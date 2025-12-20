Alle Jahre wieder: Die Geisterdebatte um den Gender Pay Gap

Auch wenn es gerade sehr weihnachtet – nein, nicht das Christuskind kommt um diese Zeit, sondern garantiert wieder die Neuauflage der Debatte über den Gender Pay Gap, den Mythos von der Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen, die auf Geschlechtediskriminierung zurückzuführen sei. So auch dieses Jahr. Worum geht es? In Deutschland verdienen Frauen nach wie vor weniger als Männer – also muss es sich, was sonst, um Sexismus handeln! Das jedenfalls meint fast unisono die deutsche Medienlandschaft, die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes sogleich aufgriff. Und da es ja um die gute Sache geht, muss man es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen. Direkt gelogen wurde in den jüngsten Artikeln zum Thema zwar nicht, aber es wurden Zusammenhänge suggeriert, die keinen Bestand haben. Wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, nehmen Menschen meist nur Schlagzeile und Einleitung eines Artikels wahr, selbst dann, wenn sie ihn vollständig lesen. Ein kleiner Spin, der ganz zu Beginn gesetzt wird, kann daher darüber entscheiden, wie genau eine Nachricht im Gedächtnis bleibt.

In der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” war zu lesen, dass es „keine Bewegung bei Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern“ gebe (dazu gleich mehr.) Im “Manager Magazin” hieß es, dass sich der Unterschied „hartnäckig“ halte und davon sei nur „ein kleiner Teil erklärbar“. Der “Spiegel” schrieb: „Trotz gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation bekamen Frauen 2025 weniger Lohn.“ Das ließ sich aber aus der Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes gar nicht ableiten, weswegen die Zeile im Header auch bald abgeändert wurde: „Frauen bekamen 2025 weniger Lohn, oft trotz gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation.“ Der “Spiegel” nannte die erste Formulierung „missverständlich“, man habe sie daher „präzisiert“. War das nun Schlamperei oder böse Absicht? Werden beim “Spiegel” etwa Fehler gemacht? Na klar. Aber nicht alle „Fehler“ können Fehler sein. Denn eine falsche Formulierung, die ausnahmsweise mal nicht das linke Weltbild bestätigt, findet sich eben nie. Und: Die Formulierung wurde nur abgeschwächt statt wirklich „präzisiert“. Denn wie oft ist oft? Und auch die abgeschwächte Fassung lässt sich aus der ursprünglichen Pressemitteilung nicht ableiten.

Nicht zu einem kleinen, sondern großen Teil erklärbar

Aber der Reihe nach. Gibt es wirklich keine Bewegung beim Thema Pay Gap mehr? 2006, also vor fast 20 Jahren, betrug die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen noch 23 Prozent. Dieser Wert sank bis 2024 auf 16 Prozent. 2025 betrug die Differenz dann erneut 16 Prozent. Wenn sich die Lücke im gesamten Zeitraum nur um etwa 0,4 Prozent pro Jahr verringert, ist nicht undenkbar, dass auch mal von Jahr zu Jahr kein Unterschied mehr feststellbar ist. Bestimmte Schwankungen finden sich in jedem Datenset. Erst dann, wenn sich über mehrere Jahre hinweg eine Plateau-Phase abzeichnet, lässt sich wirklich konstatieren, dass der Gender Pay Gap sich „hartnäckig“ halte. Und ist tatsächlich nur „ein kleiner Teil erklärbar“? Ebenfalls nein: Ungefähr 60 Prozent der Gehaltslücke lassen sich damit erklären, dass Männer häufiger in Vollzeit arbeiten als Frauen und meist auch die höhere Berufsqualifikation haben. Es ist also vielmehr ein großer Teil erklärbar.

Durch Bereinigung dieser Faktoren schrumpft die Lücke von 16 Prozent auf noch 6 Prozent. Und auch das ist nur eine Obergrenze, wie das Statistische Bundesamt erklärt. Denn die Bereinigung gelingt umso besser, je mehr Kontrollfaktoren ausgewertet werden können. Stünden davon noch mehr zur Verfügung, dürfte die Lücke nochmals schrumpfen und nur ein kleiner Rest “Sexismus” übrig bleiben. So jedenfalls die Pressemitteilung.

Im Übrigen stimmt auch die Lücke von 16 Prozent, die der “Spiegel” in seiner Überschrift nennt, nicht. Denn zur besseren europaweiten Vergleichbarkeit klammert das Statistische Bundesamt bestimmte Branchen aus. Bezieht man diese dann doch wieder mit ein, verringert sich die Lücke auf 15 Prozent.

Schrumpfende Lücke

Die Lücke schrumpft also von 23 Prozent im Jahr 2006 auf 16 Prozent im Jahr 2025, auf 15 Prozent unter Berücksichtigung aller Berufsfelder und auf unter 6 Prozent, wenn man die unterschiedlichen Qualifikationen und Arbeitsverhältnisse von Männern und Frauen berücksichtigt. Ein weiterer Effekt: Vergleicht man unverheiratete Frauen und Männer, ist der Abstand ebenfalls kleiner. Sofern eine Frau also bereit ist, auf Kinder zu verzichten, kann sie im Beruf durchstarten und gutes Geld verdienen.

Könnte der Gender Pay Gap sogar noch weiter schrumpfen? Gut möglich – wenn man den Median betrachte. Was heißt das? In unserem Alltagsverständnis ist das Durchschnittsgehalt ein ziemlich durchschnittliches, also ein ziemlich normales Gehalt. Allerdings ist man üblicherweise erstaunt, dass das Durchschnittsgehalt ungewöhnlich hoch ausfällt und man nur wenige Menschen kennt, die darüber liegen. Tatsächlich liegen nur etwa ein Drittel aller Deutschen über dem Schnitt. Aber sollte es nicht genau die Hälfte sein? Nein, tatsächlich ist es komplizierter. Nehmen wir an, in einem Dorf mit 100 Einwohnern leben nur Männer, wobei Männer im Durchschnitt 1,80 m groß sind. Nun lebt in diesem Dorf aber zufällig Robert Wadlow, der mit 2,72 m der größte Mensch aller Zeiten war. Kann er den Durchschnitt verzerren? Nein, denn wenn er in das Dorf zieht, steigt die Durchschnittsgröße nur von 1,80 m auf 1,81 m an. In einem Dorf wäre nur eine minimale Veränderung spürbar, und schon in einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern wäre kein Unterschied mehr feststellbar.

Durchschnitt statt Median

Was aber, wenn der reichste Deutsche, nämlich Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland), in das Dorf zieht? Es ist ziemlich egal, ob wir für den normalen Dorfbewohner nun ein Vermögen von 100.000 Euro oder 1 Million Euro annehmen. Sobald Schwarz dort wohnt, liegt das durchschnittliche Vermögen im Dorf bei etwa 400 Millionen. Jemand wie Robert Wadlow ist zwar größer als der normale Mensch, aber eben nicht millionenfach größer. Die durchschnittliche Körpergröße ist daher „immun“ gegen einzelne Ausreißer. Das durchschnittliche Vermögen hingegen kann durch einen Extremfall extrem verzerrt werden.

Ein besseres Maß als der Durchschnitt ist daher der Median: Dieser teilt eine Gruppe in eine untere und eine obere Hälfte. Im Falle der Körpergröße sind Durchschnitt und Median nahezu gleich. Die Abweichung beträgt weniger als 1 Zentimeter. Im Falle des Durchschnittseinkommens hingegen können beide Werte sehr weit auseinanderliegen.

Und vermutlich würde ein Median-Wert des Gender Pay Gaps auf noch niedrigere Werte kommen. Eine kleine Elite der Männer von etwa 10 Prozent könnte den Durchschnitt extrem verzerren, sodass für die breite Masse aller Männer und Frauen nahezu kein Unterschied mehr besteht.

Solange das Statistische Bundesamt keine Median-Werte veröffentlicht, lässt sich diese These zwar nicht beweisen, doch ist sie sehr plausibel. Denn es zeigt sich: In Deutschland ist der Gender Pay Gap umso stärker ausgeprägt, je höher das Einkommen ist. In Ostdeutschland ist er niedriger als im wohlhabenden Baden-Württemberg. Der Gender Pay Gap könnte also dadurch begründet sein, dass einfach weniger Jobs für Gutverdiener zur Verfügung stehen, oder dadurch, dass die besonders qualifizierten Männer wegziehen, um woanders mehr zu verdienen. Das führt zu dem interessanten Effekt, dass in einigen ostdeutschen Landkreisen der Gender Pay Gap negativ wird. Sprich: Frauen verdienen dort mehr als Männer.