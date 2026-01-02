Alien statt Erlöser

Die Fernseh-Christmette aus St. Maria in Stuttgart hat etwas geschafft, was der Amtskirche nur noch selten gelingt: Sie hat Katholiken wieder über ihren Glauben sprechen lassen – allerdings im Modus des Schocks. An die Stelle des gewohnten Christuskindes trat ein menschlicher Darsteller, eingehüllt in glibbernde Reispapierschichten und von Zuschauern als „schleimiges Monster“ oder „atmender Alien“ beschrieben. Ausgerechnet in der heiligsten Nacht des Kirchenjahres wurde der Stall von Bethlehem zur Bühne einer experimentellen Körperinstallation, live übertragen von der ARD. Einer, der darauf nicht mit Schulterzucken reagiert, ist der kroatische Franziskaner Zvonko Tolić, einst langjähriger Leiter der Kroatischen Katholischen Mission Stuttgart. In einem öffentlichen Schreiben spricht er jetzt von einer „grotesken Darstellung“, beklagt „provokative Inszenierungen, sexuelle Anspielungen und Elemente, die als Blasphemie wahrgenommen werden müssen“ und spricht von einem „schweren Missbrauch liturgischer und geistlicher Verantwortung“. Das ist mehr als ein konservatives Unbehagen an moderner Kunst. Es ist Anklage gegen seine Kirche – eine Kirche, die dabei ist, sich selbst zu entkernen.

Das Motto der Stuttgarter Christmette lautete: „So viel Mensch war nie!“ Es passt perfekt zu einer Kirche, die die Inkarnation nicht mehr als unerhörten Schritt Gottes auf den Menschen zu deutet, sondern als theologischen Vorwand für Anthropologie. Die offizielle Ankündigung erklärt, in dem Menschen Jesus habe Gott sich gezeigt, „und seither in jedem Menschen“; an der Krippe warte „ein Mensch“, der „für die gesamte Menschheit“ stehe. In dieser Logik ist die schleimverhüllte Figur auf dem Strohhaufen nicht nur ein geschmackloses Missverständnis, sondern Programm. Nicht mehr das Kind in der Krippe, sondern der „verletzliche Mensch“ – abstrakt, grenzenlos, austauschbar – wird zum eigentlichen Kultobjekt. Aus „Gott wird Mensch“ wird: Der Mensch ist schon Gott genug.

Kunstfreiheit als Ersatzreligion

Tolić erinnert demgegenüber nüchtern an den johanneischen Satz „Und das Wort ist Fleisch geworden“ und betont, dieses Geheimnis verlange Ehrfurcht; die Liturgie sei „kein ästhetisches Experimentierfeld und keine Projektionsfläche persönlicher Botschaften“. Darin steckt der Kern einer rechtsintellektuellen Religionskritik: Nicht Aversion gegen das Heilige, sondern der Verdacht, dass ausgerechnet die Institution, die sich auf das Heilige beruft, es in ästhetischen und moralischen Experimenten auflöst. Die Verteidiger der Stuttgarter Inszenierung argumentieren erwartungsgemäß mit „künstlerischer Freiheit“, mit einer „jungen Künstlerin“ und der Notwendigkeit, das Elend der Welt “sichtbar“ zu machen so Liz Totzauer auf “drs.de”. Frei nach dem Muster: Wenn schon Gott in der Welt leidet, darf auch Jesus aussehen wie ein Körper aus Ridley Scotts Horror-Opus.

Tolićs Antwort darauf ist bemerkenswert nüchtern: Künstlerische Freiheit entbinde nicht von Verantwortung; Freiheit ende dort, „wo der andere in seiner Religiosität verletzt wird“. Das ist keine Zensurforderung, sondern Erinnerung an eine vergessene Hierarchie: In der Kirche hat Kunst zu dienen – nicht das Evangelium der Kunst. Genau diese Hierarchie hat sich in Stuttgart ins Gegenteil verkehrt. Die Liturgie wird zur Vernissage, der Priester zum Kurator einer Bildidee, der öffentlich-rechtliche Sender zum Multiplikator einer theologischen Mode. Die Gemeinde hat die Rolle des irritierten Publikums, das die Botschaft womöglich „noch nicht versteht“. Wer sich verletzt fühlt, gilt als zurückgeblieben – nicht etwa derjenige, der das Heiligste der eigenen Religion als Material für Provokation verwendet. Und genau hier ist der Punkt, an dem religionskritische Skepsis von rechts einsetzt: Eine Kirche, die ihre eigenen Symbole nur noch als Rohstoff für Diskurs- und Kunstexperimente behandelt, nimmt sich selbst nicht mehr ernst. Wer das Kreuz zur Projektionsfläche persönlicher Botschaften macht, braucht sich über den Verlust des Glaubens nicht zu wundern.

Der Gottesdienst als Sendeformat

Dass ausgerechnet die ARD diese Mette live ins ganze Land trägt, ist kein Zufall. Für den Sender ist die Christmette ein Sendeformat wie jedes andere: eine Mischung aus Kultur, Gefühl, „Relevanz“. Der Deus ex machina heißt Quote und Modernität. Das Stuttgarter Konzept – „verletzliche Welt“, „Mensch im Mittelpunkt“, dazu postdramatische Bildsprache – passt perfekt zur redaktionellen Formel vom „zeitgemäßen Christentum“, wie es auf den Seiten der Katholischen Kirche Stuttgart heißt. Damit entsteht ein Schulterschluss zwischen einer postchristlichen Amtskirche und einem öffentlich-rechtlichen Medienapparat, der Religion nur noch als Anlass für gesellschaftspolitische Botschaften kennt. Nicht zufällig stören an dieser Krippe keine Könige und keine Hirten; die eigentliche Dramaturgie zielt auf maximale Irritation – damit in Talkshows und Kommentarspalten etwas zu besprechen bleibt. Wer hier wen instrumentalisiert, ist fast schon zweitrangig. Entscheidend ist: Die Christmette verliert ihren Charakter als Akt der Anbetung und wird Ereignis im Programmkalender. Genau dagegen richtet sich Tolićs Satz, die Gläubigen seien nicht zu einem kulturellen Event, sondern zu einem „heiligen Raum der Begegnung mit Gott“ gekommen. Der Skandal besteht nicht nur in der Darstellungsform, sondern in der Profanierung des Anlasses. Besonders scharf ist die Passage, in der Tolić auf die „Kleinen“ verweist: Kinder, einfache Gläubige, Menschen mit einem unreflektierten, aber tiefen Glauben. Er zitiert die drastischen Worte Jesu vom Mühlstein um den Hals für diejenigen, die einen dieser Kleinen zum Bösen verführen.

Wer von außen auf die Stuttgarter Szene blickt, könnte abwinken: Ein bisschen avantgardistische Kunst, niemand kommt zu Schaden. Doch viele Reaktionen aus Gemeinden, Verbänden, sozialen Netzwerken zeigen eine andere Wirklichkeit: Katholiken, die in der Christmette Trost und Vertrautheit suchen, werden mit einer Bildsprache konfrontiert, die das Zentrum ihres Glaubens in etwas Fremdes verwandelt. Der Bund katholischer Rechtsanwälte spricht auf seinen Internetseiten von „Schleim statt Heilige Nacht“ und einer „Respektlosigkeit gegenüber dem Glauben“. Wer so etwas als Preis der „Modernisierung“ abtut, zeigt einen bemerkenswert elitären Zynismus: Es sind gerade nicht die abgeklärten Intellektuellen, die an Weihnachten in Millionenhöhe vor dem Fernseher die Mette verfolgen, sondern Menschen mit einfacher Religiosität. Wenn man ihnen ausgerechnet dort vorführt, wie wenig Wert man im eigenen Haus noch auf ihre Frömmigkeit legt, ist das mehr als ein ästhetischer Fehlgriff – es ist Verrat.

“Sichtbarkeits”-Aktivismus statt Gottesdienst

Man erkennt rasch, dass Stuttgart kein Ausrutscher ist, sondern Teil eines größeren Programms. Schon die vom ZDF übertragene Regenbogenmesse aus St. Anna in Münster-Mecklenbeck war ein Fanal: Eine Gemeinde, die sich seit Jahren als „Heimat für LGBTIQplus“ inszeniert, erklärt klasische Geschlechterkategorien für „diskriminierend“ und macht den Gottesdienst zur Bühne permanenten Sichtbarkeit-Aktivismus. Die Liturgie dient nicht mehr der Anbetung Gottes, sondern der Selbstfeier einer Community, die sich in der Formel „Gott ist queer“ ihr eigenes Spiegelbild vergöttlicht. Die Dogmatik wird nicht mehr verkündet, sondern nachträglich passend gemacht: Statt „Ich bin, der ich bin“ heißt es implizit „Gott ist, wie wir uns gerade fühlen.“ Parallel dazu wird Weihnachten selbst in ein politisch-moralisches Lehrstück umgeschrieben. Wenn in der Charlottenburger Friedenskirche der Adventskranz zur Station einer „rassismuskritischen“ Führung wird und Weihnachten als „Kolonialreich“ verhandelt wird, dient die Stanze „Rassismus und Kolonialismus“ als Universalwerkzeug, mit dem eine zweitausendjährige Glaubensgeschichte in ein zeitgeistiges Machtkritik-Schema gepresst wird. Die Geburtsgeschichte wird nicht mehr als Heilsgeschehen gelesen, sondern als Verdachtsfall: weiße Engel, europäische Krippenspiele, bürgerliche Familienidylle – alles Material für Dekolonisierungs-Workshops.

So verschränken sich zwei Bewegungen: die Sexualisierung und Queerisierung des Religiösen einerseits, seine Dekolonisierung und Verrassifizierung andererseits. In beiden Fällen geht es nicht mehr um Wahrheit, sondern um Identitätspolitik. Gott wird zur Projektionsfläche der jeweils modischen Minderheitensemantik, Weihnachten zum Schulungsraum für Schuldnarrative. Die Kirche – und mit ihr der öffentlich-rechtliche Rundfunk – fungiert als Verstärker dieses Programms. Wer wie Zvonko Tolić auf das Mysterium verweist, wirkt in dieser Kulisse nicht modernitätsfeindlich, sondern schlicht nüchtern: Er erinnert daran, dass eine Religion, die nichts anderes mehr sein will als queer-sensibler und postkolonialer Selbstfindungszirkel, am Ende keine Religion mehr ist, sondern nur noch eine besonders kostümierte Abteilung der politischen Pädagogik.

Die Selbstabschaffung der Kirche

Agnostische Religionskritik versteht sich nicht primär als Feldzug, sondern als Diagnose: Eine Kirche, die sich selbst zur NGO der allgemeinen Menschlichkeit umfunktioniert, verliert ihren Grund. Sie predigt „Verletzlichkeit“, „Diversität“ und „Solidarität“, aber kaum noch Sünde, Gericht und Erlösung. Sie inszeniert den „Menschen in der Krippe“, aber schämt sich für den Anspruch, dass dort der Sohn Gottes liegt. Die Stuttgarter Mette ist in diesem Sinn Symptom, nicht Ausnahme. Der „Schleim-Jesus“ ist die konsequente Visualisierung eines Christentums, das sein eigenes Zentrum nur noch im Modus der Dekonstruktion aushält. Es glaubt nicht mehr an die Realität des Mysteriums, sondern an seine pädagogische Nutzbarkeit: als Symbol für Klimakrise, Migration, psychische Verletzungen – für alles Mögliche, nur nicht mehr für das, was es ursprünglich meint.

Tolićs Brief ist darum mehr als liturgische Pedanterie. Er markiert die Grenze, an der ein verbliebener ernsthafter Glaube sich weigert, im kulturellen Re-Design der Religion aufzugehen. „Wahre Kunst sucht Wahrheit. Wahre Freiheit kennt Grenzen. Wahre Humanität achtet das Gewissen des anderen“, schreibt er. In einer Kirche, die ihre Ränder in Richtung Zeitgeist im-mer weiter verschiebt, klingt das fast schon revolutionär.

Der Skandal um die Stuttgarter Christmette wird medial bald verrauschen. Die ARD wird zur nächsten Form der „relevanten Religion“ übergehen, die Diözese zum nächsten „mutigen Projekt“. Übrig bleibt eine wachsende Zahl von Gläubigen, die sich innerlich verabschiedet – und ein kleiner Rest, der so spricht wie Zvonko Tolić. Die entscheidende Frage stellt sein Schreiben zwischen den Zeilen: Glaubt die Kirche noch, was sie sagt? Wenn ja, kann sie das Heiligste nicht wie eine Theaterrequisite behandeln. Wenn nein, wäre es ehrlicher, die Krippe gleich ins Museum zu stellen und die Mette künftig als Performance-Kunst anzukündigen. Ein konservativer Blick wird darum nicht bei der Empörung über einen geschmacklosen Gottesdienst verharren; er wird fragen, welche Religion eine Gesellschaft verdient, die ihre letz-en Transzendenzreste zur Spielwiese des Kulturbetriebs macht – und ob aus dieser Leerstelle überhaupt noch etwas anderes erwachsen kann als jenes schillernde, glitzernde Nichts, das in Stuttgart als „so viel Mensch wie nie“ zur Anbetung freigegeben wurde.