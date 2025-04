Alles, was recht ist: Reiner Fuellmich taugt nicht zum Märtyrer

Der ehemalige Rechtsanwalt Reiner Fuellmich wurde gestern vom Göttinger Landgericht wegen Veruntreuung zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Scheinbar unterhält das vergleichsweise harte Strafmaß der Kategorie einseitiger, politisch motivierter und skrupelloser Unrechtsurteile, die gegen “Regimegegner” oder “Staatsfeinde” dieser Tage am Fließband fallen, und so interpretieren es natürlich auch Fuellmichs Anhänger, etliche freie Medien und Netzaktivisten; doch dies ist leider unzutreffend. Im Gegenteil: Hier muss man vor dem Hintergrund einer erdrückenden Faktenlage zur Ehrenrettung des partiell noch intakten Rechtsstaats einmal konstatieren, dass die Entscheidung grundsätzlich angemessen ist. Natürlich kann man immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit von Strafen stellen, verglichen mit dem kriminellen Potential anderer Wirtschaftsstraftäter oder verurteilten Steuerhinterzieher (Uli Hoeneß lässt grüßen), doch die Göttinger Entscheidung bewegt sich grundsätzlich im Rahmen.

Das zivile Engagement von Fuellmilch als Aufklärer und Aktivist gegen das Corona-Unrecht in den ersten beiden Jahren der Plandemie steht außer Frage und verdient Anerkennung. Als Gesellschafter beim sogenannten “Corona-Ausschuss” wies er in über 100 Online-Sitzungen unermüdlich auf die freiheitsfeindlichen und durch nichts gerechtfertigten Exzesse des Corona-Regimes hin und brachte seine juristische Expertise öffentlichkeitswirksam zur Geltung. Doch seine Courage und alle unbestrittenen Leistungen können nicht das aufwiegen, was Fuellmich aus seiner so gewonnenen Prominenz und Reichweite letztlich machte – denn zur Wahrheit gehört leider auch, dass Fuellmilch das in ihn gesetzte Vertrauen zahlloser Menschen auf skrupellose Weise missbraucht hat.

Intransparente Machenschaften

Auf sein eigenes Konto ließ er eine halbe Million Euro an Spendengeldern überweisen und weitere 200.000 Euro auf das Konto seiner Frau. Damit verstieß er nicht nur gegen die Vereinssatzung des “Corona-Ausschusses” – was gerade ihm, erst recht aufgrund seiner juristischen Kenntnisse, auch bewusst gewesen sein muss –, sondern er zweckentfremdete die Zuwendungen zahlloser verzweifelter Menschen, die sich in ihrem Leid, ihrer Ohnmacht und Wut über erlittenes Unrecht während der inszenierten “Pandemie” von ihm Gerechtigkeit und Beistand versprochen hatten. Fuellmilch versuchte sich im gesamten Prozess damit zu rechtfertigen, dass er die Gelder “vor dem Zugriff des Staates” habe schützen wollen. Allerdings widersprach diesem Ansinnen von vornherein die Intransparenz seiner Machenschaften, die er vor den Spendern und Vereinsmitgliedern gezielt verschleierte. Schon deshalb ist hier von einer Schutzbehauptung auszugehen.

Der Betrug war im September 2022 von mehreren Mitgliedern des “Corona-Ausschusses” zur Anzeige gebracht worden. Fuellmilch tauchte daraufhin unter und wurde per europäischem Haftbefehl gesucht. Zunächst hatte er sich ins mexikanische Tijuana abgesetzt, wo er jedoch ausgewiesen wurde; bei seiner Rückkehr nach Frankfurt wurde dann er im Oktober 2023 verhaftet. Weil die Verteidigung versucht habe, den Prozess mit mehreren unzulässigen Beweisanträgen zu verschleppen, wurden fünf Monate der anderthalb Jahre, die Fuellmilch in Untersuchungshaft verbrachte, nicht auf die Haftstrafe angerechnet. Ob hierin eine unrechtmäßige Strafverschärfung zu sehen ist, ist derzeit noch streitig und wird auch weiterhin die Gerichte beschäftigen – denn Fuellmich und seine Anwältin haben bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt.

It takes two to tango

Und doch: Bei allem, was man durchaus mit guten Gründen als Kritik an der oftmals drakonischen Corona-Justiz vorbringen kann (und anders etwa im Fall Michael Ballweg, wo die angeblich veruntreuten Spenden ja von vornherein als private Zuwendungen gedacht waren) muss man leider attestieren, dass das Urteil gegen Fuellmilch – cum grano salis – generell berechtigt ist, weil er wohl tatsächlich mit nicht unerheblicher krimineller Energie und aus schnödem Eigeninteresse handelte. Schlimmer noch: Er hat den “Corona-Ausschuss“ ins Zwielicht gerückt und diskreditiert, und damit die moralischen Untadeligkeit und Legitimität der überfälligen Aufklärung beschädigt. Selbst wenn sich staatliche und justizielle Akteure allzu gierig und dankbar auf seinen Fall stürzten und unbedingt ein Exempel statuieren wollten – “it takes two to tango”, es braucht dazu immer zwei Seiten: Eine, die fieberhaft einen Anlass für Strafverfolgung sucht, und eine, die den Anlass dazu bietet. Das hat Fuellmich getan.

Er war daher nicht der Messias und Freiheitskämpfer, als er sich stilisierte – und mitnichten ist er das Justizopfer, zu dem seine wenigen verbliebenen Anhänger ihn machen wollen. Dem Kampf gegen das Plandemie-Regime hat Reiner Fuellmich durch seine Gier einen schweren Bärendienst erwiesen und ihm damit Munition für seine Propaganda geliefert, die den gesamten Corona-Widerstand von Anfang an als das Werk von Betrügern und Wirrköpfen verleumdet hat. Deshalb gibt es auch keinen Grund, ihn zum Helden zu erklären.