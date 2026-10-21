Die kräftigeren Arme sind heute nicht mehr am Fließband zu finden. Sie sitzen in der obersten Etage der Firmenzentrale, dort, wo der Fernblick nach Berlin nur dunkle Wolken zeigt: Berlin macht das Produzieren teuer, das Bauen schwierig und das Planen zum Glücksspiel. Dann wundert man sich, wenn Firmen lieber woanders investieren.

Der Schweizer Pharma- und Chemieriese Roche legt neue Investitionsentscheidungen zugunsten Deutschlands ins Tiefkühlfach: Die Politik habe „sehr viel Vertrauen zerstört“. Berlin verspricht eine starke Arzneimittelbranche und schwächt ihre Wirtschaftlichkeit. Auch Mitbewerber Eli Lilly kürzt die geplanten Ausgaben für sein Werk in Alzey um bis zur Hälfte; der Grund hier: Die katastrophale Gesundheitspolitik. Hier wirkt die Abnehmspritze also schon vor der Herstellung: Zuerst schrumpft die Investition. Auch Boehringer Ingelheim stoppt 900 Millionen Euro für deutsche Standorte – wegen der Sparpläne und fehlender politischer Verlässlichkeit. Vor Ort fehlen Aufträge für Bauarbeiter und Laborausstatter.

Investitionen in Deutschland? Nein danke

SKW Piesteritz, renommierter Hersteller von Dünger und AdBlue, drosselte im Januar 2025 die Produktion: „Wir werden durch die Politik dazu gedrängt, die Düngemittelproduktion massiv zu reduzieren“, so das Unternehmen. Da bleibt allenfalls banges Hoffen auf eine bessere ferne Zukunft als Betriebsstoff. Der Stahlgigant ArcelorMittal sagte geplante Werksumbauten in Bremen und Eisenhüttenstadt ab – wegen viel zu hoher Stromkosten und zunehmend unsicherer politischer Rahmenbedingungen. Selbst 1,3 Milliarden Euro bereits zugesagte Staatshilfen konnten den Konzern nicht umstimmen. Investiert wird stattdessen in Frankreich, wo Atomstrom verlässlich ist.

Stihl eröffnete gerade ein Akku-Werk in Rumänien: 125 Millionen Euro, 700 Arbeitsplätze bis 2028 geplant; Bauzeit dort: unter 18 Monate; in Deutschland eine kühne Illusion. In Rumänien steht die Fabrik bereits, wo in Deutschland die Akten noch verwaltet worden wären. Stihl liefert die Säge; an dem Ast jedoch, auf dem die deutsche Wirtschaft sitzt, sägt die Politik selbst. Fortan dann mit Akkus aus dem EU-Bruderland Rumänien.

Die “Energiewende” und der Schuss ins eigene Knie

Stromspeicherbauer Kyon Energy warnte vor nachträglichen Netzgebühren; das deutsche Muster sei inzwischen berüchtigt: Erst wird unter geltenden Regeln gebaut, dann droht eine neue Rechnung aus Berlin die Kalkulation zu zerstören. Sogar die Subventionsprofiteure der grünen Transformation sind alarmiert. Der Solaranbieter Enpal warnte, bereits die Diskussion über ein vorzeitiges Ende der Befreiung von Stromnetzgebühren bremse Investitionen. Die “Energiewende” braucht Speicher. Die Behörden behindern ihre eigenen Vorhaben.

Im Baubereich ist es nicht besser. Der Wohungsbaukonzern Vonovia verlangt wegen der Berliner Vergesellschaftungspläne Klarheit für neue Bauprojekte. Die Stadt braucht Wohnungen und diskutiert, Vermietern das Eigentum abzunehmen. Zur Grundsteinlegung kommen die Politiker mit Blumen – und später dann mit dem Enteignungsbeschluss. Wer will in so einem Land noch investieren?

Behördenverlagerung nach Siebenbürgen?

Früher hieß es in Gewerkschaftshymnen: “Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.” Heute genügt für den Stillstand ein Kugelschreiber in der obersten Etage. Die politischen Weichen werden in Berlin gestellt. Denn noch entscheidet am Ende weiterhin der Vorstand selbst, auf welchem Gleis sein Geld das Land verlässt.

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Warum eigentlich nicht mal deutsche Behörden ohne Besucherverkehr nach Rumänien, verlagern? Zum Beispiel nach Hermannstadt in Siebenbürgen; dort hat Deutsch ja Tradition. Geringere Löhne und eine belastbare Internet-Infrastruktur könnten dem deutschen Staat dort Millionen, wenn nicht Milliarden einsparen…