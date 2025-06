Alphatiere schlagen sich, Alphatiere vertragen sich: Versöhnung zwischen Musk und Trump

Um es kurz zu machen: Trump und Musk vertragen sich wieder. Man stand daneben wie ein Zaungast, als sich Elon Musk, der reichste Mann der Welt, öffentlich mit Donald Trump zu überwerfen begann. Auslöser war sein Rückzug aus dem von Trump eingerichteten Amt für Verwaltungsmodernisierung (DOGE), einem Projekt, das den Staat effizienter machen sollte. Doch kurz nach der sachlichen, nüchternen Beendigung des ohnehin befristet gedachten Jobs erfolgte ein persönlicher Angriff: Musk nannte Trumps Haushaltspläne eine “Abscheulichkeit”.

Es war ein Krach mit Unterhaltungswert; die Welt war elektrisiert, Trumps und Musks Hater waren voll giftiger Genugtuung. Die Dinge schaukelten sich hoch. Schließlich schob Musk einen Satz hinterher, der mehr zerstörte als jedes noch so begründete Argument: Trump sei womöglich auf der sogenannten “Epstein-Liste” zu finden. Ein schwerwiegender Vorwurf – ohne Beleg, aber mit maximaler Wirkung.

System vorm Umkippen bewahrt

Trump schlug zurück – und nannte Musk einen Typen, der den Verstand verloren habe. Die politische Eskalation wurde auch wirtschaftlich spürbar: Die Tesla-Aktie verlor binnen einer Woche über 14 Prozent ihres Wertes, entsprechend mehr als 150 Milliarden Dollar. Auch Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, das für die NASA-Satelliten startet und am militärischen Raketenabwehrsystem der USA mitarbeitet, geriet in Gefahr. Das Verteidigungsministerium prüfte laufende Verträge. Es war der Moment, in dem selbst abgebrühte Beobachter dachten: Jetzt ist alles zu spät.

Doch dann kam die Wende: Beide rissen sich zusammen. Am 11. Juni veröffentlichte Musk einen Tweet an seine 220 Millionen Follower. „Ich bedaure einige meiner Äußerungen über Präsident Trump. Sie waren überzogen.“ Kein großes Pathos, keine Show. Nur dieser eine Satz – und ein Bild, das ihn und Trump als zwei Figuren zeigte, die einander zugewandt sind. Es war ein Zeichen – und es wirkte. Die Börse reagierte sofort: Tesla legte an nur einem Tag wieder um acht Prozent zu. Das entspricht einem Zuwachs von rund 65 Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden. Es war, als nicht nur ein Streit beigelegt, sondern ein ganzes System vor dem Umkippen bewahrt worden.

Ein historischer Moment

Was sich hier vollzogen hat, geht weit über ein persönliches Zerwürfnis hinaus. Es ist ein Moment politisch-wirtschaftlicher Besinnung auf höchster Ebene. Zwei Männer, beide von Macht und Eitelkeit nicht frei, erkennen, dass ihr Streit nicht nur sie selbst betrifft. Wäre ihr Zoff eskaliert, hätte nicht nur ihr Ruf gelitten. Es wären Belegschaften betroffen gewesen, Märkte, internationale Partner und letztlich das Vertrauen in politische Führung an sich. Beide haben mehr Einendes als Trennendes. Dieser Zwist hätte nur den Gegnern der gemeinsamen politischen Ziele genützt.

Trump antwortete mit ungewohnter Milde, und sagte über Musk: “Es gibt keine schlechten Gefühle. Ich denke, er bereut seine Worte.” Diese zwei Sätze, gesprochen vom Mann, der selten nachgibt, waren mehr als nur höflich. Sie waren bewusst gewählt – als Signal an alle, die zuschauten. Und auch Musk, sonst bekannt für Trotz und Spott, tat das einzig Richtige. Er ließ seinen Stolz hinter sich. Nicht kleinlaut, sondern klar. Direkt. Erwachsen. Das ist ein seltener Moment: Wenn Vernunft über Ego siegt; wenn zwei Männer, die sich alles leisten können, sich entscheiden, das Richtige zu tun, weil sie wissen, dass ihr Verhalten Folgen hat. Weit über ihr eigenes Leben hinaus.

Verletzungen, die bleiben – und dennoch überwindbar sind

Natürlich ist hier nichts vergessen. Musks Ansehen bei republikanischen Wählern ist beschädigt. Seine Beliebtheitswerte sind star gesunken. Die Demokraten nutzen den Vorfall mit Genugtuung. Denn nichts schwächt mehr als ein offener Riss im eigenen Lager. Und auch wenn der Vorwurf gegen Trump vom Tisch ist – das Echo bleibt. Aber entscheidend ist nicht, ob alle Kratzer verheilen. Entscheidend ist, dass beide Seiten bereit waren, das Schlimmste zu verhindern.

Man wünscht sich, dass dieser Umgang mit Streitigkeiten Schule macht. Dass nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Bereichen das Prinzip wieder gilt: Wer Verantwortung trägt, darf sich Fehler leisten – aber er muss auch bereit sein, sie zu erkennen. Und sie zu korrigieren. Das ist Reife, das ist Verantwortungsbewusstsein. Nein, diese Versöhnung war nicht freundlich; aber sie war notwendig. Und sie war groß. Nicht weil sie laut war, sondern weil sie rechtzeitig kam. Welche verfeindeten Staaten und Konzerne könnten, sollten sich nicht alles an diesen beiden Männern ein Beispiel nehmen?