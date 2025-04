Allianz zwischen Islam und Links: Wer „Rassisten löschen“ will, hat mit Deutschland nichts Gutes im Sinn

“Du Trottel”, “verpiss dich”, “Scheiß Nazi”, “das ist bald unser Land”, “weg mit den deutschen Kartoffeln”, “lösch endlich deine Hackfresse”, “ihr Rassisten habt nichts mehr zu sagen”, “der Islam wird gewinnen”, “die Antifa hat schon immer gesiegt”, “Faschos das Maul stopfen”, “White Lives zählen nicht”: All das ist nur eine kleine Kostprobe dessen, was mich in den vergangenen Wochen an Zuschriften auf unterschiedlichen Kanälen erreicht hat. Oftmals mit vollständigen Namen und durchaus verifizierbarer Echtheit, wird inzwischen kaum noch ein Blatt vor den Mund genommen, um mit justiziablen, plumpen und primitivsten Einschüchterungsversuchen denjenigen Angst machen zu wollen, die sich mit Konsequenz für eine umfassende Remigration und den Erhalt unserer Heimat und letztlich der abendländischen Kultur engagieren. Wir lassen uns von all dem nicht irritieren – wissen wir doch prinzipiell um die mentalen Abgründe dieser Hater, der selbsternannten “Guten”, ob sie nun aus dem linksextremistischen Spektrum stammen, von regierungsfinanzierten NGOs – oder von Muslimverbänden, bei denen man mittlerweile kaum noch wegdiskutieren kann, dass sie eine Vormachtstellung anstreben. Hieran lassen sie mit immer neuen Forderungen keinen Zweifel, und sie treten auf mit einem derart selbstverständlichen Machtanspruch, dass nur noch Naivste von einer “Bereicherung” sprechen können.

Denn wer nur auf “Erwartung” pocht, hat etwas zu verbergen. Vor allem die Muslime. Sie sind unzufrieden und erwarten mehr: Ihnen passt nicht, wie wenig wir angeblich dem Ramadan huldigen oder dass sie im Beamtendienst keine Kopftücher tragen dürfen. Wer es noch immer als Verschwörungstheorie abtut, dass die christliche Identität an die Seite gedrängt und das hiesige Volk in einem Prozess von Demografie und unter Messertyrannei von einem sich weitenden Kreis an bereichernden Gästen sukzessive umgewälzt werden soll, der hat offenbar zu lange an der Flasche der Vielfalt und Weltoffenheit genippt, so sehr, dass er mittlerweile süchtig ist nach der Idiotie von Unterjochung und Hingabe. Schließlich plagt diejenigen auch heute noch die Erbschuld des Dritten Reiches und das Kreuz des Kolonialismus, denen Mahnung und Erinnerung nicht ausreichen.

Den Hetzern nicht zum Fraß hinwerfen

Sie wollen Schwarz-Rot-Gold am Boden liegen sehen, weil sie mit sich und ihrer Herkunft kaum etwas anfangen können. Und weil es ihnen an Phantasie mangelt, wie das Leben unter dem Halbmond und auf dem Gebetsteppich tatsächlich aussieht, wovon vier Dutzend islamische Staaten abschreckendes Zeugnis ablegen. Jedenfalls wird Deutschland unter dem Kalifat weit weniger gemütlich sein als das Dasein in der von Bürgergeld oder aus linken Fördertöpfen finanzierten sozialen Hängematte. Ich werde mich diesen Hetzern jedenfalls nicht zum Fraß hinwerfen. Denn im Gegensatz zu ihnen hat für mich Heimat oberste Priorität. Und ich will meine Existenz nicht so weit vom Sinn befreien, dass ich nur noch Steuern zahle für Schicksalsgeplagte des halben Globus, die mich dafür auch noch verhöhnen.

Wir wissen heutzutage um die enge Verwobenheit insbesondere zwischen der SPD, der Linkspartei und den Grünen mit entsprechenden Radikalen aus der strenggläubigen Szene, denen Kalifat und Scharia nicht fremd scheinen. Ganz bewusst setzen beispielsweise die Genossen immer offensichtlich auf eine Wählerschicht aus Türken, Syrern oder Afrikanern, immer nicht zuletzt auch deshalb im Turboschritt einbürgern will, weil sie dann ein neues Potenzial für die Aufholjagd darstellen, mit der man angeblich “die AfD halbieren” möchte. Deshalb heißt es nun für die alternativen Kräfte in unseren Breiten, vor diese immense Welle zu kommen, die durch das Mittelmeer oder den Bosporus schwappt, um mitten in Europa aufzuschlagen. Hier geht es also nicht um die Feindseligkeit gegenüber dem Fremden im Pauschalen, sondern um den nachvollziehbaren Wunsch nach Souveränität und Integrität für eine an vielen Stellen versehrte Gemeinschaft, die sich von der Grenzöffnung unter Merkel über die Corona-Pandemie bis hin zum transformatorischen Testversuch Habecks in der jüngeren Vergangenheit am laufenden Band hat gängeln lassen müssen. Es braucht offenbar viel, um in der sanftmütigen Seele unserer Spezies eine gewisse Empörung zu erzeugen. Doch der Tag wird kommen, an dem der stete Tropfen der Geduld das Fass zum Überlaufen bringt.