Alles Fake: Wie die Medien Kamala Harris hochjubeln

Diese Woche findet der Parteitag der US-Demokraten in Chicago statt; gestern sprach dort die unter unklaren Umständen gekürte Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Die deutschen und US-Medien feiern sie wie ein Popstar. Angeblich sei die unbeliebteste Vizepräsidentin der modernen US-Geschichte plötzlich deutlich in Führung vor Donald Trump. Wie ist das möglich? Im Umfragedurchschnitt von RealClearPolitics führt Kamala Harris nun angeblich um 1,5 Prozent vor Trump. Dies sei jedoch ganz einfach dadurch zu erklären, dass die Umfrageinstitute einfach mehr Demokraten als Republikaner befragten, so der Meinungsforscher John McLaughlin gegenüber John Solomon von “Just the News”. Die Umfrageinstitute überschätzen zudem laut McLaughlin die Anzahl von Biden-Wählern in den umkämpften Staaten und zählen sogar Verstorbene als Biden-Wähler. Sie behaupten, dass man 4 bis 5 Prozent mehr Demokraten befragen müsse, um “repräsentativ” zu sein. McLaughlin: „Es ist absurd. Sie versuchen damit Harris zu pushen. Das ist eindeutig Wählerunterdrückung. Die Verantwortlichen sind alles kluge Leute. Die wissen genau, was sie tun.“

Zugleich favorisieren die meisten Medien eindeutig Kamala Harris, wie eine neue Studie des konservative Media Research Center zeigt. Danach erhält Kamala Harris 66 Prozent mehr Sendezeit als Donald Trump, wovon 84 Prozent tendenziell positiv sind. 89 Prozent der Berichterstattung über Donald Trump sind hingegen negativ, so die Studie. Gleichzeitig schweigen die Sender ohrenbetäubend zu den linksradikalen Positionen, die Kamala Harris als Senatorin oder während ihres Präsidentschaftswahlkampfs 2020 vertreten hat. Während der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance und sein demokratischer Amtskollege, Tim Walz, fast die gleiche Sendezeit erhalten haben, sei die Berichterstattung über Walz zu 62 Prozent positiv und über Vance zu 92 Prozent negativ.

Getürkte Umfragewerte

Nach einer Umfrage von Rasmussen glaubt eine Mehrheit der US-Wähler, dass die meisten Journalisten voreingenommen sind und Kamala Harris gegen Donald Trump aktiv unterstützen. Nach einer landesweiten Umfrage glauben 60 Prozent der US-Wähler, dass die meisten Reporter versuchen, ihrem Kandidaten zu helfen, anstatt neutral zu berichten. 2020 hatten dies noch 51 Prozent geglaubt. Die Medien jubeln also erst Harris in den Himmel und benutzen dann getürkte Umfragewerte, um zu belegen, dass sie angeblich in Führung geht. Bereits bei den Wahlen 2016 und 2020 lagen die Mainstream-Umfrageinstitute bis zu 17% daneben.

Doch nicht alle Umfrageinstitute machen dieses Spiel mit: Nach den Rasmussen-Umfragen – den einzigen, die 2016 und 2020 einigermaßen zuverlässig waren – führt Donald Trump mit 49 Prozent vor Harris mit 45 Prozent. Bei den Kongresswahlen liegen die Republikaner mit 48 Prozent vor den Demokraten mit 43 Prozent. Auch unter Minderheiten, die traditionell eher links wählen, können die Republikaner punkten: 28 Prozent aller schwarzen Wähler favorisieren mittlerweile die Republikaner; bei den Latinos sind es gar 47 Prozent.

Collin McMahon ist Autor von “George Soros‘ Krieg” und “Der Zensurkomplex”. Sein neuestes Buch “Trump gegen den Deep State” ist im Juli im Kopp-Verlag erschienen.