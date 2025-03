Alles zum maximalen Schaden Deutschland: Ampel-Millionen für NGOs, die Abschiebungen verhindern

In welch ungeheuerlichem Ausmaß die Ampel-Regierung Organisationen mit Steuergeld unterstützt, die illegalen Migranten Tipps geben, wie sie ihrer Abschiebung entgehen können, erbrachte nun die Antwort auf eine Kleine Anfrage

des parlamentarischen AfD-Fraktionsgeschäftsführers Dr. Bernd Baumann, die dieser bereits im vergangenen September gestellt hatte. Daraus geht nun regierungsamtlich bestätigt und offiziell hervor, dass das Kanzleramt von Olaf Scholz (der im Oktober 2023 noch gefordert hatte: „Wir müssen endlich in großem Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben“) sowie Nancy Faesers Bundesinnenministerium unfassbare 18 Millionen Euro für NGOs ausgegeben haben, die rechtskräftig ausreisepflichtigen Migranten Tricks erklärten, wie sie den deutschen Staat möglichst wirksam daran hindern können, sie aus dem Land zu schaffen.

Dazu gehören Ratschläge wie etwa, eines der eigenen Kinder zu verstecken, weil dann die ganze Familie nicht abgeschoben werden könne, oder an Bord des Abschiebeflugzeugs aggressiv zu randalieren, damit der Flug nicht stattfinden kann. Vor allem geht es dabei um die Plattform „Handbook Germany“, aber auch die linksradikalen „Neuen Deutschen Medienmacher:innen“, die von der staatsfinanzierten Hetzerin Ferda Ataman, – der heutigen „Unabhängigen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes“, die im grünen Familienministerium ihr Unwesen treibt – mitgegründet wurden. Allein diese beiden auf Rechtsbeugung und Vollzugsvereitelung spezialisierten NGOs erhielten laut Auskunft auf die AfD-Anfrage Gelder in Höhe von 3.053.581,98 Euro aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) zur Durchführung des Projekts „Zentrale digitale Anlaufstelle“, das wiederum mit „Handbook Germany“ verbunden ist.

Kriminelle Beihilfe und faktischer Hochverrat

Was “Handbook Germany” anbelangt, so war der Skandal zwar bereits im August bekannt geworden; die tatsächlichen Summen, die von der Regierung zur Sabotage der Durchsetzung von Recht und Gesetz investiert werden, kam aber erst jetzt an die Öffentlichkeit. Man muss diese Finanzierung als das bezeichnen, was sie ist: Ein faktischer Hochverrat an Deutschland und den Sicherheitsinteressen seiner Regierung, die in jedem intakten Rechtstaat zur sofortigen strafrechtlichen Belastung der dafür verantwortlich führen würde; nicht so jedoch im Linksstaat Deutschland, dessen Politiker die Staatsräson des faktischen Bevölkerungsaustauschs um jeden Preis mit Eifer hochhalten. Und natürlich ist auch hier die Ampel nur die Vollenderin des Vernichtungswerkes der Großen Deutschlandzerstörerin Angela Merkel – denn die Förderung dieser Gruppierungen begann bereits 2016, kurz nach zu Merkels Grenzöffnung. Schon damals sollte mit allen Mitteln jeder Illegale im Land gehalten werden.

Hier finanziert also eine Regierung gleich mehrere Plattformen, die praktische (Un-)Rechtsberatung geben, wie ihre eigenen Behörden daran gehindert werden können, rechtsgültige Ausweisungen vorzunehmen. Das ist kriminell und, sofern auf diese Weise ausreisepflichtige Täter künftiger Straftaten an der Abschiebung verhindert werden, Beihilfe schlimmstenfalls sogar zu Terrortaten. Natürlich ist auch wieder das berüchtigte faktische Steuergeldveruntreuungsprojekt der linksextremen grünen Familienministerin Lisa Paus, der Fördertopf „Demokratie leben“, involviert. Immerhin leisten die Enthüllungen, die wieder einmal nur durch Bemühungen der AfD zustande kamen, einen nützlichen Beitrag zur aktuellen Debatte über den NGO-Moloch, den ein korruptes ideologieverseuchtes Polit-Ambiente sich mit Steuergeld herangezüchtet hat, damit er seine Gegner diffamiert und einschüchtert. Dieser perverse Sumpf muss zwingend trockengelegt werden.