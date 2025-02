Alles wie gehabt: Rot-grüne Werbeschleife bei Maischberger

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt auch für die Talkshows der ARD, gestern Abend typischerweise bei Maischberger. Bei der sichtlich berührten Gastgeberin und ihrer eher unbekannten Journalisten- Kollegin wird da wieder mal das Klagelied auf Robert Habeck gespielt. Tenor:

Was für ein Jammer, dass dieser begnadete Charmebolzen unserer Politik verlorengeht! Aber halt…! Noch ist nicht alles verloren. Maischberger legt ihre ganze Hoffnung in die derzeit von allen grün-affinen Medien gehypte, famose Petition. Alles für ihren Robbie. 350.000 hätten schon unterzeichnet, jubelt sie. Halleluja!

Ansonsten ist natürlich die AfD weiterhin das Hauptthema. Logisch: Sich an der Alternative abzuarbeiten ist natürlich wesentlich einfacher, als konstruktive Lösungsansätze und nach politischen Wegen für die Bürger in Deutschland zu suchen.

Die Bürger links liegen gelassen

Das Problem aller “guten Demokraten” der sogenannten “Mitte” ist in Wahrheit doch das Elend, dass sie zwar Politik für die ganze Welt machen – Entwicklungshilfe, Klimarettung, Verteidigungskriege unterstützen –, die eigenen Bürger aber willentlich und wissentlich buchstäblich links liegen lassen. Das, und nur das, ist die wahre Hauptursache dafür, dass die CDU ein trotz allen Triumphgeheuls blamabel enttäuschendes, die SPD und die Grünen sogar ein katastrophales Wahlergebnis eingefahren haben.

In der ARD, bei Sandra Maischberger ist all das nicht angekommen. Da wird so weitergemacht wie eh und je. Dass der grüne Ex-Umweltminister Jürgen Trittin der Hauptredner in dieser Sendung ist und sich ungestört und unwidersprochen produzieren kann, spricht ebenfalls für sich. Die Öffentlich-Rechtlichen leuchten weiterhin rot und grün. Und am Schluss wird dann – Überraschung! – natürlich auch noch gegen Donald Trump und J.D. Vance geschossen. Im Westen nichts Neues.