Alles für die Neuverschuldung: Nun biedert sich die Union auch noch bei den Grünen an

Soso, die Grünen wollen also nicht für die de-facto-Abschaffung der Schuldenbremse stimmen, sondern bei der für übermorgen angesetzten Zusammenkunft des abgewählten Bundestags einen eigenen Entwurf dazu einbringen. CDU- Linnemann reagierte prompt und meint: Großartig, dies sei ja keine generelle Absage, sondern man könne verhandeln! Was heißt das? Es bedeutet, dass die CDU, nachdem sie sich von der SPD schon hat über den Tisch ziehen lassen, nun auch den grünen Zugeständnisse machen will. Merz hat ja bereits ausgesprochen, dass fast alles, was die CDU anstrebt, von den Grünen schon einmal vorgeschlagen worden sei.

Auf diesem Wege setzen also auch die Grünen nach ihrer Abwahl weiterhin große Teile ihrer Politik durch. Die Ampel besteht unter Merz quasi weiter. Und weitere 500 Milliarden Euro gegen den Klimawandel sind doch ein Klacks! Dazu nochmals für die Aufrüstung eine Billion drauf – ist doch normal für eine “Friedenspartei“!

Es wird keinen Politikwechsel geben

Vor der Wahl hatte Grün-Rot Merz noch vorgeworfen, er und die Union würden die (fallende) Brandmauer zur Erpressung benutzen. Nun haben wir das genaue Gegenteil: Rot-Grün erpresst die CDU – und weil Merz um jeden Preis Kanzler werden will, macht er bei allem mit. Mein Fazit: Der Wähler bekommt keinen wirklichen Politikwechsel, der laut Wahlergebnis klar gewünscht wurde, sondern er bezahlt ein “Weiter so” mit sehr, sehr viel Steuergeld. Dass dies alles noch mit dem alten Parlament beschlossen werden soll, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Ich bin gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden wird… mit dem CDU-Mann und Merkel-Günstling Stephan Harbath als oberster Richter.

Immer mehr Kohle auf Pump in das System reinstecken zu Lasten des Mittelstandes und der kommenden Generationen, statt Reformen und eine vernünftige Ausgabenpolitik umzusetzen: Das kann nun wirklich jeder, dazu hätten wir keinen Regierungswechsel gebraucht. Deutschland hatte letztes Jahr 1 Billion Steuereinnahmen – soviel wie noch nie in seiner Geschichte. Doch dummerweise wurde das Geld nur so rausgeschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr. Investitionen in die Zukunft? Fehlanzeige. Nun ja, macht ja nix… dann machen wir halt neue Schulden!