Allahu-Akbar-Osterfeierlichkeiten in Salzburg: Türkische „Kulturmesse“ mit Islamisten und Judenhassern

Gerade erst gingen die Ramadan-Festspiele mit geschlechtergetrennten Gebeten im Bundestag, Fußballspielunterbrechungen und PR-Fastenbrechen-Teilnahmeritualen sowie in arabisch-türkischer Sprachverrenkung vorgetragenen Unterwerfungsbotschaften deutscher Politiker zu Ende, da steigt in Salzburg – ausgerechnet zu Ostern – gleich schon das nächste Islamisierungs-Highlight: Eine „Türkische Kulturmesse“ im Messezentrum, organisiert von der “Austria Linz Islamische Föderation” (ALIF). Die U-Boote der Islamisierung wissen natürlich auch hier genau, welche Klaviatur sie spielen müssen, damit die Honoratioren der Wirtsgesellschaft verzückt mit einstimmen, Grußworte und Gelingenswünsche abstatten und wieder mal den nächsten Multikulti-Orgasmus kriegen: Beworben wird die Veranstaltung mit Slogans wie „Kultur ohne Grenzen“ und „Vielfalt erleben“ – doch hinter dieser Fassade stehen knallharte Islamfunktionäre, Erdoğan-Apologeten, türkische Ultranationalisten und offene Antisemiten. Dabei treten auch türkische Volksmusiker und in der deutsch-österreichischen türkischen Gemeinschaft prominente Figuren wie Ömer Demirbağ oder Ugur Islak auf, ohne dass daran offizielle Stellen daran Anstoß nehmen. Islak hatte nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 von „Zionisten und Kreuzrittern“ und pries die Türkei als „letzte Festung“.

Vor allem Demirbağ, der als Universitätsdozent der ostanatolischen Stadt Van tätig ist, gilt als einer der übelsten Antisemiten und Hetzer der Gegenwart. Kurz nach dem Massaker des 7. Oktober 2023 mit über 1.100 abgeschlachteten jüdischen Zivilisten veröffentlichte er in sozialen Medien ein Gedicht mit dem Titel “An die zionistischen Juden”, in dem es wörtlich heißt: ”Du hast Allah verlassen und betest deine Rasse an, oh Übel! Sieh, durch deine Verderbnis ist die Erde heute wie ein Jüngstes Gericht. Dein Hass gilt der ganzen Menschheit – das ist dein Wesen. Die Erde soll stinken und verfaulen – das ist dein einziges Werk! Hitler hat dir das Hitler-Sein beigebracht, nicht wahr!” Wenige Wochen später erklärte Demirbağ laut einem Bericht der Online-Plattform “Ilkha” in einer Podiumsdiskussion: “Wenn man an Juden denkt, kommt einem im Lauf der Geschichte Verrat in den Sinn; es ist ihre nationale Eigenschaft.” Und: “Was Moses als wahre Gnade für die Gläubigen brachte, wurde von ihnen verfälscht und bis heute als Vorwand für Kindstötungen benutzt.” Im Mai 2025 dozierte Demirbağ an der zentralanatolischen Universität Çankiri: “Juden wollen, dass andere Gesellschaften moralisch zusammenbrechen”. In diesem Kontext warf er ihnen vor, die LGBTQ-Bewegung zu fördern, um „andere Gesellschaften verfallen“ zu lassen.

Bemerkenswerte Querfront aus FPÖ und Grünen

Wenig überraschend, ist ALIF kein harmloser Kulturverein. Sie ist der österreichische Ableger der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG), die in Deutschland vom Verfassungsschutz als legalistisch-islamistische Organisation beobachtet wird. Die IGMG folgt der Ideologie ihres Gründers, des türkischen Ex-Ministerpräsidenten Necmettin Erbakans und strebt eine „gerechte islamische Ordnung“ (“Adil Düzen”) an, die die „Ordnung des Unrechts“ des Westens ablösen soll. Erbakan verfolgte einen strikten Islamisierungskurs, bis das damals noch als Hüter der kelamistisch-säkularen Staatsordnung fungierende Militär ihn aufforderte, diesen zu beenden – woraufhin er zurücktrat und ein Politikverbot erhielt. Es war eine der letzten Einflussnahmen des Militärs, bevor Erdogan dieses wenige Jahre später schleichend entmachten sollte und seither unbehelligt einen zwar moderateren, aber ebenfalls islamistischen nationaltürkischen Kurs in der Türkei einläutete. Von Necmettin stammt das Zitat: „Unser Ziel ist es, auf dem europäischen Kontinent Wurzeln zu schlagen und dort in Ruhe und gemäß den Gesetzen zu leben, so dass eines Tages vielleicht ganz Europa muslimisch ist.” Und sein Neffe Mehmet Sabri Erbakan, der frühere Vorsitzende von IGMG in Deutschland und Europa, bekannte ganz unumwunden: ”Die Europäer glauben, dass die Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa gekommen sind. Aber Allah hat einen anderen Plan.”

ALIF veranstaltete bereits 2024 eine erste „Türkenmesse“ mit IGMG-Spitzen und dem IGGÖ-Präsidenten. Ihr Bildungsreferent sitzt sogar als SPÖ-Gemeinderat in Freistadt. Zumindest in Österreich wird die Gefahr einer politischen Unterwanderung des Staates durch diese Kreise nicht mehr nur von “rechts” gesehen, sondern auch vom linken Mainstream. In Salzburg formiert sich daher eine seltene Allianz: Die FPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek erklärt die Messe für “in ihrer jetzigen Form nicht tragbar“ – und ausgerechnet von der Grünen-Klubobfrau Martina Berthold Rückendeckung: „Antisemitismus und Rassismus haben in Salzburg keinen Platz.“ In Österreich sind zumindest Teile der Grünen, anders als in Deutschland, offenbar noch im Teilbesitz ihrer geistigen Kräfte.

Wer hat den freiheitlichen Westen verraten – Sozialdemokraten

Umso entschlossener spielen dafür die Sozialdemokraten, wie überall im deutschsprachigen Raum, auf der Klampfe des Islamismus: Salzburgs SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger und die heimischen Verfassungsschützer wollen natürlich „keine sicherheitsrelevanten Hinweise“ erkennen. Diese neue Querfront aus Heimatlichen und Grüne gegen linke Sozen-Naivität wäre in Deutschland undenkbar – denn hier nehmen sich Grüne und SPD nicht viel, was die blinde Anbiederung an einen als kulturelle Vielfaltsbereicherung gründlich und vorsätzlich missverstandenen politischen Islam betrifft. In Deutschland dokumentierte “Apollo News” allein seit 2015 mindestens 49 Treffen von SPD-Politikern mit genau denselben Gruppen, die jetzt in Salzburg fremde Interessen artikulieren und ihre Machtstrategien abstimmen: IGMG/Milli Görüs, Erdogans Religionsbehörde DITIB, Graue Wölfen (ATIB / “Türk Federasyon”) und dem Iranischen Islamischen Zentrum Hamburg (IZH).

Olaf Scholz verlieh 2016 dem IZH-Leiter sogar die Schirmherrschaft über ein Projekt; Aydan Özoguz besuchte Iftar-Empfänge, Helge Lindh traf IGMG und ATIB mehrmals. Allein in Nordrhein-Westfalen sind 27 solcher Kontakte dokumentiert – oft als „Dialog“ oder Wählerfang in Moscheen getarnt und vorgetragen und verharmlost von “nützlichen Idioten” der Islamisierung in SPD und Linksblock wie etwa Helge Lindh. Und all das, obwohl der Bundesverfassungsschutz IGMG als größte islamistische Organisation Deutschlands einstuft – mit zehntausenden Anhängern, straff hierarchisch organisiert und dem Ziel verpflichtet, die Gesellschaft ganz allmählich langfristig islamkonform zu machen – über Bildung, Vereine und politische Einflussnahme.

Bedrohlich weit fortgeschrittene Unterwanderung

Salafisten mit rund 10.500 aktiven Personen und weitere Netzwerke der Muslimbruderschaft (DMG) ergänzen das Schreckensbild. Insgesamt rund 28.300 Islamisten wurden im Jahr 2024 gezählt, Tendenz steigend – wobei ein riesiges Unterstützerfeld und eine Dunkelziffer von Schläfern und Extremisten nur auf seine “Abschaltung” wartet. Da laut Studien fast die Hälfte der Muslime unter 40 Jahren in Deutschland der Scharia den Vorzug vor dem Grundgesetz geben und bei jugendlichen Muslimen eine Mehrheit das Kalifat über die deutsche Staatsordnung stellt, kann das Potenzial dieser Bewegung gar nicht groß genug eingeschätzt werden. Forschungsnetzwerke wie RADIS und Bücher wie Sascha Adameks „Unterwanderung“ belegen längst, wie erschreckend effizient diese Strukturen wirken und wie erfolgreich sie Politik, Sozialräume und Social Media infiltrieren – von Berliner Prototypen der Muslimbruderschaft bis zu subtiler Einflussnahme in Parteien.

Die Salzburg-Affäre zeigt, dass diese Entwicklung auch in Österreich bedrohlich weit fortgeschritten ist. Die islamistische Einflussnahme camoufliert sich als gemeinnützig-aufgeschlossen und nutzt kulturelle Veranstaltungen als Trojanisches Pferd. Während FPÖ und Grüne hier einmal ausnahmsweise zusammenstehen, betreibt die SPÖ – und mit ihre die Schwesterpartei SPD in Deutschland – seit Jahren den systematischen Austausch von Bevölkerung, Institutionen und Schaltstellen mit verfassungsfeindlichen Milieus. Die Gefahr droht längst nicht mehr durch offenen Terror, sondern durch die schleichende Erosion von Werten wie Religionsfreiheit und Gleichberechtigung. Besonders fatal kommt noch die zunehmende Duldung oder gar Befeuerung des aufkeimenden muslimischen und insbesondere arabisch-türkischen Antisemitismus hinzu. Wer hier noch immer wegblickt, braucht sich nicht nur wundern, wenn aus einer „Kultur ohne Grenzen“ bald kulturlose Entgrenzung wird – und die freiheitlichste Gesellschaft, die auf europäischem Boden je existierte, der Barbarei weicht.