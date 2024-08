Alles steht Kopf: Woke Dämonen und Netflix-Messerfachkräfte

Die woke Mischpoke feiert sich: Die “männliche” Boxerin gewinnt Olympia Gold beim Frauenboxen in Paris. So kann man den Leistungssport auch pervertieren. Die Medien sind ein Großteil dieses Problems. Das hat mit fairem Sport nichts mehr zu tun! Ich als gefühlter Diplombiologe stelle fest: Es gibt zwei Geschlechter, männlich und weiblich, und circa 2.435 schwer therapiebare Mischformen, nennen wir sie Launen der Natur. Bleibt nur die Hoffnung, dass dem “Boxer_In“ beim nächsten Kampf der Sack abfällt!

Doch auch nach den stark gewöhnungsbedürftigen Olympischen Spielen müssen wir uns mit anderen “Wettkämpfen” auseinandersetzen, die unser Land seit vielen Jahren dominieren. Da tötete vor etwa drei Jahren ein 24-jährige Somalier, nennen wir ihn Mursal Cock-a-Doodle (Spitzname “Kopf-ab-Killer”), in Bayern einen Obdachlosen mit 111 Messerstichen, angeblich weil er glaubte, in diesem befänden sich zwei Dämonen. Also 55,5 Stiche pro Dämon. Kategorie Vollmeise mit Zusatzzahl. Natürlich kam der Messersomellier, pardon: -Somalier, nicht in den Knast, sondern – wie die meisten – in die Klapse. Dort hatten die Ärzte im Bezirkskrankenhaus die grandiose Idee, Mursal einen Kinobesuch zu gestatten. Welcher Film, werdet ihr fragen? Ich hab’s selbst nicht geglaubt: “Alles steht Kopf 2“.

Freigang mit Netflix-Abo?

Begleitet wurde er von einer Psychologin und einer Praktikantin. Auf Staatskosten, versteht sich. Mitten im Film ging Mursal pinkeln und… haute ab! Nach fieberhafter Suche wurde er im nächsten Dorf wieder festgenommen. Das war ziemlich knapp, denn seine Medikamente wirkten nicht mehr. Messer hatte er diesmal nicht dabei; vermutlich hatte er es schon getauscht gegen ein Netflix-Abo? Die einzige Frage, die sich mir aufdrängt, ist folgende: Welche Dämonen arbeiten in diesem Krankenhaus, die diesen Freigang ermöglichten? Und kann man die nicht auch gleich wegsperren? Besser wär’s!

Apropos: Seit der Bremer Polizeigewerkschaftschef diesen glorreichen Vorschlag gemacht hat – Messer abgeben, Netflix-Abo erhalten –, denke ich jedes Mal, wenn ich in der Küche die Besteckschublade aufmache: Wow, alles Netflix-Abos! Grund für den Vorschlag war übrigens, dass die Zahl der Messerangriffe von zugewanderten Jugendlichen besorgniserregend stark gestiegen sei. Ach was, das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen! Ich persönlich würde das Angebot aber noch erweitern: Wenn die erdfarbenen Messerstecher auch den Löffel abgegeben haben, kriegen sie noch Amazon Prime obendrauf…