde. Nun denn, lasst euch nicht aufhalten! Dass es ja geradezu zum Selbstverständnis der durchideologisierten westlichen Mainstream-Apparate gehört, in nahezu jedem Land der Welt mit legalen und vor allem illegalen Mitteln massiv Partei für genehme politische Bestrebungen zu ergreifen, unliebsame Vertreter mit allen Mitteln zu stigmatisieren, ganze Regierungen mit propagandistischen, geheimdienstlichen und gern auch militärischen Interventionen nach Belieben zu stürzen oder zu inthronisieren, bleibt selbstverständlich unerwähnt. Allenfalls sind jetzt geopolitische Planspiele zu offenen Grenzen in Nordamerika Gegenstand der Empörung; provozierende Vorstöße, zweifellos – aber eben vor allem verwerflich, weil von den Falschen in Gang gesetzt.

Bisher galt es ja in Deutschland auch als ausreichend, Stille zu verordnen, wo es angebracht schien; dem politischen Gegner mit seinen Einwänden (und damit letztlich dem unverzerrten Spiegelbild des Souveräns) eben „keine Plattform“ zu bieten. Mit Plattformen gemeint waren natürlich die eigenen „moderierten“, „begleiteten“, „kommentierten“, „journalistischen“, also gnadenlos zensierten, für den bespielbaren Dödel als Konsumenten eingerichteten Bühnen. Da aber die staatsalimentierte Selbstbeweihräucherungsbranche sämtliche technologischen digitalen Revolutionen der Informationsgesellschaft jahrelang zuverlässig verpasst hatte, wurde übersehen, dass diese ihre Bretter nicht mehr die Welt bedeuten, die Regisseure bequem, die Inszenierungen altbacken und die bewährten Darsteller zu eindimensionalen Statisten geworden sind.

Asymmetrie in der medialen Schlachtaufstellung

Sie alle sehen sich nun einer Welt gegenüber, deren Prinzip, deren Dynamik, deren Grundlagen und vor allem deren ungeheures Potenzial sie nicht ansatzweise erkannt haben. Das „Neuland Internet“, wie es Mutti Merkel noch erstaunt anmerkte, als die ganze Welt dieses Land längst besiedelt hatte, lässt sich nicht verbieten und ausschalten wie eine unliebsame Provinzzeitung. Was von den so gern “Zeichen“ setzenden Staatsmedien wenig überraschend einfach nicht verstanden wird, sind eigentlich die Zeichen der Zeit.

Die Asymmetrie in der medialen Schlachtaufstellung: Je mehr und je wilder die Gebührensender und Parteiredaktionen nun gegen den existierenden Mehrheitswillen attackieren, definieren und richtigstellen wollen, umso mehr geraten sie in die Defensive. Ihr anwachsendes Geschrei zeigt lediglich, dass ihre Hoheit im Diskursraum längst beendet ist. Immer weniger hören zu. Die Aufmerksamkeitsökonomie kennt kein Erbarmen. Denn (Faktencheck!) sie basiert auf der einzigen existierenden Wahrheit: Der Mathematik. Von diesem „Neuland“ aus wird nun in lange nicht gesehener Geschwindigkeit aufgebrochen. Von hier aus wird die Welt technologisch revolutioniert, bilden sich neue Märkte, wird künstliche Intelligenz optimiert, wird Energieerzeugung auf den marktwirtschaftlichen Boden der Tatsachen zurückgeholt, werden Arbeitsplätze, neuer Wohlstand, Reichtum und damit letztlich auch neue soziale Kompetenz geschaffen. Von hier fliegt man zum Mars und wahrscheinlich noch weiter. Mitunter wird man übers Ziel hinausschießen. Wie immer bei solchen Aufbrüchen haben Freiheit, Unternehmergeist und Mut Konjunktur. Eine bräsig-kleptomanische Erziehungsanstalt Deutschland mit ihren Oh-Gott-oh-Gott-Bedenkenträgern und Beamtenseelen, den Verboten, Regulierungen und Ergebenheitsadressen an den Status Quo braucht dabei kein Mensch. Sie wird abgeschüttelt. Zur Ruine. Und zwar genau jetzt!