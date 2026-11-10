Alle Jahre wieder: Pünktlich zur COP31 in Antalya rollt die Klimapanikmache wieder an

Zufälle gibt’s: Kaum hat am gestrigen Montag mit der „COP31“ (kurz für „Conference of the Parties“ der United Nations Framework Convention on Climate Change), auch 31. Weltklimakonferenz genannt, der alljährliche Narrenzirkus der Klimafanatiker begonnen – diesmal im türkischen Antalya, wo nun wieder der Weltuntergang beschworen und über noch extremere, sozialistischere und fortschrittsfeindlichere Maßnahmen zur Bekämpfung der angeblich menschengemachten Erderwärmung beraten wird –, da berichten Deutschlands „Qualitätsmedien“ wie auf Knopfdruck über die Klimakrise, den heißen Herbst nach dem noch heißeren Hitzesommer mit (nirgends medizinisch bestätigten) „16.000 Hitzetoten“ oder über die „folgenschwere Verfehlung“ eines arbiträren 1,5-Grad-Ziels. „Die düstere Klimazukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt“, verkündet die Relotiuspresse „Spiegel“ und berichtet über „Forschende“, die berechnet hätten, die 1,5-Grad-Erderwärmung würde „voraussichtlich im Jahr 2029“ erreicht. Abgesehen davon, dass daran nichts Problematisches wäre, sind solche Prognosen bekanntlich rein gar nichts wert – da sie erstens noch nie eingetroffen und zweitens methodisch durch und durch unseriös sind. „Forschende“ von der University of Victoria in Kanada räumten denn auch ein, die Qualität der Studie hänge „immer auch von den genutzten Klimamodellen“ ab. Im Klartext: Sie ist wissenschaftlich betrachtet Müll und völlig wertlos, weil sie nur auf fragwürdigen Parametern beruht, mit denen sich alles herbeirechnen lässt, was gerade gewünscht ist.

Selbstverständlich darf auch die Meldung nicht fehlen, der Oktober sei – na was wohl – mal wieder der weltweit wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Die durchschnittliche bodennahe Lufttemperatur habe bei 1,75 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gelegen, teilte das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit. Auch das gehört zum üblichen Ritual: Jeder Monat und jedes Jahr ist immer gerade der heißeste, der jemals gemessen wurde – und jetzt schon steht fest, dass dies auch für dieses und jedes weitere Jahr gelten wird. Wie die Messwerte zustande kommen und welche bewusst einkalkulierte falsche Datengrundlage hier durchschlägt, wird nicht kommuniziert. Ein Großteil des medial im Zustand eines ständigen Arousals gehaltenen Publikums hat überdies inzwischen seine Fähigkeit eingebüßt, solche Behauptungen anhand eigener Erfahrungswerte früherer Jahre und Jahrzehnte kritisch einzuordnen; würde man ihm erzählen, der Oktober sei der kälteste der Aufzeichnungen gewesen, würden sie dies ebenfalls glauben (wobei die faktisch nassen und viel zu kalten Tage der letzten zwei Wochen dazu besser passen würden als der Mythos von der Rekordwärme). Wer immer noch Zweifel daran hat, dass die hiesige Berichterstattung einer koordinierten Agenda folgt und reine propagandistische Lenkungswirkung entfalten soll, findet in der medialen Begleitmusik zur Klimakonferenz in Antalya jedenfalls die ultimative Antwort.

Utopisches Desiderat

Die mit Privatjets, Jachten und Luxuslimousinen zu dieser wohl größten Verschwörung gegen den gesunden Menschenverstand seit der Hexenverfolgung angereisten Akteure geben sich nun wieder zwei Wochen lang die Klinke in die Hand, um ihren irren Klima-Lyssenkoismus auszuleben. Der scheidende UN-Generalsekretär António Guterres nutzte die Gelegenheit, um noch einmal auf großer Bühne sein immer gleiches apokalyptisches Geschwätz abzusondern: Der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas (und damit der sichere Fahrplan in Deindustrialisierung und Zivilisationsverlust) dürfe „nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem“ betrachtet werden. „Wir müssen hier auf der Konferenz dazu übergehen, die Abkehr nicht nur zu diskutieren, sondern stattdessen damit zu beginnen, sie zu organisieren, zu finanzieren und umzusetzen“, forderte er. Alle müssten mehr tun – und zwar jetzt, so Guterres. Dies sei ein „Moment der Wahrheit“. Was Guterres damit wirklich meint: Jene, die darauf hinweisen, dass die Dekarbonisierung der Wirtschaft auf unabsehbare Zeit ein utopisches Desiderat ist und bleiben wird und nur mit riesigen Wohlstandsverlusten erkauft werden kann, sollen endlich zum Schweigen gebracht werden und anstelle demokratischer Teilhabe vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Der grüne Sozialismus zwingt die Welt zu ihrem Glück.

Bereits vor der Konferenz hatte Guterres behauptet, das (willkürliche und absurde!) Ziel der Pariser Klimakonferenz, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, sei „weiterhin erreichbar“, wenn man es nur durchsetze, und kritisiert, in vielen politischen Systemen fehle ein „strategischer Blick“. Alle müssten „mehr tun, und zwar jetzt“, so seine übliche Leier. Es ist die immer gleiche Litanei. Diese Parolen haben sich seit 50 Jahren nicht verändert – ob es einst um den sauren Regen und das Waldsterben ging, dann ums Ozonloch und nun um den CO₂-Hoax. Immer ist es fünf vor zwölf, immer muss „mehr getan“ werden, um dieses unersättliche Wahngebilde am Leben zu erhalten, das inzwischen weltweit institutionalisiert und zum Multimilliarden-Geschäftsmodell geworden ist. Für Deutschland durfte Bundesumweltminister Carsten „Kaufen Sie halt ein Elektroauto, dann haben Sie kein Problem mit hohen Spritpreisen“ auch sein Sprüchlein aufsagen: Neben Energieeffizienz sei die Elektrifizierung, also die zunehmende Nutzung von Strom als Energieträger, das richtige Mittel gegen die fossile Krise, so der völlig fachfremde SPD-Apparatschik, und je schneller die weltweiten Emissionen sänken, desto eher könne man die Temperaturkurve wieder „auf 1,5 Grad drücken“. Zugleich müsse man die Menschen besser vor den Folgen von Hitze, Dürren und Überschwemmungen schützen. „Drei Viertel der Menschheit leben in Ländern, die wie wir von fossilen Importen abhängig sind. All diese Länder haben jetzt einen starken neuen Anreiz, etwas an ihrem Wirtschaftsmodell zu verändern“, sagte er weiter.

Schaulaufen von NGO und Rich Kids

Um zu wissen, wie das angestrebte Ersatzmodell aussieht, genügt ein Blick in die Geschichtsbücher: Deindustrialisierung, Kollektivierung, Preisdiktate, Planwirtschaft. Nennt sich Sozialismus, und ausgerechnet die Deutschen, die eigentlich die leidgeprüfte „been there, done that“-Gruppe der Staaten anführen müssten, in denen der Sozialismus (sogar in gleich zwei Varietäten) sein hässliches Haupt gereckt und sein ganzes zerstörerisches Wirken unter Beweis gestellt hat, sollten eigentlich immunisiert sein gegen derartige Verirrungen, ob diese nun unter dem Etikett des Klassenkampfs oder der Klimarettung daherkommen. Doch aus Schaden klug wurde hier keiner, im Gegenteil. Der Versuch, beide Motive zu verbinden, hat vor allem in der SPD Anhänger – weshalb auch Schneiders Parteifreundin, Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan, in Antalya faselte und erklärte, die Klimakrise sei eine „globale Gerechtigkeitsfrage“. Die Menschen im Globalen Süden treffe der Klimawandel am härtesten. Hitzewellen und Überschwemmungen würden dort „immer wieder zur Überlebensfrage“. Das ist zeitlos wahr, liegt aber nicht an veränderten Klima- oder besser Wetterereignissen, sondern an der technischen und wirtschaftlichen Rückständigkeit der dortigen Gesellschaften bei zunehmender Bevölkerungsdichte, was logischerweise zu stärkeren Auswirkungen von Naturkatastrophen führt.

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Doch rationale Argumente sind auch bei diesem COP-Schaulaufen des zuerst eingeredeten, dann monetarisierten schlechten Gewissens, das die weltweite Implementierung eines monströsen Ablasshandels vorantreiben soll, unerwünscht. Stattdessen versammeln sich dort die Rich Kids der Klimasekten à la Luisa Neubauer und andere Luxusluder des Klima-Jetsets, nehmen sich wahnsinnig wichtig und zelebrieren ihre Weltuntergangslust auf Kosten von Steuerbürgern und Leistungsträgern – und damit jener, die zu den ersten Opfern der dort gefassten supranationalen Beschlüsse gehören werden, wenn diese anschließend ohne demokratische Legitimierung Eingang ins nationale Recht nur noch auf dem Papier souveräner Staaten finden. Auch wenn die COP31 medial gehypt wird wie nie: In Wahrheit ist die Zeit längst über diese Veranstaltung hinweggegangen. Die erste Garnitur der Politik geht schon auf Distanz, weil sie realisiert hat, dass die persönliche Teilnahme bei der Wählerschaft gar nicht gut ankommt. Anders als im Vorjahr, wo er in Belém noch eine schlappe Milliarde für die Rettung des Regenwaldes aus dem Ärmel geschüttelt hatte, wird diesmal sogar Lügenkanzler Friedrich Merz nicht mit seinem Besuch beehren (dabei hätte er dort doch Gelegenheit gehabt, noch ein paar türkische Gastarbeitermärchen rauszuhauen). Die USA unter Donald Trump haben sich ohnehin längst aus dem globalen Klima-Amoklauf zurückgezogen – und die Staaten, die an ihrer wirtschaftlichen Zukunft und der Verbesserung der Lebensverhältnisse ihrer Bürger durch Wachstum und Weiterentwicklung interessiert sind, haben ihn gar nicht erst mitgemacht. Nur im sterbenden Europa wird dieser Kult – als einer von mehreren Strängen – bis zur Selbstzerstörung exekutiert.